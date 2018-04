Panelet: Er du fristet til at hæve efterlønnen inden 1. juli? Er du også i tvivl om, hvorvidt du skal hæve dit efterlønsbidrag? Her er PFA Pensions forbrugerøkonom Carsten Holdums bud på fordele og ulemper.

Inden 1. juli i år har du mulighed for at hæve dine efterlønsbidrag og få op til 105.000 kroner udbetalt skattefrit.

Frister det tilbud?

I så fald får du her en oversigt over fordele og ulemper, som du bør have med i overvejelserne, når du skal træffe dit valg om at blive i ordningen eller ej.

Efterlønsordningen er fra en anden tid, hvor ungdomsarbejdsløsheden var høj, og hvor man fra samfundets side gerne så ældre medarbejdere trække sig tilbage og gøre plads til de unge.

Det var imidlertid en fejl set fra statens side, for pensionister skal have offentlige ydelser i stedet for at betale skat, så skiftende regeringer har forringet ordningen, så den i dag er under udfasning.

Dit valg står mellem at hæve dine efterlønsbidrag inden 1. juli og bruge pengene, som du har lyst til, eller at blive i ordningen, som giver dig disse muligheder:

Du har dels retten til et seniorjob hos kommunen til almindelig løn, hvis du bliver arbejdsløs og mister dagpengeretten de sidste 5 år før efterlønsalderen.

Og du kan gå på efterløn i 3 år med en årlig ydelse på 223.596 kroner, som er lig med dagpengesatsen.

Hvis du er født i første halvår af 1959 eller tidligere, så kan efterlønsperioden være længere mod en lavere sats.

Eller du kan vælge at arbejde i efterlønsperioden og i stedet modtage en såkaldt skattefri præmie, der kan blive op til 160.992 kroner skattefrit, som du modtager ved folkepensionsalderen

Vil du tidligere på pension eller?

Hvad der bedst kan betale sig for dig, afhænger imidlertid af flere forhold.

Det er vigtigt at vide, at der ikke kan gives noget sikkert svar, så du skal træffe det valg, som giver mest mening for dig selv.

Først giver det mening at vurdere, om du er tiltrukket af efterlønsordningen i det hele taget. Tænker du, at du godt kunne have lyst til at gå tidligere på pension? Eller at det måske blot er rart at have denne valgmulighed? I så fald taler det stærkt for at blive i ordningen.

Det samme gælder, hvis din tilknytning til arbejdsmarkedet er sådan, at muligheden for et seniorjob har stor værdi for dig. Det er en slags jobforsikring i slutningen af arbejdslivet.

Hvis du i stedet har planer om at arbejde i lang tid, og hvis du ikke er tiltrukket af sikkerheden i efterlønsordningen, så giver det mening at regne på, hvordan man får mest ud af det økonomisk.

Det samme gælder, hvis du ikke bryder dig om de bindinger, som ordningen giver dig i form af, hvornår man kan få sine efterlønsydelser.

Især ældre bør blive i ordningen

Tilbuddet om at hæve sine efterlønsbidrag er i sig selv et godt tilbud.

Man fik fradrag for indbetalingerne, og udbetalingen er skattefri. Men ud fra en økonomisk betragtning vil det for de fleste – især ældre – alligevel bedst kunne betale sig at blive i efterlønsordningen.

Enten for at modtage efterlønnen eller ved at arbejde og i stedet vælge den skattefri præmie. Man har også den sikkerhed, at efterlønsmidlerne altid kan overføres til en pensionsordning, så de spildes aldrig.

Ordningen bedst for de ældre

Det er imidlertid også sådan, at en stor pensionsopsparing modregnes i efterlønsydelsen, og det rammer især de yngre årgange, som generelt har gode pensionsordninger.

Og det er forklaringen på, at flertallet af yngre får mere ud af at hæve ordningen. Og at efterlønsordningen udfases over tid.

Som tommelfingerregel kan man sige, at jo ældre man er, jo bedre er efterlønsordningen.

Og jo større pensionsdepot man har, jo ringere er efterlønsordningen. Så om du ud fra en økonomisk betragtning skal vælge at blive i ordningen eller ej, afhænger af dit fødselsår og størrelsen på din pensionsopsparing i dag.