Lars Dahlager: En af de pinlige ting ved min vestindiske mor var hendes evne til at gnave et kyllingeben helt rent

En af de pinlige ting ved min mor var hendes evne til at gnave et kyllingeben helt rent. Som barn kunne jeg sidde forfærdet og se hende tygge og gumle og sutte og bearbejde benet, som var hun et fremmedartet væsen, store læber glinsende af kyllingefedt i fuld bevægelse, en konstant aktivitet af tunge-og kæbebevægelser inde i munden, hvor låret blev inddelt i sine spiselige og ikkespiselige dele.