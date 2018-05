København og Aarhus: Vi drukner i cykellig, der dræner kommunekassen

To cyklister sagtner farten, stiger af og cirkler langsomt hver sin vej rundt om cykelparkeringspladsen tættest på Frederiksborggade ved Nørreport Station i København. Damen skyder solbrillerne op i panden. Manden lægger sin iPhone i lommen. Hun finder først en plads – iler ind og maser sit cykelstyr ind over og under naboernes.

’Klang’, siger låsen, og damen haster mod S-togs-stationen. Manden fandt ikke en plads – han sætter cyklen ved siden af parkeringspladsen og skynder sig videre.

En ung mand med rød kasket og neongult tøj fra Københavns Teknik- og Miljøforvaltning betragter manden på afstand og ryster på hovedet. Han går hen til mandens cykel, løfter den op og sætter den blidt parallelt med de andre i stativet, så den fylder mindst muligt.

Simon Jonker og Stephan Mounier er henholdsvis 21 og 40 år og har kørt sammen som cykel'butlere' i knap et år.

»Sådan, nu vælter den ikke«, siger den unge mand, som hedder Simon Jonker. Han har gjort noget tilsvarende med alle de cykler, der står uden for stativerne på denne side af stationen.

Fakta Herreløse cykler I 2017 blev der i alt samlet 11.050 herreløse cykler ind i Københavns Kommune. I 2018 er der indtil videre samlet 5.730 cykelvrag ind i Københavns Kommune. Aarhus Kommune håndterer årligt 1.500 efterladte cykler i gennemsnit. 9 mand arbejder dagligt med at mærke, opsamle og håndtere efterladte cykler i Københavns Kommune. Det koster 213 kroner per cykel, som Københavns Kommune indsamler. Du kan selv aflevere sin cykel til genbrug i kommunen. Se hvor du kan aflevere den her. Vis mere

»Fremkommelighed, sikkerhed og æstetik«, siger hans kollega Frank Christensen, som lige har serviceret cykelparkeringen på Israels Plads om hjørnet fra Nørreport.

»Det er det, jeg plejer at sige, vi arbejder med«, siger han og nikker anerkendende til sin 20-årige kollega, som kun har haft tjansen med cykeloprydning i otte måneder. Frank Christensen har 31 år på bagen i kommunen. Simon Jonker smiler bag kasketten.

Ligene koster kassen

Hver morgen begiver Københavns Kommunes hold af cykelopryddere sig til Nørreport Station, hvor mængden af parkerede cykler kan udløse kaos – særligt hvis de mange uden for stativerne vælter.

Tredjemand fra kommunen, Stephan Mounier, sætter fire cykler parallelt, som stod hulter til bulter foran døren til elevatoren, der fører ned til sporene. De må kun flytte cyklerne få meter, så folk ikke tror, deres cykel er stjålet, når de kommer tilbage. Hvis de kommer tilbage.

De store byer i Danmark flyder nemlig over med cykler, der aldrig bliver afhentet, men som i stedet står og fylder op i byrummet.

Problemet med herreløse cykler er, trods en kraftig indsats fra kommunens side, stadig ikke løst. Og en af grundene til, at cyklisterne har så svært ved at finde plads ved stationen er, at de efterladte cykler hober sig op i stativerne.

De tre opryddere anslår, at de fjerner omkring 130 herreløse cykler hver måned bare her fra Nørreport Station. På kommunalt plan har man i år indsamlet 5.730 cykler – i hele 2017 12.921 cykler, mens der i de fem år inden da blev opsamlet i gennemsnit 8.500 cykler per år. De herreløse cykler kostede sidste år op mod 3 millioner kroner i udgift fra kommunekassen.

I Aarhus har man også problemer med herreløse cykler, som står og fylder i de offentlige cykelstativer, så cykelpendlerne ikke kan komme til at parkere. Omkring 1.500 cykler indsamles årligt, og kommunen bruger 300.000 kroner om året på herreløse cykler. Vragene ender ofte foran Banegården i lighed med områderne rundt om togstationerne i København.

Først når begge hjul mangler, kan den klassificeres som et lig Simon Jonker, cykkeloprydder

En undersøgelse, Københavns Teknik- og Miljøforvaltning har foretaget, viser, at en fjerdedel af de efterladte cykler i København er stjålne. Og at langt de fleste af dem har båret en fuld københavner fra bar til togstation og er endt her. ’Brugstyveri’, kaldes det. Også gamle cykler, som ejeren egentlig havde tænkt sig at hente, ender ofte med at få lov at blive stående, forklarer teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø).

»Det er cykler i dårlig stand, som folk ofte ikke får hentet, selv om de har haft intentionen om det – fordi de ikke ved, hvor de skal gøre af dem, viser vores analyser«, siger borgmesteren.

Må først fjernes efter 30 dage

Kommunen har intensiveret indsamlingen over de seneste år for at gøre livet nemmere for cyklisterne, som skal kunne bruge byens parkeringspladser – det gavner både københavnernes sundhed og mindsker den generelle trafiktrængsel i byen, når flere vælger cyklen som transportmiddel.

Det er også vigtigt at holde fortove, cykelstier og flugtveje fri for parkerede cykler.

»Det kan både være problematisk for svagtseende, kørestole og andre trafikanter, men det kan også udgøre en sikkerhedsfare for eksempel på Nørreport, der er et område, der skal kunne evakueres«, siger Ninna Hedeager Olsen.

I det grå morgenvejr på Nørreport Station peger Simon Jonker på en bastant, sort cykel, som har nogle hvide kradsemærker på stangen.

»Jeg er næsten sikker på, at det her er en stjålet hotelcykel. Der har siddet et mærke der. Og der. Og der«.

Han peger på stang, skærm og på stellet under sadlen. Cyklen er låst fast, og det er ikke til at sige, om den er forladt, eller om ejermanden har tænkt sig at hente den igen. Kommunens folk skal sætte en strimmel tape på cyklen med en meddelelse om, at den fjernes efter 30 dage, hvis ikke tapen bliver brudt. Først derefter må den hentes.

»Og se herovre. Jeg er næsten sikker på, de er forladte«, siger Simon Jonker. Tre cykler står på begge sider af stativet forhjul mod forhjul og er låst sammen med en stor, tyk kæde.

Han peger på yderligere en cykel – helt sikkert et forladt vrag. Hjulet ekser som et 8-tal og hænger fast i stellet med sine sidste kræfter.

»Men først når begge hjul mangler, kan den klassificeres som et lig – så vi må ikke tage den endnu«, siger Simon Jonker.

Cykelvrag er uudtømmelig kilde

Efter oprydningen på Nørreport er der mærkede cykler rundt omkring i byen, der skal hentes. Stephan Mounier og Simon Jonker skruer op for musikken og kører Teknik- og Miljøforvaltningens lille ladvogn væk fra stationen.

Sommerstedgade er knap 200 meter lang og dækker 36 husnumre mellem Dybbølsgade og Sønder Boulevard på Vesterbro. Her er omkring 70 cykler, der har været mærket i de 30 dage, reglerne foreskriver, før kommunen må komme og hente dem. Det kan aflæses på teamets app, som ligger på en iPad i bilen.

Stephan Mounier kører ladvognen knap 30 meter ned ad vejen, og på få minutter har de fyldt vognen op med 23 herreløse cykler. En af dem må de skære fri med en vinkelsliber.

Hårdhændet. Herreløse cykler bliver samlet op på en ladvogn og kørt væk. En enkelt må skæres op, før den kan flyttes.

Nu skal cyklerne ud til kommunens lager, hvor politiet tjekker stelnumre på fuldt tryk, inden en del af cyklerne sendes til auktion på Lauritz.com, nogle doneres til velgørenhedsorganisationer som Røde Kors, mens resten sendes til skrot.

De to kommunemænd hører musik på vejen, taler om politik, romaer, der sover mellem cykelstativerne, tv-serier, og at de skal i biffen sammen en af dagene for at se ’Avengers: Infinity War’.

»Der er en del køretid, så det er godt, vi kan lide hinandens selskab – og musiksmag«, siger Stephan Mounier.

Forvaltningen er ikke så interesserede i, at offentligheden ved, hvor deres cykellager er. Der har været problemer med tyveri. Men det er et kvarters kørsel fra Vesterbro sådan cirka. Politiet er til stede i form af en enkelt mand med en ladvogn, som afhenter cykler til auktion, der ikke er meldt stjålet, og som stadig er noget værd. Og donerer nogle stykker til Røde Kors. Langt de fleste skal til skrot.

Udover kommunen samarbejder politiet også med et privat firma, Coor, der henter cykler i baggårde, som boligforeningerne har meldt herreløse efter samme princip som kommunen. Jan Sørensen fra Coor har nok at lave.

»De herreløse cykler er en uudtømmelig kilde«, siger han og kigger ud over cykelhavet, der rasler i vinden.

Københavns teknik- og miljøborgmester ærgrer sig over, at der går så mange brugbare cykler til skrot, fordi politiet ikke har kunnet nå at tjekke de mange cyklers stelnumre.

Hun vil hellere donere flere til genbrug og har planer om at kunne give de herreløse cykler videre til socialøkonomiske cykelhandlere og -værksteder, hvor cyklerne ville kunne få nyt liv.

»Derfor er jeg glad for, at politiet netop har meddelt, at de vil sætte flere ressourcer af til at tjekke de indsamlede cykler, så de kan følge med det store flow, der bliver samlet ind«, siger Ninna Hedeager Olsen.