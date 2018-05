Indbrud i netbanker: Bibliotekssnyd kostede os millioner sidste år Dårlig computersikkerhed på bibliotekerne, falske emails og bedrageri fra venner, familie og bekendte kostede sidste år danskerne millionvis af kroner, viser nye tal. Bankerne mener, niveauet er acceptabelt og tror på flere gode løsninger i fremtiden.

Når vi til hverdag tulrer gennem glasdøren på det lokale bibliotek for at låne krimiromaner, printe opgaver ud eller - som nogen gør - tjekke netbanken, er det ikke ligefrem sikkerhed, tankerne kredser sig om.

Men det burde det måske. For som Politiken kunne fortælle om i november sidste år, havde skruppelløse kriminelle luret en brist ved bibliotekernes computere, der gjorde det muligt for dem at opsnappe personlige oplysninger ved hjælp af såkaldte keyloggere, der gemmer det, man taster ind, og bruge den opsnappede data til at bryde ind på folks bankkonto.

Digitaliseringsstyrelsen og Nets lykkedes med at lukke hullet i december, men nye tal fra bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, viser, at sagerne endte med at koste danskerne 3,2 millioner kroner i alt sidste år. Sammenlagt steg det samlede tab fra netbankindbrud med over 50 procent fra cirka 7,2 millioner kroner i 2016 til lige knap 11 millioner kroner sidste år.

Tallene tegner også et billede af en ny tendens, hvor familiemedlemmer, kærester eller blot perifere bekendtskaber misbruger folks netbanker. Misbrug, der kostede danskerne over to millioner kroner sidste år.

»Vi har ikke været dybt nede i alle sager, men det ser ud til, at en del af stigningen kommer fra sager, hvor gerningsmanden kender offeret og misbruger dennes personlige oplysninger«, siger Finans Danmarks digitaliseringsdirektør, Michael Busk-Jepsen.

Indbrud i netbanker Succesfulde indbrudsforsøg i kategorien bedrageri og skadelig software: 2016: 8 forsøg med sammenlagt tab på 852.727 kroner. 2017: 192 forsøg med sammenlagt tab på 5.283.261 kroner. Succesfulde indbrudsforsøg i kategorien social engineering, herunder phishing: 2016: 416 forsøg med sammenlagt tab på 6.344.905 kroner. 2017: 341 forsøg med sammenlagt tab på 5.694.756 kroner.

Michael Busk-Jepsen fortæller, at Finans Danmark endnu ikke har et specifikt løsningsforslag til denne type sager, men tæt følger, om tendensen fortsætter i år. Han understreger dog, at kun cirka 50 personer blev udsat for denne type bedrageri i 2017.

De kriminelle finder altid nye metoder

Sager som dem med bibliotekerne viser, hvor dygtige de kriminelle er til at udnytte huller i systemerne, så længe de ansvarlige for sikkerheden ikke er opmærksomme på hullernes eksisteren. Det fortæller Henrik Larsen, der er bestyrelsesmedlem hos Rådet for Digital Sikkerhed og chef for DKCert, som overvåger sikkerheden på forskningsnettet i Danmark.

»De kriminelle kigger altid på, hvad der er nemmest lige nu og flytter sig efter det. Derfor flytter de sig over til bedrageri, hvor forsøgene er færre, men beløbet de kriminelle tilraner sig, er større«, siger Henrik Larsen.

Henrik Larsen refererer til, at Finans Danmark inddeler netbankindbruddene i to kategorier. Social engineering, der inkluderer sager, hvor folk for eksempel klikker på et link i en mail i god tro og ad den vej får franarret deres private bankoplysninger, såkaldt phishing, og så bedrageri og skadelig software, hvor bibliotekssagerne hører ind under.

Vi skal være oppe på dupperne, for hver gang vi laver nye ting og finder nye måder at betale på, kommer der nye ting fra de kriminelle Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark

»De her social engineering-sager er gået ned, simpelthen fordi det er sværere at komme igennem med for de kriminelle«, siger Henrik Larsen.

I forhold til social engineering-kategorien oplevede bankerne sidste år et fald i tabsbeløbet på cirka 700.000 kroner, mens sagerne med bedrageri og skadelig software oplevede en stor stigning fra omkring 850.000 kroner i 2016 til hele 5,3 millioner kroner sidste år.