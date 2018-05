Quickguide til tomme gågader: Her er 10 gode råd, hvis du gerne vil sende din lokale butik i døden

Synes du, at udbud, prisniveau, service, stemning og åbningstider kunne være bedre i butikkerne i din by, og at mange danske netbutikker har for snævert udvalg og for dyr fragt?

Så fortvivl ikke, du kan sagtens hjælpe med at skabe udvikling, øhhh, afvikling.

1. Brug en masse tid på at få personlig service i forretningen for derefter at købe varen billigt online. Eller køb det, som du nu ved er et godt match, billigere i en discountbutik.

2. Returner varer, du har brugt, men insisterer på, at de er aldeles urørte. Håb at det elektroniske legetøj ikke registrerer brug og forlang alle pengene tilbage.

3. Tøv ikke med at bestille tre størrelser hjem fra webshoppen og returner de to, der ikke passer. De skal jo også have noget at have tiden til at gå med deroppe i cyberspace.

4. Skaf dig en bedre pris ved f.eks. at true med at lave en dårlig brugeranmeldelse, hvis du ikke får et nedslag eller noget ekstra tilbehør med i prisen.

5. Lyv om fejl på produktet, selv om du kom til at hælde vand i den bærbare, gik med de lyse ruskindssko på en våd græsplæne eller rev en maske i sweateren på et søm. Det er sgu så ærgerligt, når man har kvajet sig.

6. Udnyt prismærkningsfejl til at få en urealistisk lav pris. Hvis der står 58 kroner, står der 58 kroner og ikke 580 kroner.

7. Pres personalet til at sælge til en lavere pris med henvisning til en prissammenligningsside, hvor der er mængderabat. Unfair? Pyt, de tør nok ikke sige dig imod.

8. Køb varer i EU-lande med lavere moms end Danmark. Eller varer uden moms i lande uden for EU - de sover nok alligevel i tolden. Du sparer penge, og de klarer sig nok i børnehaven og på plejehjemmet alligevel.

9. Opstår der problemer med sådan et køb, så tag varen ind i en fysisk butik og bed om hjælp til reparation. Bare sig at du er kommet til at smide bonen væk, men har købt den der.

10. Deltag aktivt i de fora på nettet, hvor andre forbrugere uddeler gode råd om, hvordan man snyder med moms, prisfejl og den slags.

Rådene bygger på udsagn fra butiksindehavere, folk i detailbranchen, debatfora mm.