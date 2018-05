Vink farvel til din boghandler, slagter og tøjmand

Hvornår har du sidst manglet noget, du lige ville smutte ned at købe for blot at finde ud af, at butikken var lukket? Så du måtte ty til nettet eller tage længere væk for at få fat i en pakning til vandhanen eller sandaler til den yngste.

Dansk Erhverv har kortlagt udviklingen i antallet af butikker i Danmark fra 2008 til 2016 og konstaterer, at billedet har ændret sig markant over den relativt korte årrække. Mere end hver 10. butik er lukket, og nedgangen fordeler sig ikke ligeligt. Nogle områder vokser, andre oplever store fald.

»Hver anden børnetøjbutik, hver tredje boghandel og næsten hver femte slagter er væk, selv om enhver kogebog siger, at man skal få slagteren til at skære kødet på en bestemt måde. Det er voldsomt«, siger markedschef i Dansk Erhverv Lone Rasmussen.

Tallene viser, at det hurtigt kan blive for sent, hvis man gerne vil bevare fysiske butikker i sit nærområde Lone Rasmussen, Dansk Erhverv

Om det er godt eller skidt, afhænger af synsvinkel og behov, men hvis man som forbruger kan lide at få inspiration og personlig service i fysiske butikker, skal man huske at stemme med fødderne og ikke bare tale om, at det er hyggeligt, at de er der, lyder opfordringen fra Dansk Erhverv, der er Danmarks største brancheorganisation for erhvervsdrivende.

»Tallene viser, at det hurtigt kan blive for sent, hvis man gerne vil bevare fysiske butikker i sit nærområde, men glemmer at handler der«, konkluderer markedschefen.

Det samlede regnestykke viser, at antallet er faldet fra 28.133 til 24.430. Langt flere butikker er åbnet eller lukket, men netto er der blevet 3.034 færre butikker svarende til en nedgang på knap 11 procent.

Udfordringen med butiksdød er ikke ny, men den er blevet mere påtrængende, fordi øget nethandel sætter flere forretningsdrivende under pres, end da de bare skulle forholde sig til almindelig brancheglidning. Sådan kalder man det, når ny teknologi og ændret livsstil for eksempel får antallet af musik- og videobutikker til at styrtdykke, mens der popper stadig flere restauranter med takeaway op.

Døden har flere årsager

I nogle tilfælde er der tale om en naturlig afvikling. At de fleste i dag tager billeder med deres telefon forklarer, at antallet af fotobutikker er halveret. Men mange faktorer har påvirket udviklingen.

Vi køber mere online. Finanskrisen ramte detailhandlen så hårdt, at den har været længe om at komme sig. Og en bevægelse i retning af færre, større butikker og varehuse har en selvforstærkende effekt, fordi det bliver sværere for mindre butikker at få lån til at investere og gøre sig konkurrencedygtige.

»Men det skyldes også noget så lavpraktisk, at danskerne har travlt, og tid er en mangelvare. Selv om mange forbrugere ideelt set gerne vil handle i små butikker og specialforretninger, bliver det nemme valg ofte det store supermarked eller et storcenter med gode parkeringsforhold og lange åbningstider«, siger Lone Rasmussen fra Dansk Erhverv.

Kortlægningen viser tre hovedtendenser:

1. Polarisering på fødevareområdet. Discountsupermarkederne vinder frem, mens almindelige supermarkeder og traditionelle specialfødevarebutikker går tilbage (se grafik). Siden 2008 er der netto nedlagt 120 butikker med frugt og grønt, 117 slagterbutikker, 115 bagerbutikker, 140 supermarkeder og 572 købmænd, mens antallet af discountsupermarkeder er øget med 288 butikker.

Lave priser taler for sig selv. Som en interessant modsat udvikling vidner 90 nye butikker med specielle fødevarer dog om en trang til at skabe modvægt til basisvarerne med delikatesser som f.eks. italienske specialiteter, kaffe, chokolade, olivenolie, ost m.m.

Butiksdød i netstærke brancher

2. Markant nedgang i brancher, hvor e-handlen er størst. De fysiske butikker mærker på den hårde måde, at elektronik og beklædning står for næsten halvdelen af danskernes netkøb. Der er forsvundet 241 radio-tv-forhandlere, 173, som sælger computere og udstyr dertil, 209 skobutikker, 289 butikker med babytøj/-udstyr og ikke færre end 785 tøjbutikker.

De fem branchers nedgang på i alt 1.697 butikker står for over halvdelen (56 procent) af det samlede butikstab perioden, men ifølge direktør i modebrancheforeningen Wear Nikolai Klausen kan konkurrence fra nethandel ikke alene forklare de mange lukkede tøjbutikker, eller at 4 af 10 i detailleddet har underskud.

Nedgangen skyldes også, at internationale kæder og profilerede mærkebutikker vinder frem på bekostning af den klassiske multibrandtøjbutik med én ejer, som ofte lukker i forbindelse med generationsskifte, fordi det er svært at rekruttere arvtagere, og at folk flytter fra mindre til større byer.

»Desværre tror jeg, at nedgangen fortsætter, især for tøjbutikker i mindre byer, hvor det er svært at generere overskud. Heldigvis vil vi i landets 25-40 største byer i løbet af de næste 5 år også se nye butikstyper, der gør det til en oplevelse at handle suppleret med nethandel«, siger Nikolai Klausen fra Wear.

Medregnes butikker, der sælger bøger samt legetøj/spil til børn – dem er der forsvundet henholdsvis 139 og 92 af – bærer de nævnte områder med stort netsalg to tredjedele af den samlede nedgang.

Optur for lys, pedalkraft og sminke

3. Udviklingen i butikslivet fanger også opadgående strømme, som der ikke nødvendigvis er en fællesnævner for. Der er kommet flere butikker med livsstil, design og genbrug. Højdespringeren er butikker, som sælger lamper og artikler til hjemmet – de er steget med 77 procent. Desuden har butikker med kosmetik, cykler, køkkenudstyr samt genbrugsbutikker oplevet stigninger på mellem 17 og 22 procent.

»Brug og smid væk-kulturen er passé, der er kommet fokus på bæredygtighed, så genbrug er kommet for at blive«, konstaterer Lone Rasmussen fra Dansk Erhverv.

Men hvorfor er det gået frem for butikker, der sælger belysning, boliginteriør, køkkenudstyr og, plejeprodukter? De varer kan da lige så godt købes på nettet som tøj og elektronik? Det bliver de også i et vist omfang. Noget skyldes tilfældigheder, mindre konkurrence fra veletablerede netbutikker og vane – mange er over årene blevet helt trygge ved at købe tøj og elektronik på nettet.

»Men hvis folk skal have dyrere ting, for eksempel et spisestel, et sæt gryder eller en designerlampe, vil de godt lige se varen først og få lidt vejledning«, siger trendforsker og direktør i Pej-gruppen Louise Byg Kongsholm.

Hun tilføjer, at butiksejere skal være forsigtige med at tro, at lamper og boligting af kurv eller og træ kan skabe sorte tal på bundlinjen. Siden opgørelsen er antallet af butikker i kategorien allerede faldet.

Gang i hjul og selvforkælelse

Butiksudviklingen afspejler også, at oplevelser har fået større betydning for os som forbrugere. I dag vil flertallet hellere bruge penge på oplevelser i form af rejser, restaurantbesøg, kultur og serviceydelser end på ting. Få mangler ting, så når de købes, betyder oplevelsen også noget, og flere finder angiveligt glæde ved at gå rundt og blive fristet af boliginteriør og kosmetik end af tøj og computerkabler.

»Endelig er der sket et konjunkturbestemt skift i retning af selvforkælelse. Alt, hvad der har med skønhed, velvære og luksus at gøre, sælger bedre, når der er gang i hjulene. Stigende boligpriser åbner for iscenesættelse af hjemmet med kvalitetsting, og stigningen i cykelbutikker kan skyldes, at cykling siges at være det nye golf. Der er masser af dyrt og spændende gear at få«, siger Louise Byg Kongsholm.