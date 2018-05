Ernæringsekspertens 10 råd: Sådan skal du spise og drikke til et maraton

1. Du har brug for kulhydrater under løbet

»Maraton er en så langvarig sportspræstation, at kroppens depoter med kulhydrat slipper op. De kan holde til halvanden til to timers løb. Depoterne findes i kroppens muskler, hvor de forbrændes til energi, og i leveren, hvor de opretholder et normalt blodsukker. Når dine depoter er brugt op, og hvis du ikke fylder på med kulhydrat under løbet, risikerer du at støde ind i den berømte mur, og så er det svært at holde farten. Derfor skal maratonløbere supplere kroppens egne depoter med kulhydrater udefra, så blodsukkeret ikke falder. Jeg anbefaler at drikke sportsdrik, som er designet med det rette indhold af kulhydrat. Der er også salte i, som du mister, når du sveder. Den bedste koncentration af kulhydrat er 4-8 procent – altså mellem 40 og 80 gram i en liter vand – og dertil omkring 1 gram salt er liter. Men for at gøre det nemt kan man bruge depoterne undervejs på ruten, hvor sportsdrik er blandet i en passende koncentration«.

2. Dehydrering er den største fare

»Når du mister væske fra kroppen, risikerer du at dehydrere. Det er den største fare. Allerede når du har mistet 2 procent af din kropsvægt i væske, præsterer du dårligere. Det svarer til halvandet kilo, hvis du vejer 75. Når du dehydrerer, bliver du dårligere til at regulere kroppens temperatur. Der er vand i dit blod, og når du dehydrerer, er der mindre blod tilbage til dels at forsyne musklerne med energi og dels til at afkøle kroppen. Blodet afkøles, når blodet løber gennem huden, og din hud køles også af omgivelserne. Vi kommer af med mest varme gennem sved. Oven på huden kommer der vand fra svedkirtlerne; vand, som fordamper og gør huden koldere og dermed også blodet koldere. Det kølede blod kommer tilbage og køler resten af kroppen af«.

3. Vi drikker for lidt, hvis vi lader tørsten styre os

»Forskning og praktisk erfaring viser, at vores frivillige indtag af væske i de fleste situationer er mindre end det, vi reelt har brug for i forhold til, hvor meget vi sveder. Du skal hele tiden have det regnskab i hovedet, at du skal erstatte den væske, du mister i sved så vidt muligt. Derfor er det ret vigtigt at have en strategi for, hvor meget du drikker undervejs. Fornemmelsen af tørst er forsinket. Den er styret af vores fornemmelse i munden og i hjernen. Når vi begynder at føle os tørstige, er vi allerede dehydrerede. Det betyder, at hvis du skal opretholde den bedst mulige væskebalance undervejs i et maraton og holde dig under et tab på 2 procent kropsvægt, så skal du drikke undervejs. Og du skal drikke, selv om du ikke føler dig tørstig. Lad derfor være med at springe de første depoter over. Afprøv din væske- og energistrategi i din daglige træning, så du har erfaring med, hvordan og hvor meget du skal drikke«.

Blå Bog Lasse Kristian Suhr Uddannet cand.scient. i humanfysiologi, arbejder som lektor på Københavns Professionshøjskole. Tilknyttet professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed og arbejder blandt andet med kosten i forhold til præstationsfremme og rehabilitering. Forfatter til’Sportsernæring’ og medforfatter til håndbogen 'Sportsernæring til løbere. Spis før, under og efter du løber’. Hans bedste maratontid er 3:16.

4. Pas på med geler

»Rigtig mange kommer galt af sted med energigeler, fordi maven ikke kan håndtere de høje mængder af kulhydrat, som er i gelerne. Indholdet af kulhydrat er mellem 30 og 70 procent. Det er meget for meget. Som nævnt er det bedste interval for kroppen mellem 4 og 8 procent. Problemet med den høje koncentration af kulhydrat er, at det kommer langsommere fra mavesækken til tarmen, hvor det skal optages i kroppen. Når du løber, er det vigtigt for dig, at det, du indtager, hurtigst muligt kommer fra munden til tarmene, for det er herfra, at kroppen optager energi, væske og salte. Mavesækken er et ventedepot med en muskel i bunden, som snører sig tættere sammen, hvis den mærker noget med høj koncentration. Det betyder, at man kan få ondt i maven eller løbermave, som nogle også kalder det. Nogle kaster simpelthen op, fordi koncentrationen af kulhydrat bliver så høj, at mave-tarm-systemet går i stå og dermed hæmmer optaget af energi og væske. Det er sindssygt vigtigt at undgå det. Derfor er min anbefaling, at man drikker sportsdrik frem for at spise geler«.

5. Drik både vand og sportsdrik, hvis det er varmt

»Hvis det er varmt og fugtigt, får du sværere ved at komme af med kropsvarmen. Du sveder mere og taber dermed mere væske. Her vil jeg anbefale, at du ved hvert depot drikker et helt glas sportsdrik og et helt glas vand. Hvis det er køligere, under 13-15 grader med skyer og vind, så drik et glas sportsdrik ved hvert depot og skyl efter med lidt vand. Jo varmere og fugtigere det er, jo højere skal du prioritere også at drikke vand ud over sportsdrik. I varmen – som i 2016 – kan du rask væk svede 2 liter i timen. Teoretisk set kan du højst optage 1,2 liter i timen, men i praksis er 0,7 til 0,8 liter mere realistisk. Den mængde drikker de færreste frivilligt. Typisk vil man af tørst drikke 0,4-0,5 liter i timen, men det er for lidt, hvis det er varmt. Hvis du drikker uden at stoppe op, så snup ekstra glas ved depoterne. De skvulper, og du kan miste noget. Jeg har vejledt mange løbere. Stort set alle tager for let på indtag af væske, selv om det er afgørende for præstationen og sluttiden. Mange siger, at de skam drikker ved alle depoter, men de færreste koncentrerer sig om, hvor meget de rent faktisk får indenbords«.

6. Torsdag, fredag og lørdag inden løbet skal du spise ekstra kulhydrat

»De sidste tre dage op til maraton skal du øge dit indtag af kulhydrat, så depoterne har så meget som muligt at tage af, når løbet begynder. Du skal op på 8-10 gram kulhydrat per kilo kropsvægt. Det svarer til 560-700 gram på en dag for en person på 70 kilo. Spørgsmålet er så, hvor du skal få den ekstra kulhydrat fra. Æbler er for eksempel ikke en god kilde, da der er 10 gram i et æble på 100 gram. Så skal du spise 70 æbler. Med 25 gram per 100 gram er kogt pasta lidt bedre, men den højeste koncentration af kulhydrat i almindelig mad finder vi i brød uden for mange kerner. Der kan vi komme helt op på 60 gram kulhydrat per 100 gram. Det kan for eksempel være bondebrød de sidste dage op til maraton. Du skal derimod have samme mængde protein, som du plejer, så skær lidt ned på fedtet. Magert kød, æg og fisk er eksempelvis gode proteinkilder. Ifølge kostråd skal du normalt spise med en fordeling som en Y-tallerken med 1/5 protein fra f.eks. kød, fisk og æg, 2/5 frugt og grønt og 2/5 stivelsesformer som brød og pasta. Men de tre sidste dage kan du tage afsæt i en T-tallerken. Du deler tallerkenen op i to. Den ene halvdel er fyldt med stivelse, den anden halvdel ligeligt fordelt mellem protein og frugt/grønt. Drik det, du plejer. Sidste dag før maraton er det en god ide at supplere vand med sportsdrik, da det indeholder salt og lidt kulhydrat, der hjælper dig med at holde på vandet«.

7. Kulhydrat er din ven

»Følger du den metode, vil dine depoter med kulhydrat i muskler og lever være større end ellers. Dermed holder de i længere tid, og du kan løbe hurtigt i længere tid. Det skyldes, at kulhydrat giver os mere energi i musklerne per sekund end fedt. Kulhydrat er altså en mere effektiv kilde til energi. Når vi får mere energi per tidsenhed ved at forbrænde kulhydrat end ved at forbrænde fedt, kan vi løbe hurtigere«.

8. Nej, du bliver ikke tyk af at carbo-loade

»Så tænker nogle måske, om man ikke risikerer at tage på op til maraton, når man skruer ned for træningen og spiser mere kulhydrat. Men man bliver ikke tyk af at gå i biografen og spise Matadomix én gang. Det er den generelle livsstil over tid, der har betydning for din kropsvægt. Når du fylder depoterne, bliver du faktisk et halvt til et helt kilo tungere, for når kulhydrat lagres i depoterne, binder det noget vand. Du tænker måske, at nu skal du flytte et kilo mere rundt i gaderne, men tænk i stedet, at du har en tank med kulhydrat og væske med, som bliver frigivet til dig undervejs i løbet«.

9. Du skal tidligt op og spise morgenmad søndag

»På løbsdagen er det vigtigt at spise morgenmad. Fordøjelsen tager mellem tre og fem timer, så du skal være færdig med at spise senest klokken 6:30. Det er første fase. Du skal have morgenmaden tilgængelig som energi, når du løber, i stedet for at den ligger ufordøjet i maven som en dødvægt. Desuden skal maden ikke ligge og skvulpe i mavesækken, for så risikerer du, at det, du spiser og drikker, kommer op i halsen igen. Endelig har du brug for alt dit blod til musklerne og til huden. Skal du bruge blod til fordøjelse, er der mindre til selve din præstation. Spis et måltid rigt på kulhydrater. Noget, du godt kan lide og kender, som for eksempel havregryn med mælk og rosiner, havregrød med kanelsukker, frugt og lyst brød, en skål skyr eller yoghurt med drys. Det kan også være pandekager eller vafler. Vi er ikke ovre i stenalderkost med mange fede kerner, for fedt sænker tømningen af maven, men sørg for, at det, du indtager til morgenmad, er en bevidst strategi, du har øvet i forbindelse med din daglige træning. Anden fase er en time før løbsstart, hvor du har brug for en lille smule energi. Det kan være en moden banan og 0,2 liter sportsdrik. Sidste fase er ti minutter før start. Drik en kop sportsdrik, mens du står i menneskemængden og venter på at komme afsted. Så er du klar«.

10. Du klarede det! Nu skal din krop fyldes op

»Efter en så ekstrem sportspræstation som et maraton har kroppen brug for at genopbygge muskelvæv, fylde kulhydratdepoter op og få fedt til at bygge nye celler. Kort efter løbet kan maven tumle rundt, og mange har svært ved at spise et almindeligt måltid. Derfor kan det godt svare sig at få noget energi i form af væske. Klassikeren er en halv liter kakaomælk og bananer. Måske en alkoholfri øl og nogle kiks. Når du har fået appetit, er det tid til et solidt måltid«.