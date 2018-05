WHO: Det nye nordiske køkken gavner helbredet Danske myndigheder bør i endnu højere grad bruge den ’nye nordiske kost’, som blev skabt af blandt andre Claus Meyer og René Redzepi, i det officielle kostarbejde. FN's sundhedsorganisation har i ny rapport evalueret den nordiske kost og Middelhavskost.

Der er gode beviser for, at den såkaldte ' nye nordiske kost', som blev udviklet i de nordiske lande med hjælp fra blandt andre madentreprenøren Claus Meyer, kokken René Redzepi og ernæringsprofessor Arne Astrup, er ' klart helbredsfremmende'.

Blandt andet beskytter kosttypen, der er fyldt med rodfrugter, kål, bær, nødder og rapsolie, mod diabetes 2 og hjertesygdomme, skriver FN's Sundhedsorganisation WHO i en ny rapport, der blev udgivet i går.

Derfor skal Danmark og de andre nordiske lande blive bedre til at indarbejde den i kostpolitikken og i arbejdet med sundhed, og vi skal blive bedre til at evaluere, om kosttypen rent faktisk virker på folkesundheden.

»Når nu den type kost er beskyttende mod en række sygdomme, bruger vi den så i tilstrækkelig grad? Det er der gode, velmenende eksempler på i de nordiske lande, men vi har fundet begrænset evidens for, at den bruges til sit fulde potentiale«, siger João Breda, leder af WHO regionale kontor for forebyggelse i Europa, der dog ikke vil kritisere navngivne lande.

Han kalder det dog for en ' ekstraordinær bedrift', at det er lykkedes de nordiske lande at opfinde en kosttype, der er ligeså sund som middelhavskost, og som samtidig er bæredygtig og har kulinariske kvaliteter.

»Det er en hasteprioritet at finde ud, hvordan vi kan promovere de her sunde kostmønstre«, siger Breda, der peger på, at livsstilssygdomme eksploderer i Europa - 86 procent af alle dødsfald skyldes nu cancer, kroniske luftvejslidelser, diabetes og hjertekarsygdomme.

Meyer stod i spidsen

Den nye rapport evaluerer to officielle kosttyper, nemlig den såkaldte Middelhavskost og 'The Nordic Diet', der er en form for nordisk versionering af middelhavskost med fokus på grøntsager, fisk, nødder, bær og fuldkorn – og med rapsolie i stedet for olivenolie.

Kosttyperne har det til fælles, at de begge har en række landes myndigheder bag sig og er grundigt testede videnskabeligt: Den nordiske kost blev udviklet i et samarbejde mellem Nordisk Ministerråd og folk fra den danske restaurant Noma og Meyers Madhus med Claus Meyer i spidsen.

Kosttypen blev testet af i en stribe store forsøg på Københavns Universitet i starten af 2010’erne og er blandt andet udkommet som kogebogen 'Ny Nordisk Hverdagsmad'.

Det er første gang, at en så tung organisation som WHO behandler ny nordiske kost i samme åndedrag som den langt mere udbredte og kendte Middelhavskost. Organisationen roser også offentlige tiltag som f.eks. Nøglehullet – et fællesnordisk mærke der garanterer et lavt indhold af salt, sukker og mættet fedt – og de nordiske landes fælles næringsstofanbefalinger.

»I middelhavslandene har vi en tusindårig madkultur, men vi er ved at miste vores madkultur, og det har betydet, at vi nu har en epidemi af diabetes og fedme blandt børn. I de nordiske lande er ’The Nordic Diet’ en ny opdagelse, der er fremragende på sin egen måde. Det er en inspiration til verdenen, og det er meget interessant at se, hvordan man har gået tilbage til rødderne for at skabe en kost, der er mere interessant og med større appel, og hvordan det lykkedes at bringe den ud i mainstream’en – til kokke, til lokale producenter, til landbrugene og til borgerne«, siger João Breda. Rapporten fra WHO skal bruges af andre lande til at følge det nordiske eksempel.