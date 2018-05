Så er det marathon-tid: Gør dit bedste og husk at drikke

Vi begynder med noget af det vigtigste: Husk at drikke rigeligt under løbet. Du kommer til at fortryde det, hvis du springer over.

Det erfarede jeg på min egen pryglede krop for to år siden, og jeg led så frygteligt. Det var min egen skyld. Jeg begik en kæmpe brøler. En af de helt store og utilgivelige af slagsen, hvis man godt vil klare sig bare nogenlunde igennem de 42,195 kilometers lidelser. Som nogle af jer måske husker, var vejret temmelig varmt og trykkende under løbet for to år siden. For at få ekstra væske havde jeg udstyret min kæreste med to halvliters flasker med sportsdrik, som hun skulle række mig ved Dronning Louises Bro, når jeg passerede. Det var min ekstra væske ud over alle de faste depoter på ruten.

Efter 13 km krydsede jeg broen første gang i et inferno af larm og fyrværkeri. Min kæreste rakte armen ud med flasken, men kåd og overstadig af min egen styrke i løbets første tredjedel vinkede jeg bare nej tak, det var da slet ikke nødvendigt med ekstra væske. Jeg var jo overhovedet ikke tørstig. Jeg sprang også et par væskedepoter over for at holde min rytme i stedet for at bremse. Senere betalte jeg prisen for at have fået alt for lidt at drikke og måtte helt udslukt og tørlagt slæbe mig igennem de sidste 10 kilometer. Under anden passage af broen skulle jeg have haft flaske nummer to, men da var det allerede for sent at væde mit dehydrerede legeme.

Her på sitet kan du læse cand.scient. i humanfysiologi Lasse Kristian Suhrs gode råd og forklaringer om, hvad du kan spise og drikke før, under og efter løbet. Han fortæller noget interessant om netop tørst. Vi mærker først tørst, når vi allerede er ved at dehydrere. Og når vi dehydrerer, dykker vores tempo. Hvis vi venter med at drikke, til vi føler os tørstige, får vi alt for lidt væske indenbords til at erstatte de enorme mængder af sved, der pibler ud af porerne under et maraton. Drik derfor ved hvert depot, også de første, selv om det kører godt, og du på ingen måde er tør i munden endnu. Har din krop nok væske, er det nemmere at yde sit bedste.

»Alle kan vel løbe«, svarede en teenager på en løbebane i Korsør for knap ti år siden, da en træner spurgte til hans evner. Egentlig var knægten bare troppet op for at se sin ven spurte rundt på gruset, han anede intet om løb, men tog udfordringen op og hamrede afsted iført hvide Kawasaki-sko. Det gik hurtigt. Meget hurtigt. Efter 1.000 meter kastede han sig ned på gruset og kæmpede for at få luft ned i lungerne, mens han fik fremstammet, at det gjorde han altså aldrig igen.

Men det gjorde han. Igen og igen. I dag er Abdi Ulad vores bedste mandlige langdistanceløber og har efterhånden vundet 19 danske mesterskaber. Eksempelvis vandt han guld på 10 kilometer landevej i marts i overlegen stil. Vi har besøgt ham i Slagelse til noget, der udviklede sig til en ret lang samtale. Ja, selvfølgelig talte vi en del om løb, men portrætinterviewet over fire sider handler også om livet sådan helt generelt. Om opvæksten i et krigshærget Østafrika, ankomsten til Danmark, talentet og drømmene for fremtiden. Abdi Ulad forklarer, at han altid har haft en trang til at yde sit bedste og aldrig give op, uanset hvad livet har budt ham. Det kan være en god rettesnor at have i baghovedet på den anden side af de 30 kilometer under maratonløbet i hovedstaden.