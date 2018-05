Vi køber masser af koldskål i varmen: Nu er den også vegansk Den pludselige forårsvarme får salget af koldskål til at eksplodere. Coop og Naturli' sender nu en plantebaseret udgave på markedet.

Når solen brager ned fra himlen, begynder man hurtigt at drømme sig væk fra jobbet og hjem til koldskål med kammerjunkere i haven eller gården. For er der noget, vi holder af, når varmen kommer, er det at lade koldskålen på skeen møde vores slubrende læber. Det var den seneste uges varme vejr bevis på.

I mandags, hvor temperaturen flere steder nåede over 20, enkelte steder 25, grader, solgte Coop, som driver over 1.200 butikker i Danmark, 10 gange så meget koldskål som 15. april, da gennemsnitstemperaturen lå under 10 grader.

»Det var lige så meget, som den næstbedste koldskålsdag sidste år, hvor det var en møgsommer«, siger analysechef hos Coop, Lars Aarup.

Årligt bliver der da også fortæret 12 millioner liter koldskål i Danmark, heraf over ni millioner liter i højsæsonen. Der findes et hav af varianter på markedet, som alle har den samme ting til fælles: De er baserede på kærnemælk.

Men i mandags kunne Coop i samarbejde med Naturli’ Foods lancere den første danske koldskål, der er 100 procent plantebaseret.

I stedet for den traditionelle kærnemælksbase, er den nye koldskål primært lavet på mandelmælk.

Da mandemælk normalvis er ganske sødt, har produktudviklerne måtte lægge hovederne i blød for at finde frem til en smag, der gav den rette mængde syrlighed.

Det bliver en kombination af citron og æble, der skal forsøge at give det den rette smag.

Sværger du til koldskål af den traditionelle slags, går du næppe galt i byen ved en fejl: Den nye koldskål adskiller sig fra de almindelige ved at have en helt sort emballage.

Den nye koldskål kommer i forlængelse af den tendens, supermarkederne har iagttaget de senere år, hvor folk langsomt forsøger sig med alternativer til de traditionelle, animalsk baserede fødevarer. For ganske nyligt begyndte man også at kunne finde plantebaseret hakkekød i butikkerne.

I Coop tegner salget af ikke-animalsk mælk sig stadig kun for 2 procent af det samlede salg, men det er i kraftig stigning, understreger Lars Aarup.

»Forbrugerne er nysgerrige på fødevarer lavet på planter. Menukortet er blevet meget bredere, og mange har lyst til at prøve nye fødevarer. Mange – især yngre – går op i, hvad de spiser«, sagde Lars Aarup i forbindelse med lanceringen af koldskålen til retailnews.dk.