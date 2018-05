Somalisk flygtning blev Danmarks bedste maratonløber: Jeg forstod ikke, at man kunne gå til løb, uden at der var en bold med. Løber man så bare?

For knap ti år siden blev Abdi Ulad ringet op af en gammel ven fra folkeskolen, der var begyndt at gå til atletik i Korsør, hvor han trænede til at blive en lynhurtig sprinter. Han ville høre, om Abdi ikke ville med en dag.

Vennen, der har marokkansk baggrund, forklarede, at de bedste løbere kommer fra Afrika, så måske var det der løb noget for ham? Dengang var Abdi Ulad 17 år gammel og prøvede at finde fodfæste i det Danmark, han var ankommet til som flygtning nogle år tidligere. Det kringlede sprog voldte besvær, og teenageren vidste ikke rigtig, hvad han skulle bruge sin tid til, så han var nysgerrig.

»Jeg anede intet om, hvad atletik var. Jeg kendte ikke ordet, og jeg forstod ikke, at man kunne gå til løb, uden at der var en bold med. Løber man så bare? Det lød helt forkert i mine ører. Men min ven tog mig alligevel med til sådan en grusbane, hvor klubben Korsør Atletik & Motion trænede. Jeg kom i shorts, T-shirt og hvide Kawasaki-gummisko og mødte Leo Madsen, der er min træner den dag i dag. Da han var færdig med at træne sit hold, kiggede han på mig og sagde: »Du ligner en, der kan løbe«. »Det ved jeg ikke«, svarede jeg. »Alle kan vel løbe«.

En skade i læggen har midlertidigt tvunget Abdi Ulad til at drosle ned på træningen, men drømmene er de samme. Ambitionerne uændrede. Foto: Janus Engel

Her kunne historien slutte, hvis den somaliskfødte knægt bare havde vendt ryggen til og var trasket hjem fra banen med en helt almindelig teenager-attitude om ikke rigtig at gide noget. Men det gjorde han ikke, for sådan er Abdi Ulad ikke. Han er stædig, ærgerrig, ambitiøs. Og var allerede dengang drevet af en trang til at yde sit bedste, så han blev stående.

I dag virker det som en ganske god beslutning, at Abdi Ulad dengang med blodsmag i munden tonsede rundt på banen, mens træneren så ham an og noterede en usædvanlig hurtig tid på 1.000 meter for en løber, der ikke løb. Den unge mand er nu 26 år og Danmarks suverænt bedste langdistanceløber med 19 danske seniormesterskaber og flotte internationale præstationer på cv’et i discipliner, hvor den danske befolkning ikke ligefrem er forvænt med at se et synligt Dannebrog i feltet.

Men trods resultaterne og andres begejstring er Abdi Ulad slet ikke tilfreds, for han ved med sig selv, at han kan komme til at løbe langt hurtigere, end han hidtil har gjort. Det er målet. Og det vender vi tilbage til.

Hvad er der sket med hans øjne?

»Velkommen til Udkantsdanmark«.

Abdi Ulad slår ud med armene og leverer et bredt og grinende smil på parkeringspladsen ved stadion i Slagelse i den vestlige del af Sjælland en god times kørsel fra København. Her bor han sammen med sin kæreste i en ungdomsbolig, som Slagelse Kommune udlejer til eliteidrætsudøvere, der studerer.

Abdi Ulad er midtvejs i uddannelsen til ergoterapeut og er i øjeblikket i praktik, hvor han kører rundt med rollatorer og andet tilbehør til borgere, der har brug for hjælp til at få et svært liv til at hænge sammen.

I dag har han været ude hos en mand, der skulle have monteret håndtag i sin bolig for bedre at kunne komme omkring. Abdi taler engageret om at se borgeren som et helt menneske og med »undersøgende spørgsmål« finde ud af, hvad der giver det enkelte menneske værdi og på den måde motiverer vedkommende til at få det bedre. Nysgerrigheden driver ham, forklarer han med fagter og spil i øjnene.

Men historien om manden, der ved et tilfælde eller et lykketræf blev Danmarks bedste løber, begynder et helt andet sted. Abdi Ulad blev født i det støvede, uroplagede og fattige østafrikanske land Somalia i 1991, mens en borgerkrig mellem landets stridende klaner var under opsejling.

»Jeg kan faktisk ikke huske ret meget fra min barndom, andet end at vi var på farten. Vi flyttede os hele tiden til et nyt sted i et nyt land. Tilværelsen var ikke til, at vi kunne bosætte os i længere tid«, begynder han.

Der er stadig langt fra Abi Ulad og op til verdens bedste løbere på kongedistancen maraton, men han vil kæmpe for at komme helt til tops. Foto: Janus Engel

Han husker militær i gaderne, geværløbenes munding og en frygt for, at han kom til at lege med børn fra en anden klan end sin egen. Sport og foreningsliv, som vi kender det i Danmark, var ikke en del af Abdi Ulads tidlige barndom, men han har minder om fodboldkampe med en kugle lavet af sokker, da ingen havde penge til at købe det, som er et lige så selvfølgeligt stykke legetøj for danske børn, som det er naturligt at stå op om morgenen: en bold.

Abdi Ulads mor døde, da han var tre år gammel. Han voksede op under sin mosters vinger, mens faderen brugte sin medicinske baggrund til at arbejde på militærbaser. Som den yngste i en søskendeflok på fire var Abdi Ulad det barn, der blev valgt til at flygte ud sammen med mosteren og hendes tre børn, da chancen bød sig for at slippe væk fra en tumultarisk tilværelse, hvor familien igen og igen flyttede rundt mellem Somalia og nabolandene Kenya og Etiopien. Samtidig var det netop de fem personer, hvis udseende og alder passede bedst med de falske pas, som familien havde fået fat i. Derfor sad en 11-årig dreng med kruset sort hår en dag i 2002 i en flyvemaskine, mens Etiopiens støvede millionby Addis Ababa blev mindre og mindre under ham.

Jeg repræsenterer et land og alle dem, der er inspireret af mig. Dem ville jeg ikke svigte ved at stå bøjet i siden af vejen med Dannebrog på brystet

Han ved ikke, om den efter flugten opsplittede familie egentlig var forfulgt, sådan husker han det ikke, men i hvert fald øjnede den en chance for at bedre liv dér, hvor flyvemaskinen satte hjulene mod asfalten, nemlig i Danmark.

»Vi ankom i klipklapper til et koldt land med en masse mennesker, der ikke lignede os. Alt var nyt, anderledes og helt og aldeles fremmed. Vi blev kørt til Hovedbanegården af en hjælper, rejste med tog videre og ankom til Sandholmlejren i Nordsjælland. Jeg husker tydeligt, at vi stod foran porten og ventede på at komme ind med en 2 meter høj vagt foran os. Hans øjne var helt lyseblå, og jeg spurgte min moster: »Hvad er der sket med hans øjne?«, for jeg havde aldrig set andet end brune øjne. »Ti stille«, svarede hun bare«, fortæller Abdi Ulad.

Familien fik tøj, dyner og linned og blev indlogeret på et værelse med køjesenge. Abdi Ulad talte ikke med andre end sin moster og hendes tre børn, som var yngre end ham. Han blev en slags storebror for de små og legede med dem. Han husker gynger og cykler og den følelse af ængstelse, der bredte sig i ham, når han stod ved hegnet og kiggede på Høvelte Kaserne tæt ved lejren og blev mindet om soldater og borgerkrig i sit hjemland. En frygt plantet i et barnesind.

Trods usikkerheden satte den nye verden tanker i gang.

»Jeg husker, at vi tre gange om dagen stod i en lang kø med en masse andre mennesker og ventede på mad. Det blev hældt op, vi måtte ikke tage selv. Det undrede jeg mig over. Hvorfor var det indrettet sådan? Men det udviklede mig og mine tanker. Jeg følte mig underligt nok genfødt, selv om min verden kun var det center. Måske har jeg altid kunnet trække ressourcer ud af de ting, jeg oplevede«, siger Abdi Ulad.

Skæbner på en opslagstavle

Nogle gange tænker Abdi Ulad på, hvad det kunne været blevet til på nuværende tidspunkt, hvis han var begyndt at løbe som lille barn. Men i stedet for at blive trukket ned af den tanke, henter han selvtillid i, at han er startet med at løbe som stor teenager og på ingen måde er træt eller mæt af løb. Foto: Janus Engel

Efter et halvt års tid blev familien flyttet til flygtningepavilloner i Skibby, der blev dens opholdssted gennem to år. Abdi Ulad kørte med bus til skole, hvor han begyndte at lære de kringlede danske gloser, men mest tydeligt i erindringen står en opslagstavle, som var centrum for beboerne, der havde deres asylansøgninger under behandling. Det var her, der kom besked om, hvem der havde fået opholdstilladelse. Tiden gik, og Abdi Ulad kunne se, hvordan beboere flyttede ud. Nogle var glade, fordi de havde fået lov at blive i det forjættede Danmark, mens andre var triste, fordi de skulle sendes ud. Alt var usikkert. Hvad ville der ske med ham? Det var en tid, hvor et flertal i Folketinget vedtog en række stramninger af udlændingeloven i kølvandet på terrorangrebene på USA i 2001 og de efterfølgende krige i Irak og Afghanistan. Men en dag stod hans mosters navn på den rigtige liste.

»Jeg kunne se på hende, hvor meget det betød. Vi kunne se frem til et liv uden et gevær, der pegede i vores retning«, som Abdi Ulad formulerer det i dag.

Porten var åben, og en midlertidig tilværelse blev skiftet ud med asyl og bolig i Skælskør, hvor Abdi Ulad begyndte i en modtageklasse, hvor den kvikke og lærenemme dreng bestod prøven til at komme i folkeskolens 7. klasse. Langsomt, men sikkert greb han de muligheder, samfundet tilbød, og under en samtale ved afslutningen af 9. klasse bragte skolevejlederen muligheden for at komme på efterskole på banen.

»Jeg tænkte: Fedt. Her kunne jeg bo sammen med 130 andre unge og få de bedste muligheder for at blive bedre til dansk. Det var det, jeg ville. Jeg fik en kæmpe familie, vi løste opgaver og tog ansvar. Jeg tror, at min moster har haft en stor betydning for, at jeg har følt det som en pligt at lære noget. Jeg opfatter hende som min mor. Jeg havde haft svært ved at falde til i Danmark og var måske kommet ud i nogle dårlige miljøer, hvis hun ikke havde været så klar omkring de forventninger, hun havde til os børn«, fortæller Abdi Ulad.

Blå Bog Abdi Ulad 26 år gammel. Født i byen Kismaanyo på Somalias østkyst 14. juni 1991. Kom til Danmark i 2002 sammen med sin moster og hendes tre børn. Hans mor døde, da han var tre år gammel. Hans far bor i Etiopien. Han har tre søskende – to i USA, en i Etiopien. Han begyndte at løbe i 2008 og har siden vundet 19 danske seniormesterskaber. Det bedste internationale resultat er ifølge ham selv en tredjeplads til U23 på 10.000 meter, halvandet sekund efter vinderen. Han blev nummer fem ved EM i halvmaraton i 2016 og nummer 13 ved VM på distancen i 2017. Blev dansk statsborger i 2010. Bor i Slagelse sammen med sin kæreste, der læser til lærer. Tog hf-eksamen i Nyborg i 2013. Er i gang med at uddanne sig til ergoterapeut. Hans personlige rekord på maraton er 2:14:03 i Hamburg, april 2016. Hans klub er Hvidovre Atletik & Motion. Vis mere

Selv om Midtsjællands Efterskole har et folkekirkeligt udgangspunkt, følte han sig som muslim ikke som en fremmed fugl blandt de øvrige elever, for som han siger: »Her møder man mennesket før troen, og troen var ligegyldig, så længe vi kunne arbejde sammen«.

Det var også på efterskolen, at Abdi Ulad første gang fik pulsen helt i vejret under løb. Det var på ingen måde, fordi han følte sig kaldet til at stå op klokken 7.15 og løbe 2 kilometer. Men han mødte op, når løbeturen stod på dagens program, for de, der skulkede, skulle tage 130 menneskers opvask.

»Det gjaldt bare om at komme så hurtigt som muligt tilbage. Det var vildt hårdt. Jeg kom ikke altid først, og nogle gange måtte jeg gå noget af vejen«, husker Abdi Ulad.

Det her løb gør jeg aldrig igen

Resultatet er i dag synligt overalt i lejligheden i Slagelse, hvor eftermiddagssolen får metallet på væggen og i reolen bag ham til at glimte. Et væld af medaljer, platter og startnumre som beviser på Abdi Ulads præstationer. I gangen et stativ fyldt med løbesko. Bananer, kiks og andre kulhydrater på bordet. Energi til en maskine, der typisk løber 180-210 kilometer om ugen.

Abdi Ulad husker ti år tilbage. Den første uge var det 1 kilometer. Vi er fremme ved mødet med træneren på grusløbebanen i Korsør.

»Først forstod jeg ikke, at jeg skulle løbe 2,5 omgange for at komme op på de 1.000 meter, Leo Madsen bad mig om. Jeg tænkte, at det nok bare var en enkelt omgang, men han viftede mig videre. Jeg fuldførte og kastede mig ned på jorden. Det sortnede for mine øjne, og hele jorden drejede rundt. Jeg kæmpede for at få luft igen. Leo puffede til mig: »Du er ikke død, vel?«. »Næsten«, svarede jeg: »Det her gør jeg aldrig igen««, fortæller Abdi Ulad.

Men det gjorde han. Et par uger senere ringede træneren til Abdi Ulad, der havde haft en del besvær med at komme op og ned ad trapperne til familiens lejlighed i Skælskør efter den famøse 1.000-meter. Nej, jeg har ikke trænet, måtte Abdi Ulad forklare, for han havde stadig ikke helt forstået, at nogen kunne finde på at udsætte sig selv for løbets lidelse, når det ikke lige var i en konkurrence. Og uden bold?

Abdi Ulad har kun få træningskammerater i Danmark. Det er ikke fordi, han søger isolationen. Der er bare meget få løbere, der træner, som han gør. I hans tempo. Men ofte jogger han en rolig tur som på billedet. Det er nødvendigt for at give kroppen ro til at bygge sig stærkere. Foto: Janus Engel

Alligevel var der noget inde i ham, der sagde, at han var nødt til at gøre sig umage. Måske en følelse af pligt. I hvert fald sagde han ja til at løbe et 3-kilometerløb mod andre. På grund af ramadanen havde han ikke spist i 18 timer op til starten og gik derfor helt kold efter 800 meter, men kæmpede sig i mål på en tid, som selv dygtige motionister må kæmpe for at opnå. Vi gentager lige: Det var anden gang, Abdi Ulad løb på tid. Han havde ikke trænet, han havde ikke spist, og han havde stadig Kawasaki-sko på fødderne. Tiden på de 2 kilometer viste, at talentet var enestående, men der skulle en tredje erfaring til, før Abdi Ulad fandt ud af, at det var en god idé at træne lidt, hvis han godt ville følge med konkurrenterne. Han stillede til start ved et 10-kilometerløb i Roskilde med nye løbesko fra Bilka, men uden nogen som helst træning at se tilbage på. Ikke desto mindre var han fuld af selvtillid og tænkte, at han da selvfølgelig skulle følge med de forreste. Hvilket han gjorde. De første 2 kilometer.

»Jeg fik ondt alle vegne. Ben, lænd og overkrop. Jeg smagte blod og blev overhalet af 100 mennesker. Jeg ved ikke, hvordan jeg fuldførte, men det gjorde jeg og følte mig syg bagefter. Jeg havde ondt i hele kroppen og kunne intet spise på grund af kvalme. Jeg kunne overhovedet ikke forstå, at de andre løbere kunne holde farten, og jeg tænkte: ’Måske skulle jeg alligevel træne?’«, fortæller Abdi Ulad, der ryster på hovedet og griner over, at han dengang vidste absolut ingenting om at løbe. Men talentet var åbenlyst. Den første 10-kilometer blev tilbagelagt på 36-37 minutter – en tid, der i dag ville bringe ham højt på ranglisten til et almindeligt motionsløb. Nogle steder er det nok til at blive nummer 1.

»Hele mit liv har jeg haft en forestilling om, at jeg for alt i verden aldrig må give op. Jeg er så stædig. Det var det samme med at lære dansk. Jeg kæmpede med at lære ord som ’ymer’ og ’yver’. Det lød helt forkert, men jeg blev ved. Måske var det samme følelse, der gjorde, at jeg blev ved med at komme til de løb, træneren meldte mig til. Og så fik jeg mit første træningsprogram af ham. 25 km om ugen – og langsomt mere og mere«, siger Abdi Ulad.

Abdi og alle de andre

Det hjalp at træne. Efter et års tid var han ved at være lige så hurtig som atleter, der havde løbetrænet ti gange så længe som han. Som 18-årig junior vandt han sit første danske mesterskab på 5.000 meter. Han var netop fyldt 19 år, da han året efter – i august 2010 – vandt bronze i seniorernes mesterskab på samme distance. Herfra gik det kun én vej. Og resten af historien kunne nemt koges ned til navnet ’Abdi Ulad’ i overskrift efter overskrift kombineret med et foto af en mand med et bredt smil og armene hævet over hovedet på vej over endnu en målstreg med et kobbel af konkurrenter knap synlige i baggrunden.

Abdi Ulad deltog for Danmark ved De Olympiske Lege i Rio de Janeiro i 2016 og fik en fin placering som nummer 35, godt otte minutter efter vinderen. Foto: Janus Engel

19 danske mesterskaber er det indtil videre blevet til i discipliner som 5.000 og 10.000 meter, cross (terrænløb) og halvmaraton. I den tyske by Hamburg løb han i 2016 den bedste danske tid på kongedistancen maraton siden de gyldne dage i 1980’erne, hvor løbeikonerne Allan Zachariasen og Henrik Jørgensen var lysende stjerner i Danmark og udlandet.

Det er næppe for meget at sige, at der i øjeblikket er Abdi Ulad og så alle de andre. De seneste tre år har han eksempelvis vundet det danske mesterskab i 10 kilometer landevej i overlegen stil, hvor nærmeste konkurrent til titlen har været et par hundrede meter bagud, da Abdi krydsede målstregen. Og det i en disciplin, der ofte vindes med få meter. Når historien ikke slutter der, skyldes det, at der stadig er et godt stykke op til 80’ernes fantomtider og endnu længere til den absolutte verdenstop, så Abdi er langtfra tilfreds.

Det kan ses som et åg i tilværelsen, men samtidig er det den benzin, der får ham til at blive ved med at stå op klokken 5 om morgenen, trække i tøj og sko og søvndrukken vandre ned ad de udendørs metaltrapper fra lejligheden for at løbe i Slagelse og omegn. Og som får ham til at gøre det samme, straks efter han er kommet hjem fra en lang dag på uddannelsen.

»Jeg har aldrig været tilfreds med det, jeg præsterer. Måske er det noget, jeg har arvet fra min far. Sådan husker jeg også ham. Folk taler altid om mine gode resultater, og jeg siger selvfølgelig altid mange tak, men jeg ved, at jeg er bedre og kan blive langt bedre til at løbe end de præstationer, jeg hidtil har lavet. Det kan godt frustrere mig, når jeg ikke lever op til mine egne forventninger. Omvendt har jeg meget at lære endnu. Det motiverer mig«, siger Abdi Ulad.

Nogle gange tænker jeg, om vi har det for godt herhjemme til at blive rigtig gode til at løbe. Hvad skal drive os det sidste stykke?

I slutningen af marts mærkede Abdi Ulad et jag i venstre lægmuskel, da han i den spanske by Valencia var cirka halvvejs på ruten til verdensmesterskaberne i halvmaraton. Længe havde han trænet hårdt for at være i absolut topform til netop det, og nu mærkede han, hvordan læggen hævede op med væske, mens en stikkende smerte dunkede gennem benet. Han vidste med det samme, at den kloge beslutning var at trække ud til siden, stoppe op og pille startnummer 47 med navnet Ulad af brystet. Så var han hurtigere blevet klar til at løbe igen, men alligevel fortsatte han.

Igennem hovedet strøg tanker om, at han ville være nødt til at tage et par ugers længere pause, end hvis han stoppede i tide. Omvendt nægtede han at udgå, for er der noget, der kan skade en løbers mentale styrke, så er det at trække sig ud af et løb inden målstregen. Har den dør først åbnet sig, er den nemmere at gå ud af næste gang. Den vil altid stå på klem, når fornemmelsen af kvælning er ulidelig. Abdi Ulad holdt farten trods heftige smerter og krydsede målstregen med et forvrænget ansigt i ny personlig rekord som nummer 29 til VM. Han forklarer, at der også var noget andet på spil, som holdt ham på benene.

»Jeg løber ikke kun for mig selv eller min klub, når jeg deltager i et internationalt mesterskab. Jeg repræsenterer et land og alle dem, der er inspireret af mig. Dem ville jeg ikke svigte ved at stå bøjet i siden af vejen med Dannebrog på brystet. Jeg er så god nu, at jeg er international atlet for Danmark, og det forpligter«, fortæller Abdi Ulad.

At gribe ud efter stjernerne

Op til mesterskabet var han knap en måned i Kenya, hvor han dagligt trænede med nogle af verdens bedste løbere. Han nød det simple liv i det rødstøvede kenyanske højland, hvor hverdagen ikke handlede om andet end at løbe, spise og sove. Han ved, at der kun er én vej, hvis han skal blive lige så stærk som de hurtigste kenyanere: mere og hårdere træning. Andre løbere med bopæl i vestlige lande har for længst rykket teltpælene op og har flyttet hele livet til Afrika. Det har Abdi Ulad ingen planer om, da han ser sin fremtid i Danmark, men han vil gerne bo der et halvt eller måske et helt år for at se, hvad det ville betyde for hans evner som løber. Lige nu er økonomien bare ikke til det, og der er også grænser for, hvor mange gange han kan tage orlov fra sit studie.

»Her i Danmark træner jeg næsten altid alene. Men jeg er nødt til at have nogle omkring mig, som er bedre end mig, for at motivere mig. De løbere er i Kenya og Etiopien. Og de er drevet af noget andet end mig. Mange af dem løber for at overleve, for at få mad. Jeg løber for at opnå de bedste resultater og bor i Danmark, hvor generationer før mig har kæmpet for at bygge et samfund op, der betyder, at jeg helt gratis kan tage en uddannelse og få et job og et godt liv. Det er jeg taknemmelig for. Der er jo en tid efter løb. Og her i Danmark bliver man ikke tabt på gulvet, medmindre man intet gør selv. Men nogle gange tænker jeg, om vi har det for godt herhjemme til at blive rigtig gode til at løbe. Hvad skal drive os det sidste stykke?«, lyder overvejelserne fra Abdi Ulad:

»Jeg kan godt lide det enkle liv i Kenya. Du møder op om morgenen. Du skal bare flytte benene og gøre alt for at følge med«.

Abdi Ulad havde ingen erfaring med løb, da han for omkring ti år siden løb alt, hvad han kunne, på en tusindmeter. Det blev startskuddet til et liv som eliteløber. Foto: Janus Engel

Under sin mosters kyndige vejledning lærte han at opføre sig godt og tage et ansvar for sit eget liv. Men han blev også formet af velfærdsstaten og det foreningsdanmark, der så talentet, plejede det og plantede både tro og selvtillid i ham. Nu føler Abdi Ulad sig forpligtet til at gribe ud efter stjernerne.

»Jeg vil være verdens bedste maratonløber«, svarer den 26-årige dansker uden at tøve på spørgsmålet om, hvad hans ambitioner er.

Han stiller op til EM i maraton til august, men det løb er blot et skridt på vejen mod hans næste store mål, som Abdi Ulad konstant bliver mindet om i form af det perlearmbånd, der dingler om hans håndled. Han fik det af en ven under den seneste træningslejr i Kenya. Med sorte og hvide perler står der ’Tokyo 2020’.

»Jeg satser hele butikken på de olympiske lege. Så må det bære eller briste«, siger han med en sjælden alvor i stemmen.

Genforening i Etiopien

Men selv om Abdi Ulad sætter alt ind på de olympiske lege i Tokyo og har ambitioner om at komme helt til tops på den globale løbescene, er der også en mere jordnær årsag til, at han gerne vil klare sig godt. Som enhver anden ung mand vil han godt imponere sin far, som han blev adskilt fra, da han flygtede til Danmark.

Der skulle gå fjorten år fra ankomsten til det kolde land højt mod nord i 2002, til at Abdi Ulad igen stod ansigt til ansigt med sin far, der har en ny familie i Etiopien med kone og børn. I 2016 var han på træningslejr i det løbebegejstrede afrikanske land for at forberede sig til de olympiske lege i Rio de Janeiro, og det var under den rejse, han kunne mærke, at tiden var kommet til, at han måtte se sin far igen, så han opsøgte ham.

»Jeg fik kuldegysninger over hele kroppen, da jeg så ham. Jeg har savnet ham, og han fortalte, hvor stolt han er af mig. Han følger tæt med i alle de løb, jeg deltager i, og bekymrer sig om mig. Jeg håber, at jeg finder samme ro i mit liv, som han har«, siger Abdi Ulad.

Under interviewet har han ladet sin telefon op, for han vil vise et billede, inden vi tager afsked. To mænd smiler til kameraet. Den ene er Abdi. Den anden er en tyndere og ældre udgave af ham selv, klædt i fint jakkesæt, med furer i panden og hår, der er grånet. Det er hans far.

»Kan du se, hvor meget jeg ligner ham?«.

Det næste store mål for Abdi Ulad er OL i Tokyo i 2020. Et armbånd lavet af perler minder ham konstant om, hvad formålet er med de mange træningstimer. Foto: Janus Engel