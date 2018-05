Sådan kommer du gennem byen under søndagens maraton

Nogle hader den årlige begivenhed i København og bander løberne langt væk, mens de siger til alle, der gider lytte, at der strengt taget er løb og triatlon konstant i landets største by. Andre går på gaden og driver de svedende atleter frem under Copenhagen Marathon med råb, smil og højt humør.

Søndag klokken 9.30 lyder startskuddet på Islands Brygge, hvorfra omkring 9.000 løbere begiver sig rundt på en 42,195 kilometer lang rute gennem hovedstaden, inden de løber i mål samme sted, som de begyndte nogle timer tidligere.

Ruten bliver lukket ned for trafik

Traditionen tro betyder løbet visse trafikale udfordringer. Især for personer, der skal igennem København i bil. Hele ruten er lukket ned for trafik i tidsrummet 7.00 til 16.00 - Frederiksberg dog kun 9.00 til 13.00. Det betyder, at biler (og busser) ikke kan køre på ruten og kun har mulighed for at krydse den gennem to særlige trafiksluser ved Nørre Farimagsgade og Sølvgade. Du kan se dem på kortet.

Løberne kommer gennem stort set alle kvarterer i byen. Ruten går gennem Islands Brygge, Indre By, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg, hvor der vil være trafikale ændringer. Så bor du her, kan du på dette bydelskort se informationer om trafikken i lige netop dit lokalområde. Visse steder er der parkering forbudt, skilte viser hvor. Der er også i gadebilledet opstillet hegn med kort over trafikken i bydelene, ligesom opgange har fået en flyer tapet på døren med informationer.

Gader og veje på ruten åbner for trafik igen, så snart de sidste løbere er forbi. Du kan her finde en tidstabel, der angiver den periode, hvor trafikken på lige netop din gade eller gader i dit kvarter er lukket.

Arrangør: Lad bilen stå på søndag

Bevæger du dig til fods eller på cykel, kan du krydse ruten, når der ikke kommer løbere. Løbsarrangøren Sparta opfordrer til, at man udviser hensyn og følger anvisninger fra løbets officials, der vil være synlige i gadebilledet. Endnu en opfordring går på at lade bilen stå derhjemme og i stedet benytte offentlig transport.

Færdslen på en række vigtige færdselsårer i København - H. C. Andersens Boulevard, Kalvebod Brygge og Folke Bernadottes Allé - vil være påvirket af løbet. Du kan læse mere om trafikken på søndag på Spartas side med trafikinfo.

Har du særlige spørgsmål, kan du ringe til Sparta på telefon 35 26 69 00 eller skrive en mail til trafik@sparta.dk.