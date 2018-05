De fleste har måske hørt om, at man tilsætter nitrit i pølser og hamburgerryg for at gøre kødet dejligt lyserødt.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind