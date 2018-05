Pump cyklen: Følg Politikens blå hepperute og se løberne 8 gange

Der er to ruter til Copenhagen Marathon i år.

Der er den officielle løbsrute, som er markeret med rødt på kortet herunder. Den tager løberne på den traditionelle 42,195 km lange tur gennem byen. Det er løbernes rute.

Men som du kan se, har vi også lavet en blå rute. Hvad er nu det? Det er såmænd en rute til de heppere, der godt vil se deres mand, kone, kæreste, ven, kollega, barn, far, mor, bedstemor (stop mig) flere gange undervejs i stedet for blot at stå plantet ét sted.

En hurtig guide med ord. Løbet begynder klokken 9.30 fra Islands Brygge. Du starter ved Trianglen, hvor løberne passerer ved 5 og 8 km. Herfra cykler du langs søerne til Frederiksberg Allé / Vesterbrogade ved knap 20 km. Tilbage samme vej til Dronning Louises Bro, 27 km, videre mod Sølvgade, 31 km, og Grønningen / Folke Bernadottes Allé ved 37 km. Sidste punkt, før du kører mod mål, er lidt efter 39 km i Nyhavn ved Inderhavnsbroen. Derfra en slutspurt mod mål og jubel på Islands Brygge.

En enkelt ting. Hvis den, du følger, regner med at komme i mål i en tid under tre timer, bør du overveje at køre direkte fra punkt fem eller seks på kortet til mål. Ellers bliver du måske overhalet. Det er derfor, vi har lavet de stiplede blå linier på kortet.

God fornøjelse.