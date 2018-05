En løberkones bekendelser: »Jeg er gift med en løbetosse og er ikke altid helt tilfreds med tingene ;-)«

»Mette, Mette?«. Han har kun sagt hendes navn, men Mette Fusager Jørgensen ved med det samme, hvad hendes ægtemand er ude på. Hun kan høre det på den måde, han kalder. Hans stemme er indsmigrende, grænsende til det kælne. Jonas Fusager er netop kommet svedende og dampende hjem fra en løbetur på stadion på vejen hjem fra arbejde. Her har han løbet nogle stenhårde intervaller med gutterne fra løbeklubben. Åndedrættet er stadig anstrengt, mens han kalder på hende.

Foto: Hans Christian Jacobsen Jonas Fusager var en habil ungdomsløber, men stoppede. Som voksen familiefar begyndte han igen.

Det er en helt almindelig hverdag, og Mette Fusager Jørgensen har allerede været hjemme fra arbejde en time eller to sammen med parrets to børn på 5 og 9 år. Egentlig er hendes hoved fyldt med tanker om at få lavet aftensmad, inden det bliver alt for sent. Og mon hendes datter har lektier for?

Men først skal hun tage billeder af den svedende mand. Det er derfor, han har hidkaldt hende med sin sukkersøde røst.

Hun fisker sin telefon frem og fotograferer ham, mens han står og ligner en, der mest af alt prøver at vælte parrets hus her ti minutter nord for Aarhus centrum. Han skubber godt til for at strække bentøjet helt ud efter anstrengelserne. Han skal jo være klar til at løbe igen i morgen, i overmorgen og dagen efter. Mette Fusager Jørgensen knipser et par gange, så han har lidt at vælge imellem til sin profil på Instagram.

»Jonas løber hver eneste dag. Det er kommet snigende inden for de seneste fem års tid. Der har ikke være nogen forhandling om det, og jeg kan faktisk ikke huske, hvordan vores liv var før løb«, siger hun.

Det er rimeligt massivt

På den anden side af Stillehavet er en hockey-mom en mor, der ofrer alt, så hendes unger kan dyrke deres passion for ishockey. Hun henter og bringer sit eget og andres afkom, hun smører madpakker, blander sportsdrik og har konstant lyden af en snurrende vaskemaskine i øregangen for at følge med de sportsglade ungers behov for nogenlunde rent tøj og udstyr. En hockey-mom er en institution i USA, og det var med det begreb i baghovedet, at jeg for nogen tid siden på Instagram efterlyste en mand eller en kvinde, hvis kæreste eller ægtefælle løber solen sort.

»Som passioneret løber ved jeg, at min besættelse trækker store veksler på mine nærmeste, der oplever, at jeg planlægger familiens aktiviteter, så de sjovt nok altid lige passer med, at jeg får tid til at løbe også«, skrev jeg og bedyrede, at jeg godt ville lave et interview med en, »der trækker et ekstra læs, for at løberen kan løbe«.

Et par dage senere modtog jeg en mail fra Mette Fusager Jørgensen med ordet ’løberkone’ i emnefeltet. »Jeg er gift med en løbetosse og er ikke altid helt tilfreds med tingene ;-)«, skrev hun.

Foto: Hans Christian Jacobsen Familiens bryggers er ofte fyldt af surt løbetøj, men Mette Fusager Jørgensen er kommet i tanke om, at det selvfølgelig skal ud i skuret i stedet for at stinke indenfor.

Parret har kendt hinanden i 14-15 år. Da Jonas Fusager var knægt, løb han i klubben AGF Atletik og var med sin hustrus ord »vistnok rimelig god«. Men interessen for at hamre rundt på den røde 400-meter bane forduftede ligesom for så mange andre lovende atleter, da han begyndte i gymnasiet, hvor fester og piger pludselig var mere interessante end at spæne afsted med hjertet siddende oppe i halsen. For en håndfuld år siden begyndte han imidlertid igen. Som Mette Fusager Jørgensen husker det, var det i forbindelse med, at parret fik deres andet barn:

»Det er rimelig massivt for sådan en som mig, der ikke dyrker så forfærdelig meget sport. Han løber ofte til og fra arbejde. Nogle gange kommer han sent hjem fra arbejde, fordi han har været på stadion og løbe med nogen. Mandag løber han fast med sin klub Runaar. Det samme gør han lørdag klokken ni, hvor han typisk er væk to timer og løber 20-30 kilometer. Nogle gange løber han også om aftenen, når børnene er gået i seng. Så sidder jeg der i sofaen, og lige pludselig står han og tager løbetøj på«.

Nogle gange løber han også om aftenen, når børnene er gået i seng. Så sidder jeg der i sofaen, og lige pludselig står han og tager løbetøj på Mette Fusager Jørgensen

Især den faste tur om lørdagen kan være svær at sluge. Endelig er det weekend, og den travle familie har en mulighed for at vågne stille og roligt og tage fat på dagen sammen helt fri for det stress og jag, der er svært at undgå i en familie med to børn, hvor begge forældre har fuldtidsjob, han inden for HR og rekruttering og hun inden for shipping og spedition. Normalt tager Jonas Fusager afsted ved nitiden, men hvis familien har fælles planer, står han gerne tidligt op, drikker stærk kaffe og er i løbeskoene allerede klokken 7.

»Selv om han løber meget, er det slet ikke sådan, at jeg står med alt herhjemme. Han er en megagod far og en dejlig ægtemand med et sindssygt højt energiniveau. Jeg tror, jeg ville have sværere ved at acceptere alt det løb, hvis han blot sad i sofaen og var træt altid. Samtidig kan jeg jo godt se, at løb er hans frirum, hvor han får renset ud i hovedet efter at have siddet på kontoret hele dagen. Hvis vi har en konflikt, siger jeg: »Gå ud og løb en tur, så taler vi om det, når du er tilbage««, siger 36-årige Mette Fusager Jørgensen.

Skal du nu løbe igen, far?

Børnene kan i perioder godt finde på at sige »far, skal du nu løbe igen?«, og Mette Fusager Jørgensen tror, at de kopierer hende, men samtidig er hun ikke i tvivl om, at de i perioder savner deres far. Det kan hun for eksempel mærke, hvis der er en lørdag, hvor han ikke er væk.

»Så synes de jo, at det er megafedt«, siger hun.

Venner, veninder og forældre fra datterens skole undrer sig somme tider over, hvordan familiens hverdag kan hænge sammen med alt det løb. Og Mette Fusager Jørgensen har adskillige gange måttet forklare familien, at hendes mand enten ikke kommer til fødselsdage eller kommer senere, fordi han skulle til et vigtigt løb eller var på træningsweekend med klubben. Det accepterer hun, fordi hun ved, hvad det betyder for ham. Det er o.k., at han løber meget, men han er også nødt til være fleksibel for at få det til at passe ind. Prisen kan blive for høj.

»Det tog overhånd i en periode gennem ti måneder, hvor han trænede til Berlin Marathon. Han skulle løbe noget helt bestemt på alle mulige tidspunkter af døgnet. Det var belastende. Et andet eksempel var her for nylig op til DM på 10 km landevej. I ugen op til løbet hævede hans hånd pludselig voldsomt op, og han fik en masse antibiotika af lægen. Det kunne være en blodforgiftning, og jeg spurgte, om det virkelig var værd at tage af sted i håbet om at blive nummer et-eller-andet og så falde død om undervejs. Han er jo ikke 25 år længere«, siger Mette Fusager Jørgensen.

Men løb giver også familien gode oplevelser sammen, når de er ude for at heppe. De tog til København i 2014, hvor VM i halvmaraton var åbent for alle løbere, der købte et startnummer. Jonas Fusager klarede sig godt, og han endte med at løbe hurtigere end det tidligere danske løbeikon på 800-meter distancen, Wilson Kipketer.

Foto: Hans Christian Jacobsen Jonas Fusager løber hjem fra arbejde om eftermiddagen. Hver lørdag morgen løber han en lang tur med sine løbevenner.

Mette Fusager Jørgensen er stolt af sin mand og har også selv lagt billeder op på sociale medier af hans præstationer. Børnene er imidlertid sværere at imponere.

»De synes da, det er sjovt, at han kommer hjem med medaljer, men når han for eksempel er blevet nummer to til et løb, så spørger de straks, hvorfor han dog ikke vandt«. Løbere er et folkefærd, der godt kan lide udstyr, og Jonas Fusager er ingen undtagelse. Løbetøj og løbesko fylder godt op i familiens hjem, og det er ikke altid den rene rosenduft, der strømmer ud af bryggerset, hvor familiens vasketøj egentlig skulle hænge til tørre.

»Der lugter ganske forfærdeligt af surt løbetøj derude, så vi kan ikke hænge andet op. Nu når jeg tænker over det, må det løbetøj da ud i skuret. Jeg husker også, at jeg for nylig købte sådan en smart opbevaringskasse til alle vores huer og vanter. Før jeg fik set mig om, var den fuld af sure løbesko«, fortæller Mette Fusager Jørgensen.

Hun kan somme tider godt være misundelig på hans passion. Over at han har fundet et frirum, hvor han kan ventilere sig selv – helt bogstaveligt. Hun ved, at det kræver disciplin at komme afsted, når man mest af alt har lyst til at lægge sig og sove, men hun kan også mærke, at han bliver fyldt med energi af sine ture i løbeskoene. Selv har Mette Fusager Jørgensen i perioder dyrket fitness og yoga, men lige nu laver hun ingen sport. Spørgsmålet er, om der i familiens liv overhovedet ville være plads til, at hun brugte lige så meget tid på sig selv, som hendes mand gør?

»Jonas siger, at det ville vi helt sikkert finde ud af. Måske har han ret. Men jeg tror, at det først og fremmest er en bremse inde i mig selv. Jeg kan ikke forsvare at være væk mere end højst et par gange om ugen. Jeg ville få dårlig samvittighed, hvis familien kun var sammen på skift, og vi aldrig sad alle fire og spiste aftensmad. Sådan tænker Jonas slet ikke. Jeg har tænkt over, om det er en kønsting. Om vi kvinder er dårligere end mænd til at hoppe ud af hamsterhjulet og gøre noget for vores egen skyld«.

Stopper det nogensinde?

Foto: Hans Christian Jacobsen Jonas Fusager giver de godt brugte ben lidt tiltrængt massage i familiens stue.

Hun kan tydeligt mærke, at hendes mands lunte bliver kortere, når han ikke løber. Han kan gå indelukket rundt om sig selv, hvis han for eksempel er skadet og ikke kan komme ud på de daglige ture. Derfor tror hun da også, at løb er kommet for at blive. Det forsvinder ikke, det er blevet en fast del af familiens liv. For dem alle, selv om det er Jonas Fusager alene, der tilbagelægger kilometerne.

»Han er lige fyldt 37, og om et par år rykker han en aldersklasse op i konkurrencerne. Så bliver det sikkert endnu mere spændende for ham, for så kan han ligefrem komme på podiet og blive toptre i sin klasse. Men nogle gange kan jeg selvfølgelig godt føle mig en lille bitte smule tilsidesat«, siger hun.

Og den hævede hånd og den mulige blodforgiftning? Både mor og svigermor var bekymrede for hans helbred. Men det blev bedre. Med kroppen fuld af antibiotika fløj han afsted på løberuten i Middelfart.

»Jeg mener, at han blev nummer syv i sin aldersklasse«, siger Mette Fusager Jørgensen med stolthed i stemmen.

I baggrunden tilføjer hendes mand, næsten uhørligt:

»Nummer seks!«.