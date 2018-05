Ryges brevkasse: Falder stubben fra hinanden? Og er hår godt redemateriale?

Stub med bronzehøne og birketræ

Susie Haxthausen: På billedet ser du en 27 år gammel stub fra en vandgran, som stod for tæt på huset. På stubben har i mange år siddet en bronzehøne til pynt; den ligner så skuffende, at høgen gang på gang er slået ned på den. Nu er idyllen fuldendt med et birketræ.

Hvad mon der sker med det, når stubben om få år falder helt fra hinanden?

Søren Ryge Petersen: Hvor hyggeligt! Både stubben, bronzehønen og birketræet. Du må være et godt menneske, når du således gør dig tanker om det lille birketræs fremtid.

Mit bud er, at det vil vokse videre, fordi det til den tid (måske allerede nu) har sendt rødderne ned igennem stubben og ned i jorden. Hvis jeg var dig, ville jeg følge processen nøje, og hvis der er brug for lidt nødhjælp den dag, da stubben begynder at falde helt fra hinanden, er det jo kun hyggeligt. En lille støtteprotese til den nederste del af stammen vil måske blive nødvendigt.

Hvis der er tvivl, må du endelig skrive til brevkassen igen – så kommer jeg.

Hundehår som blødt for i reden

Mona Rosenberger: Vores datter har en langhåret gravhund, og en dag fik jeg den idé, at man kunne bruge noget af dens hår til redemateriale til fuglene. Vi fyldte en lille klump hår i nettet fra en mejsekugle og hængte det op ved foderbrættet. Og jeg skal da lige love for, at der ikke gik mere end to minutter, før blåmejsen kom og hentede redemateriale. Og det fortsætter den med. Det er stor succes, og også musvitten henter hår.

Søren Ryge Petersen: Åh ja, de kære fugle. Der er ingen grænser for, hvad vi vil gøre for dem, især kvinder og børn. Og ja, når de bygger deres reder, slutter de med det blødeste. Mos er altid godt. Dun og fjer også.

Engang havde jeg slagtet nogle høns netop på denne årstid og smed fjerene ud på marken. Det var en sand fest for stære og solsorte og musvitter, som hentede dem til rederne.

Hvis man ikke har adgang til døde høns med fjer, er gamle puder et godt alternativ. Lad børnene lege pudekamp i haven og se, hvad der sker bagefter. Hår er også godt, men ikke altid nemt at få fat i. Derfor er ideen med gravhundehår både sød og god, men jeg mindes et lignende spørgsmål for nogle år siden, hvor en læser havde set små musvitunger i en kasse, der var døde, fordi der var viklet lange hår (fra en kvinde) rundt om benene på dem. Hun havde det meget dårligt med opdagelsen, for hun havde selv smidt hårene ud ad vinduet, når hun havde redt sig og skulle gøre børsten ren bagefter.

Konklusion: Hvis man vil hjælpe fuglene med hår, skal de ikke være for lange. Klip dem i mindre stykker først. Så er man fugleven ud over alle grænser.