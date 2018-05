Københavns grønne bioposer er lavet af 72 procent sort, fossilt plast Kommunen sætter gang i kulegravning af fordele og ulemper ved forskellige affaldsposer. Det sker efter test, der viser højt indhold af fossilt materiale i grønne poser.

Københavnerne skal sortere deres affald fra madlavningen for at skåne miljøet og klimaet. Til det skal de bruge miljøvenlige bioposer i stedet for traditionelle poser af plast.

Det var afsættet for kommunens ordning, der blev rullet ud sidste år, men nu viser det sig, at de grønne poser, som borgerne får udleveret af kommunen, indeholder 71,8 procent fossilt materiale, mens det biogene indhold af kulstof fra fornyelige ressourcer blot er 28,2 procent. Dermed bliver der sået tvivl om, hvor bæredygtige de grønne bioposer egentlig er.

Det skriver fagbladet Ingeniøren på baggrund af en test af poserne, som Teknologisk Institut har lavet for Københavns Kommune. Konsekvensen kan blive, at poserne skal skiftes ud til efteråret. Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning vil nemlig på baggrund af det overraskende resultat sætte gang i en undersøgelse af fire forskellige bio- og plastposer, der blandt andet skal afdække, hvilke typer der er mest skånsomme for miljø og klima.

300.000 borgere sorterer madaffald

Bioposen til den københavnske ordning til cirka 300.000 borgere stammer fra det norske firma Biobag, og kommunen valgte netop den pose ved at koble sig på et udbud, som Vestforbrænding lavede.

»Bioposen blev på det tidspunkt anbefalet af Vestforbrænding, og den blev brugt af mange andre kommuner. Blandt de medarbejdere, der stod for udrulningen af bioordningen, var der derfor ingen mistanke om, at bioposen kunne indeholde fossilt plast,« skriver Jon Pape fra Københavns Kommune til Ingeniøren.

Kommunen lavede testen af posen, da den kort før jul sidste år fik oplysninger om, at posen kunne indeholde plast fra fossile kilder. Leverandøren Biobag oplyser, at det ikke er nogen »hemmelighed«, at poserne indeholder fossilt materiale, men de lever op til EU's krav på området.

Der findes andre poser lavet af mere end 50 procent plantebaserede og fornybare råvarer, men de er dyrere. Københavns Kommune vurderer dog, at den valgte pose fortsat er den bedste for miljøet.