Et eksempel: Du tjener 33.000 kr. på udlejning i et år og har en årlig boligafgift alt inklusive på 60.000 kr. Men du må skattefrit tjene 40.000 kr. på din private udlejning (2/3 af de 60.000 kr.) og skal altså ikke indberette noget.

Også som lejer eller andelshaver har du et skattefrit bundfradrag. Det beregner du ved at tage 2/3 af din årlige boligafgift/husleje inklusive acontovarmeog eventuel boligstøtte.

Et eksempel: Du lejer din bolig ud i to måneder og får en samlet indtægt på 33.000 kr. inklusive din lejers betaling for el, vand og varme.

Knald eller fald-møde kl 15: Partier kræver loft over, hvor længe du må udleje via Airbnb Skatteminister indkalder til knald-eller-fald-møde i forsøget på at lukke omfattende Airbnb-aftale. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet presser regeringen til at begrænse antallet af udlejningsdage til 70 om året.