Aftale skal bremse Airbnb-hajer: »I bund og grund handler det her om at få deleøkonomi under kontrol« Airbnb tager positivt mod loft over udlejning på 70 dage.

Det skal være slut med det vilde vesten på udlejningsmarkedet, når danskerne lejer deres hus eller lejlighed ud gennem portalen Airbnb.

»Vi vil gerne sørge for, at den enkelte dansker lejer sin bolig ud, når de er på ferie, men det skal ikke være professionel udlejningsvirksomhed. Og det er der nogen, som laver i dag på boligmarkedet«, sagde skatteminister Karsten Lauritzen (V), da han tirsdag eftermiddag kunne præsenterer et Airbnb-forlig.

Et hus eller lejlighed må højst lejes ud 70 dage om året, men uden for de store byer kan de lokalt bestemmes at udvide grænsen til 100 dage.

Airbnb er positive

Aftalen er et tilbud til Airbnb og andre tilsvarende tjenester, som til gengæld skal indberette udlejernes indtægter til de danske skattemyndigheder. Airbnb er umiddelbart positive overfor aftalen.

»Dagens udmelding fra Skatteministeriet er gode nyheder for danske familier, der gerne vil dele deres hjem. Vi nærstuderer forslaget, men kan allerede nu sige, at vi støtter den danske regerings fremskridtsvenlige tilgang«, oplyser Airbnb i en skriftlig kommentar.

Airbnb oplyser, at en dansk Airbnb-vært typisk udlejede sit hjem ud i gennemsnit 23 dage og tjente omkring 13.500 kroner sidste år.

Også Karsten Lauritzen er positiv og håber på en aftale med Airbnb i denne uge.

»De skal lige have mulighed for at læse aftalen, men jeg håber, at de vil gøre det hurtigt. Det vil være meget kedeligt, hvis Airbnb ikke vil tilslutte sig, men det er mit indtryk, at de vil tage positivt imod«, sagde ministeren.

Socialdemokratiet har presset på for at få begrænse antallet af tilladte udlejningsdage. De københavnske socialdemokrater så helst en grænse på 60 dage.

»Det er et kompromis. I bund og grund handler det her om at få deleøkonomi under kontrol. Vi har ikke lyst til at lukke ned for udlejning via Airbnb«, siger socialdemokraternes ordfører Peter Hummelgaard.

»Men vi er nødt til at holde fast i princippet om, at det handler om at dele sin bolig - ikke drive professionel udlejning. Vi kan se en udvikling i europæiske storbyer og til dels i København, at flere og flere boligejere baserer deres boligøkonomi på, at de kan udleje uhæmmet og få store indtægter. Det er med til at presse priserne i opadgående retning. Og det er der ikke brug for i København«, sagde Peter Hummelgaard videre.

Dansk Folkeparti glædede sig også over aftalen.

»Det er et fint kompromis, som vi har fået lavet. Det afgørende er, at den sorte økonomi ikke kommer til at blomstre, som man så med kørselstjenesten Uber. Det er vigtigt at få lagt et loft over udlejningen på 70 dage, så det ikke nærmer sig erhvervsvirksomhed«, sagde Dennis Flydtkjær, skatteordfører for Dansk Folkeparti.

I aftalen indgår også, at de første 28.000 kroner i lejeindtægter er skattefrie, mens der skal betales en vis skat af de lejeindtægter, som overstiger 28.000 kroner. Hvis man for eksempel lejer ud for 10.000 kroner over grænsen, så skal der betales skat af de 6.000 kroner.

Eksplosiv vækst hos Airbnb

Der er sket en eksplosiv vækst i overnatninger via Airbnb. I 2012 var der omkring 22.500 gæster, som overnattede i København via Airbnb, mens tallet i 2016 var nået op på 460.000 – en stigning på rundt regnet 2.000 procent.