Skat bliver kimet ned: Airbnb-udlejere frygter, at ny lov skal ramme dem med tilbagevirkende kraft

En ny aftale om deleøkonomi har udløst stor travlhed hos Skats rådgivningstelefon 72 22 28 28 fra flittige udlejere, som vil høre, om de nye regler for Airbnb og lignende services rammer dem allerede i dette kalenderår.

Højst gæster i 70 dage per år. Et fast skattefrit fradrag på 28.000 kroner, uanset om man ejer eller lejer, hvorefter lejeindtægten beskattes med 60 procent. Og så skal al udlejning af egen leje- eller ejerbolig foregå gennem bureau eller deleøkonomisk platform (a la Airbnb).

Det er hovedtrækkene i regeringens aftale med bred støtte, som blev offentliggjort i går.

Selv om loven om deleøkonomi og udlejning tidligst kan komme for Folketinget til oktober, så vil aftalen komme til at gælde fra 1. januar i år.

Men den vil blive indfaset ganske skånsomt, erfarer Politiken, hvor vi også har modtaget flere ængstelige mails.

Frygter skattesmæk

En studerende skriver og indrømmer, at han nok har tjent lidt over fradraget på 24.000 kroner de seneste par år, og at det har været med til at finansiere hans studier på en privat terapeutuddannelse. Nu frygter han, at digital indberetning fra Airbnb og stramninger vil ramme ham for hele 2018.

En anden udlejer skriver, at hans ejerlejlighed i nærheden af Nyhavn i København med den nuværende ordning baseret på 1,33 procent af ejendomsprisen udløser et fradrag på 59.000 kroner, som han i dag kan tjene på 30 dages udlejning. Så et fast fradrag på 28.000 kroner vil betyde en stor nedgang i lejeindtægten.

Men udlejerne kan faktisk sove roligt, hvis de ellers nænner at bruge en af de dyrebare senge selv.

Strammer først fra 2019

For Skatteministeriets presseservice oplyser, at man ikke må vedtage lovgivning, der rammer en skatteyder med tilbagevirkende kraft. Men man må godt indføre ordninger bagud, der er i borgerens favør. Det betyder:

1) Alle, der udlejer egen bolig gennem en deleplatform eller bureau, kan sige ja tak til det nye højere fradrag på 28.000 kroner (det nuværende er 24.000 kroner). Ønsker man at blive på den gamle ordning. For eksempel fordi man ejer sin bolig og får et højere fradrag, så kan man det.

2) Lejer man ud i mere end 70 dage indenfor et år - hvilket teknisk set kan være tilfældet allerede nu - så vil man heller ikke blive straffet for det i 2018. Men i 2019 gælder de nye regler. Og uanset hvad, har man naturligvis stadig pligt til at oplyse sin lejeindtægt.

3) Den elektroniske indberetning via deleplatforme og bureauer er først på plads i 2021. Indtil da skal alle borgere stadig indberette deres indtægter. Og benytte sig af en formidler, der også er forpligtet til at indberette til Skat, når de lejer ud.

Skærpet tilsyn med formidlerne

I årene 2018-2020 indtil den automatiske elektroniske indberetning er på plads, vil Skat føre et skærpet tilsyn med udlejningsformidlerne for at sikre, at indtægterne bliver indberettet, så skatten kan komme i hus. Der er afsat 10 millioner om året til den indsats.

På Skats hjemmeside kan du beregne, hvilke skatteregler, der gælder for dig, hvis du ønsker at udleje din helårsbolig. Du kan også læse detaljerne fra Skatteministeriet i principskitsen, som danner grundlag for lovarbejdet.

De nye regler for udlejning af sommerhuse, biler, campingvogne og både kommer også til at gælde fra 1. januar. Her vil mange nok se det som en fordel at takke ja til de 40.000 kroner i skattefrit fradrag for sommerhuset, næsten en fordobling. For biler, både m.m. vil der være et skattefrit grundfradrag på 10.000 kroner.

Men uanset hvad, skal man altså udleje gennem en formidler, der har forpligtet sig til at indberette til Skat.