Giganternes fest: 4 af de 5 mest benyttede netbutikker er udenlandske Der findes tusindvis af webshops, men vi køber stadig mere i de største. De 10 mest brugte stod i 2017 for hver sjette handel.

Der er to hovedkonklusioner i ’E-handelsanalyse 2017’ fra Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH, og de er utvetydige: Danske forbrugere handler stadig mere i udenlandske netbutikker, og e-handlens største aktører vinder markedsandele.

Tyske Zalando blev for tredje år i træk danskernes foretrukne netbutik. Wish med kinesisk fremstillede varer fordoblede salget og endte som årets højdespringer. Og endnu en udenlandsk butik møvede sig op i top-20, så hitlisten nu tæller 9 udenlandske e-handels-steder.

»De store udenlandske spilleres andele stiger, og det vil de blive ved med«, fastslår kommunikationschef Henrik Theil fra FDIH.

Selv om giganter som Zalando, eBay, Amazon og Wish fylder godt i billedet, er de med markedsandele på under 3 procent relativt små i Danmark.

I Tyskland går ikke mindre end 43 procent af den samlede e-handel igennem Amazon.de Henrik Theil, FDIH

»I Tyskland går ikke mindre end 43 procent af den samlede e-handel igennem Amazon.de, og i USA er det tæt på 50 procent, der går til Amazon.com«, siger Theil.

Det giver et fingerpeg om, hvad der venter, når Amazon inden længe etablerer sig i Danmark, Sverige og Finland. Når det sker, udbydes flere servicer – et fast abonnement giver f.eks. gratis fragt m.m. Det øger kundernes loyalitet og har en selvforstærkende effekt.

Monopol eller diversitet

Den anden tendens går ud på, at e-handlen koncentreres i færre og større butikker.

De 10 travleste butikker stod i 2017 for 16,1 procent – altså en sjettedel – af danskernes samlede køb mod 13,7 procent i 2015, og 28,3 millioner af sidste års i alt 176 millioner e-handler gik til top-10.

5 ud af 6 bestilklik går til de tusindvis af overvejende indenlandske netbutikker, der ikke er på top-10, så mangfoldigheden er stadig stor. Og Danmark tilhører den digitale elite i EU, selv om flere lande har overhalet os.

Top-10 spiser mere af kagen De 10 bedst sælgende netbutikkers med blandt andet amerikanske Amazon i i centrum vinder markedsandele. 2015: Top-10 står for 13,7 procent af handlerne 2016: Top-10 står for 14,8 procent af handlerne 2017: Top-10 står for 16,1 procent af handlerne Kilde: FDIH Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

»Vi mærker presset, men håber, at bredden bevares, for det giver en diversitet, som både forretninger og forbrugere har glæde af. Et livligere miljø med mere at vælge mellem og flere måder at gøre tingene på«, siger Henrik Theil.

Ny dynamik kan ifølge FDIH komme fra flere kanter. Dels fra en voksende politisk forståelse for, at gode butikker har betydning for byudvikling og hele samfundets sammenhængskraft.

Dels fra en udvikling, hvor nethandel og handel i fysiske butikker møder hinanden i stedet for at leve i adskilte konkurrerende verdener. Flere fysiske butikker bruger nettet, og netbutikker etablerer i stigende omfang showroom.

Fra enten-eller til både-og

Troen på omnichannel, som det kaldes, når en forretning benytter sig af flere salgskanaler, underbygges af en undersøgelse foretaget af Norstat for Dansk Erhverv i november sidst år.

Det er en udbredt opfattelse, at forbrugere tit tjekker en vare i en fysisk butik og så køber den billigere på nettet – det gør 16 procent. Men flere, nemlig 24 procent, finder info om en vare på nettet, før de køber den i en fysisk butik.