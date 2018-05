Coop lukker 16 butikker i Brugsen-kæden

Coop har trukket stikket til 15 Dagli'Brugs- og LokalBrugs-butikker, der gennem en årrække har givet underskud. Det oplyser Coop i en pressemeddelelse.

Derudover bliver en forretning på Amagerbrogade i København også lukket.

Der er tale om butikker i blandt andet Nykøbing Mors, Thisted og Viborg.

Lukningerne kommer til at berøre cirka 300 ansatte, skriver Coop.

»Det er butikker, der giver betydelige underskud, og hvor vi gennem flere år har kæmpet for at vende udviklingen«, siger kædedirektør for Dagli'Brugsen Torben B. Andersen.

»Men i år har butikkerne samlet set desværre forstærket den negative udvikling trods en stor indsats fra medarbejdernes side. Vi ser derfor ikke flere muligheder for at drive dem videre«, siger han.

Coop oplyser, at butikkerne har givet et årligt tocifret millionunderskud.

Der er ingen planer om at bruger lokalerne til noget andet. De vil derfor blive sat til salg.

ritzau