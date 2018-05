Naboer til Airbnb-udlejere: »Vi er jo dér, hvor det mest almindelige køretøj i kvarteret er en rullekuffert«

Det er som at træde ind i en oase.

En smuk, fredfyldt, brostensbelagt baggård med bygninger farvet i stærk orange, blomster, bænke og kulørte lamper hængt op mellem facaderne, hvis nogen skulle finde på at kalde til fest.

Ikke en lyd slipper ind, selv om biler, busser, cykler og store menneskestrømme passerer lige ude på den anden side af kæmpeporten i Studiestræde; et stenkast fra Rådhuspladsen, inde midt i Københavns centrum.

Det er den der evindelige og endeløse udlejning, der er meget generende, fordi der flytter nye folk ind og ud af lejlighederne hver weekend Bjarne Karstad, formand for ejerforening

Kun de tunge klokker fra Vor Frue Kirke trænger ind i en af storbyens små oaser og giver stilheden en spids af højtidelighed.

»Den deroppe bliver lejet ud som bed and breakfast, og den der bliver også lejet ud i lange perioder, og det kommer vi jo nok til at slås om igen i aften«.

Bjarne Karstad peger op mod de lejligheder, der efter hans mening får idyllen til at slå revner i den lille ejerforening.

Deleøkonomi eller ren business

Beboerne er, for nu at sige det højdiplomatisk, uenige om, hvor meget der er idealistisk deleøkonomi, og hvor meget der er benhård business, når nogle af beboerne lejer privatboligen ud via udlejningsportaler som Airbnb.

»Der er jo ikke nogen herinde, der har noget imod, at man lejer ud i en kort periode, når man er på ferie. Men det er den der evindelige og endeløse udlejning, der er meget generende, fordi der flytter nye folk ind og ud af lejlighederne hver weekend. Det er meget generende. Det slider på de gamle trapper, det slider på gården, og det slider på den gode stemning blandt beboerne«, siger Bjarne Karstad, der er formand for ejerforeningens bestyrelse. Uenigheden udfordrede den gode stemning så eftertrykkeligt på sidste års generalforsamling, at nogle beboere ligefrem udvandrede i protest.

Og slagsmålet om de populære udlejninger ventes også at præge dette års generalforsamling, der netop er kalendersat denne solbeskinnede majdag, hvor regeringen har underskrevet en historisk skatteaftale med Airbnb.

Fremover giver Airbnb selv de danske skattemyndigheder alle de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, om danskerne husker at afregne skatten, når de lejer privaten ud.

Samtidig har et politisk flertal besluttet at sætte loft over de stadig flere private udlejninger, så det i fremtiden kun er tilladt at leje boligen ud 70 dage om året.

Til gengæld kan brugerne så tjene 28.000 kroner skattefrit på forretningen om året, samtidig med at der bliver givet rabat på skattebetalingen, når fradraget er brugt op.

»Måske kan de nye regler hjælpe os til mere fredelige tilstande her i foreningen. Nu er der i hvert fald ikke længere tvivl om, hvor mange dage man må leje ud. Nu bliver der lagt loft over, det er vi glade for, mange af os«, siger Bjarne Karstad.

Vandskade koster beboere dyrt

Han skynder sig dog at understrege, at han ikke har tænkt sig at agere udlejningskontrollant og tælle sammen, hvor mange dage der bliver lejet ud i foreningen.

»Vi må gå ud fra, at folk overholder reglerne. Men vi er jo kommet dertil, hvor det mest almindelige køretøj i kvarteret er en rullekuffert«, siger Bjarne Karstad og sender et bredt smil ud under solbrillerne, inden han igen lægger ansigtet i de alvorlige folder og peger op mod tagetagen. Op mod lejligheden, hvor Airbnb-feberen for nogle år siden udviklede sig til en økonomisk nedtur for samtlige beboere i foreningens 15 lejligheder.

Da et par unge islændinge lejede boligen via Airbnb og angiveligt festede så meget igennem, at de slet ikke var klar over, at toilettet stoppede til og sendte store vandmasser ned gennem flere etageadskillelser.

Airbnb ville kun dække de skader, der havde ramt den udlejede bolig. Ikke mere end det.