En tredjedel af Københavns lejligheder er prissat for højt Stadig flere lejlighedsejere i København må sætte salgsprisen ned, før deres lejlighed bliver solgt. Det kan tyde på, at de stejle prisstigningskurver snart begynder at flade mere ud, mener ekspert.

I takt med at priserne på ejerlejligheder i Københavns kommune blot er steget og steget de seneste år, bliver flere boligejere nødt til at sætte prisen ned, før de kan få solgt deres lejlighed.

Næsten hver tredje - 29,4 procent - af alle lejligheder, der den 18. juni var sat til salg i Københavns Kommune, var således sat ned i forhold til den oprindelige udbudspris. Det viser tal fra netportalen Boliga.

Ifølge direktør i Boliga, Laust Farver, indikerer tallene, at prisstigningerne på det københavnske lejlighedsmarked formentlig snart vil begynde at bremse op.

»Boligpriserne i København er simpelthen nået op på et leje, hvor det er svært for de fleste købere at følge med. Derfor bliver sælgerne nødt til at justere priserne nedad for at få solgt deres lejligheder«, siger Laust Farver.

På landsplan er det 26,3 procent af ejerlejlighederne, der falder i udbudspris, og København placerer sig dermed over landsgennemsnittet. Tallene er samtidig en stigning i forhold til sidste år, hvor kun 21,4 procent af lejlighederne blev sat ned i pris før et salg. I 2015 var tallet kun 13 procent.

Aftagende prisstigninger

Boligas tal viser også, at den gennemsnitlige størrelse på nedslagsbeløbet er steget med 66 procent i forhold til sidste år. Det lå i år på 74.542 kr. i gennemsnit, hvor det sidste år kun var 44.777 kr. Det gennemsnitlige nedslag i prisen på ejerlejligheder i København ligger på 1,6 procent.

Så mange lejligheder var faldet i udbudspris 18. juni, fordelt efter postnummer: Brønshøj: 40% København K: 35,9% København N: 44% København NV: 31,6% København Ø: 39,6% København S: 25,1% København SV: 18,2% København V: 18,1% Nordhavn: 16,5% Valby: 41,8% Vanløse: 21,1%

Og selv om det endnu er for tidligt at konkludere, at prisstigningerne på det københavnske boligmarked er et overstået kapitel, så begynder flere pile at pege i den retning, fortæller projektdirektør hos Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen.

»Når flere lejligheder sættes ned i pris, og størrelsen på prisnedsættelserne stiger, er det udtryk for, at markedets prisstigninger begynder at aftage. Det er ikke sikkert, vi ser det i de handlende priser endnu, men det er en indikation på, at markedet er begyndt at gå lidt ned i tempo«, siger Curt Liliegreen.

Projektdirektøren understreger dog, at tallene fra Boliga er helt almindelige i forhold til, hvordan boligmarkedet normalt opfører sig.

»Hvis en lejlighed sættes til salg for 3,3 mio. kr., og den sidste år kostede 3 mio. kr., får sælgeren stadig en større fortjeneste, sel vom den procentvise nedsættelse i udbudsprisen er større«, siger Curt Liliegreen.

Mæglere skruer prisen op

Stigningerne i antal prisnedsættelser kan dog også være et tegn på, at ejendomsmæglerne i København for tiden overvurderer markedet en anelse.

»København er et utrolig konkurrencepræget marked for ejendomsmæglere, og de forsøger at få boligen i kommision ved at skrue prisen en smule højere op end konkurrenterne. Som sælger vil man jo gerne have så meget som muligt. Det gør det også sværere for køberne at finde en lejlighed«, siger Laust Farver fra Boliga.

Samme melding kommer fra Curt Liliegreen.

»Ejendomsmæglerne sætter prisen mere aggressivt, for i et opgangsmarked kan du lige så godt satse og prøve at tage gevinsten hjem«, siger han.