Hans Peter blev fyret fra drømmejobbet: »Der var dage, hvor jeg cyklede 100 kilometer, det var min medicin efter fyringen«

Hans Peter Halling Møller, 70 år, blev fyret fra sit drømmejob som børnesagkyndig i Statsforvaltningen i juli 2009. Han har fortalt sin historie til Michael Olsen.

»Nej, nej, nej råbte jeg, og så var der jo ingen på hele gangen, der kunne være i tvivl om, at jeg var blevet fyret«.

70-årige Hans Peter Halling Møller glemmer aldrig den dag. Den efterlader et stik i hjertet, hver gang han tænker tilbage.

»Vi havde fået at vide, at dem, der blev fyret, ville få beskeden i en mail senest kl. 11.00«.

»Et minut før klokken faldt i slag, havde jeg stadig ikke fået nogen melding. Så jeg gjorde en sms klar til min kone, hvor jeg ville fortælle hende, at jeg slap. Så kom den, den forbandede mail, og så var jeg opsagt, fyret og smidt ud«.

Søgte og fik ønskejobbet

Hans Peter Halling Møller er uddannet socialrådgiver, konfliktmægler og psykoterapeut. I 2007 søgte han jobbet som børnesagkyndig rådgiver i Statsforvaltningen Syddanmark.

»På det tidspunkt var jeg 59 år, en pæn høj alder, men jeg måtte bare søge. Det var det job, jeg havde arbejdet frem mod hele mit arbejdsliv. At få lov at hjælpe skilsmissefamilier og især skilsmissebørn«.

»Det giver så meget mening. Jeg fik jobbet, jeg var lykkelig. Og da de spurgte mig, om jeg havde planer om at gå på efterløn, kunne jeg svare klart nej, for jeg skulle bare arbejde«.

Det holdt kun to år.

Så blev Hans Peter Halling Møller fyret med den begrundelse, at han var en af ’de medarbejdere, som bedst kunne undværes’.

»Jeg kan huske at jeg blev ramt af sådan en voldsom blanding af tristhed og vrede. Jeg tog tidligt hjem, anede ikke, hvor jeg skulle gøre af mig selv og alle mine frustrationer«.

Det en sgu’ en kedelig måde at forlade et arbejdsliv på... Hans Peter Halling Møller

»Normalt tilhører jeg den gruppe af mænd, der hader at klippe hæk. Den eftermiddag klippede jeg det meste af hækken på få timer, og vi har altså små 800 meter hæk, hvis man måler den på begge sider«.

Arbejdsløs for første gang i livet

De sidste måneder på jobbet blev en tom og trist affære. Han følte selv, at han blev hægtet af det sociale liv. Nogle kollegaer så den anden vej og lod som ingenting, når de krydsede hinanden på gangen og i kantinen. Mens andre kolleger var gode til at trøste.

Og så var det slut. Som 62-årig var Hans Peter Halling Møller arbejdsløs for første gang i livet.

»Jeg har i mit arbejde som socialrådgiver haft masser at gøre med folk, der har mistet jobbet. Så på den måde vidste jeg en hel del om, hvad det ville sige at blive fyret - altså rent teoretisk«.

»Men det er godt nok noget helt andet selv at få sparket i det virkelige liv. Det er ubeskriveligt hårdt, at gå derhjemme og glo. Noget af det værste, jeg har været ude for. Jeg skammede mig dybt og inderligt, samtidig med at jeg var ked af det og vred. De første måneder var jeg ikke meget for at gå uden for døren. Tænk, hvis jeg mødte nogen, som ville vide, hvordan det gik«.

»Der findes sådan test på nettet, som kan fortælle dig, hvor kriseramt du egentlig er. Der er sådan 10 krisetegn du skal krydse af, hvis de rammer dig. Jeg kunne uden videre krydse 8 af dem af. Her blev man blandt andet spurgt om man kunne falde i søvn om natten, og om man græd i løbet af dagen«.

»Hallo, jeg græd hele tiden og kunne slet ikke sove. Ingen tvivl om at jeg lænede mig op af en svær depression«, siger Hans Peter Halling Møller.

Cyklede sig ud af nedturen

»Heldigvis har jeg altid været en stædig rad, så jeg besluttede mig for at intensivere min træning, cyklede og løb enorme strækninger og kom i vanvittig god form«.

»Der var dage, hvor jeg løb 10 kilometer og cyklede 100 kilometer. Det var min medicin efter fyringen. Og jeg tager stadig lange tur, hvis jeg blive lidt trist, selv om jeg nu er fyldt 70 år«.

Og her kunne beretningen så passende slutte med en god, lang cykeltur. Men det gør ikke.

For midt i modløsheden blev Hans Peter Halling Møller pludselig kontaktet af en kollega, der var blevet sparket ud af Statsforvaltningen i samme fyringsrunde.

»Hun spurgte, om jeg havde overvejet at indbringe sagen for Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at jeg var blevet udsat for aldersdiskrimination. Det havde hun gjort, og hun havde faktisk fået en mindre godtgørelse ud af det«.

Oprejsning: Ulovlig fyring

Ni måneder senere fik han oprejsning: en skattefri godtgørelse på 330.000 kroner. Statsforvaltningen havde nemlig opstillet syv konkrete kriterier for valget af de medarbejdere, der skulle fyres.

»Men min fyring blev ikke relateret til et eneste af de syv kriterier. Faktisk skrev de udtrykkeligt, at der ikke var noget at udsætte på mit arbejde. På den baggrund fastslog nævnet, at det var min alder, der havde kostet mig jobbet, og det er ikke lovlig fyringsgrund«, siger Hans Peter Halling Møller og tilføjer:

»Selvfølgelig var pengene gode at få, men det vigtigste var oprejsningen, det faktum, at det nu stod sort på hvidt i Ligebehandlingsnævnets afgørelse, at det ikke var i orden, at jeg blev fyret«.

»Jeg havde brugt så mange kræfter på at komme frem til det her ønskejob – efter en lang, faglig opadstigende proces. Og så slutter det med en fyring, der ikke en gang handler om min faglighed – men fandeme om min alder, øv. Det en sgu’ en kedelig måde at forlade et arbejdsliv på...«.