Ferieramt: Mange har svært ved at slippe mobilen - og kontrollen - på ferien Ferieugerne kan være det sidste sted, vi har kvalitetstid og kan udvikle empati og nærvær uden forstyrrelser, mener psykolog og turismeforsker. Alligevel står to ud af tre til rådighed på ferien, når arbejdspladsen kalder.

63 procent tjekker mails og mobil dagligt, når de er på ferie, viser en spørgeundersøgelse som Ingeniørforeningen netop har lavet med over 2000 repræsentativt udvalgte deltagere.

Undersøgelsen viser også, at 40 procent – 1 million erhvervsaktive danskere – holder mindre end tre ugers ferie.

3 råd til ferien Glem klokkeslæt. Lav ikke aftaler om tid og sted, men hav en række mål og prøv at blive i nuet så meget som muligt, før I skal videre til næste mål.

Lav ikke aftaler om tid og sted, men hav en række mål og prøv at blive i nuet så meget som muligt, før I skal videre til næste mål. Læg telefonen væk. Facebook og andre forstyrrelser fjerner en fra nuet og gør, at man i stedet lever i forestillingen om, hvordan man ser ud, og hvordan det, man oplever opleves af andre.

Facebook og andre forstyrrelser fjerner en fra nuet og gør, at man i stedet lever i forestillingen om, hvordan man ser ud, og hvordan det, man oplever opleves af andre. Undgå lange ferie. Som udløser præstationsangst. Mange får mere ud af løse fridage og forlængede weekender. Kilde: Einar Baldursson, psykolog. Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet. Vis mere

Det et udtryk for en ny arbejdsmoral, der truer med at gøre os fattigere som mennesker – og i sidste ende til en elendig arbejdskraft, der mangler selvsikkerhed, mener Einar Baldursson, evolutionspsykolog fra Aalborg Universitet.

Undertegnede må også indrømme, at jeg brugte mobilen flittigt sidste år på ferie i Frankrig. Blandt andet fordi, jeg nægtede at betale for GPS i udlejningsbilen fra Genève.

Samtidig insisterede jeg på den pittoreske rute langs Annecy søen. For at spare betalingen på motorvejen. Det skulle jeg så nok ikke have gjort, hvis man spørger min hårdtprøvede familie.

Ender som grå spøgelser

»Arbejdet har ændret sig, fra at være det skidt man ikke kommer udenom, til at være det man er. Det æder sig ind på familien. Som nu i værste fald bruger ferien på kompetenceudvikling«, siger Einar Baldursson.

»Det underminerer kreativiteten, empatien, og vi ender som grå ængstelige spøgelser. Som proceskonsulenter, der går til møder for en sikkerheds skyld. Her er ferien måske den sidste bastion. Det sidste sted vi mødes om noget unyttigt. Om at være sammen uden planer. Om at være fuldt til stede«.

Einar Baldursson møder mange unge ængstelige mennesker, der føler sig truet af krav i skolen og på jobbet i sin praksis, og han opfatter, at mange af dem har overgivet sig til de lysende skærmes rige og har glemt at omgås hinanden og nyde blot at være sammen.

»Det mest deprimerende jeg kan komme i tanke om, er en TDC-reklame med komikeren Casper Christensen, der kommer hjem til sin nye smukke kone. Han lægger sig i sengen og kigger på sin mobil, mens hun også er optaget af sin mobil. Her er ferien en mulighed for at lægge skærmen fra sig«, siger Einar Baldursson.

Skænderi og nærhed

Som heldigvis ikke var med i bilen i Frankrig, hvor kun børnenes telefoner gjorde, at de accepterede en ubevægelig bilkø af badegæster og autocampere langs Annecy Søen. Ingen nævnte den storslået udsigt.

Heldigvis forklarer Einar Baldursson, evolutionspsykologen fra Aalborg Universitet, at skænderier faktisk er en del af en god ferie.

»Det vigtigste ved ferien er, at man kan bringes til at være sammen. Det skal bare opleves væsentligt. De skænderier man har i ferier, er meget vigtigere end andre skænderier«.

Einar Baldursson forklarer, hvordan ferien kan være en måde at fodre sin hjerne og sine erindringer på meget mere kvalificeret måde, end når man i hverdagen suser rundt.