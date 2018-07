Bjarne Henriksen vil så lavt ned i gear i sin ferie, at han næsten går i stå Nye kartofler, VM i fjernsynet og en stille pils på en fortorvsrestaurant. Sådan ser sommeropskriften ud for skuespiller Bjarne Henriksen.

»Mindet om at være barn i 1960’erne og 1970’erne og æde sig igennem min og naboernes nyttehaver. Det var et væld af smagseventyr med ærter, gulerødder, moreller, hindbær, æbler, blommer, stikkelsbær og brombær. Vi måtte spise så meget, vi ville, hele tiden; ja, det var nærmest et krav, og naboerne var bestemt ikke fedtede. Så vi åd og åd, og det var virkelig en fornøjelse og sommerens absolutte højdepunkt. I dag tænker jeg stadig hvert forår, at nu skal jeg virkelig til at smovse«.