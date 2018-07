Ekspert: Ferien er et »oplagt tidspunkt at genforhandle« børnenes brug af ipads og telefoner Du skal dog sætte noget i stedet for, nemlig dit nærvær, siger ekspert i sociale mediers påvirkning af hjernen, Anette Prehn. Men så vil dine børn også elske dig for det.

FOR ABONNENTER Noget af det enerverende ved forældrelivet er kampene med børnene om deres forbrug af smartphones og tablets. Det er konflikter, der kan køre op i en spids i ferierne, hvor idealet om den hyggelige ferie i bjergene støder hårdt sammen med Snapchat, Fortnite og den digitale verdens tusinder tilbud.