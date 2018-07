Endnu et offer for tørken: Københavns farvestrålende blomsterhav er visnet bort Der bliver nok ikke pluk-selv-blomster til københavnerne ved byskoven på Amager i år.

En kæmpe mark omringet af røde valmuer, blå kornblomster og orange morgenfruer, så langt øjet rækker. Det var visionen, da folk fra Teknik- og Miljøforvaltningen tidligere på sommeren spredte blomsterfrø ved Københavns nye byskov på Amager.

Sådan er det langt fra gået.

Mens der er gang i cafeers og restauranters udendørsservering i det varme og tørre sommervejr, så er manglen på nedbør gået hårdt ud over både dyre- og planteliv landet over.

Blomsterfrøene kan simpelthen ikke spire på grund af manglen på vand, så derfor ser Byskovens blomstermark ikke ud som sidste år:

Foto: Københavns Kommune Sådan så blomsteregnen ved Selinevej ud i 2017. Foto: Københavns Kommune.

Ideen var, at københavnerne kunne tage ud og plukke en buket blomster.

»Vi så, at blomsterengen vakte stor glæde blandt borgerne sidste år. Så vi er rigtig ærgerlige over, at vi ikke kan give dem den naturoplevelse igen i år«, forklarer enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

»Men det er nu engang sådan, at planter skal have vand for at kunne gro, og det usædvanligt tørre sommervejr gør det umuligt for blomsterne at spire i området. Og vi har heller ikke mulighed for at vande området for at hjælpe dem lidt på vej«, fortsætter han.

Her er endnu et billede af de smukke farvestrålende blomsterhav i august sidste år:

Foto: Københavns Kommune Blomsteregnen ved Selinevej i eftersommeren 2017. Foto: Københavns Kommune.

Selv om udsigterne for blomsterengen ikke er for gode, så håber Teknik- og Miljøforvaltningen dog stadig, at et omslag i vejret kan give liv til frøene i jorden.

»Hvis det regner tilstrækkeligt i juli måned kan nogle af de blomsterfrøene måske nå at spire og blomstre i løbet af september«, oplyser Jakob Hjuler Tamsmark.

Men det ligner dog allerede nu, at blomsterengen ikke kan nå at blive lige så flot som sidste år. Der er ganske enkelt for kort tid.

Vejrudsigten for de kommende par uger byder kun på ubetydelige mængder regn, så der bliver nok ikke selvplukkede blomsterbuketter til københavnerne i år.

Københavns nye skov Den færdige skov kommer til at dække et område på omkring 14 hektar .

. Første etape af skoven kommer til at dække et areal på 6,5 hektar svarende til godt 10 fodboldbaner.

af skoven kommer til at dække et areal på 6,5 hektar svarende til godt 10 fodboldbaner. Teknik- og Miljøforvaltningen planter i den forbindelse cirka 25.000 træer i området.

i området. Skovens indretning er udviklet i tæt samarbejde med københavnerne og førende eksperter.

er udviklet i tæt samarbejde med københavnerne og førende eksperter. Skoven bliver rekreativt udflugtsmål , som både vil byde på vildtvoksende arealer og mulighed for at plukke bær og frugter.

, som både vil byde på vildtvoksende arealer og mulighed for at plukke bær og frugter. Skoven bliver en del af den nye store Naturpark Amager , som er et samarbejde mellem Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt By & Havn og Naturstyrelsen.

, som er et samarbejde mellem Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt By & Havn og Naturstyrelsen. Skoven er en del af træprioriteringsplanen, som skal sikre, at der plantes 100.000 flere træer i København frem mod 2025 .

. Politikerne i Borgerrepræsentationen har fundet finansiering til den første etape af skoven, mens finansieringen af skovens anden etape bliver en del af de kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune.

til den første etape af skoven, mens finansieringen af skovens anden etape bliver en del af de kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune. Skoven etableres på området ved Kalvebod Miljøcenter på Selinevej. Området bagved byskoven benyttes stadig til deponi og affaldssortering, hvilket kan ses, hvis man besøger området. Dette har dog ingen betydning for selve byskoven, da den bliver plantet i ikke forurenet jord. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Formålet med blomsteregnen er at klargøre jorden til 25.000 træer, som Københavns Kommune vil plante på arealet, så københavnerne kan få en byskov.

Byskoven vil bestå af træarter som røn, platan og pil, som i forvejen er kendt i bymiljøet i København. Der vil også blive træer og buske med spiselige frugter og bær som mirabeller, kirsebær, solbær og ribs, som københavnerne og andre besøgende frit må plukke af.