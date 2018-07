Blå bog

Mia Jexen

34 år, skuespiller, kendt for sin hovedrolle i den britisk dramaserie ‘Fortitude’, britiske spillefilm såsom 'Maigret: Night at the Crossroads', hvor hun spiller overfor Rowan Atkinson, og sidste års danske film ‘Mens vi lever’.

I det nye år spiller hun med i tredje sæson af Bedrag på DR1 og er desuden i gang med at færdiggøre sin første ep.