Ugens isbattle: Københavnerstang kan bare noget særligt Denne uges isbattle står mellem tvillingerne Lynstangen og Københavnerstangen. Sidstnævnte vinder med sin kombination af det søde og friske.

De to is skiller sig faktisk allerede ud fra hinanden, lige efter at indpakningspapiret er røget af. Side om side ligger den solgule Lynstang og den mere neongule Københavnerstang. Københavnerstangen er væsentlig kortere og bredere end Lynstangen. Og jeg lægger mærke til detaljen med den smilende isbjørn for enden af Lynstangens ispind.











Københavnerstang, Frisko, 62 g, 18 kr.













Lynstang, Premier Is, 69 g, 17 kr.



De to børneis er slet ikke som enæggede tvillinger, som jeg har gået og troet.

Foto: Eva Holtegaard-Kasler Københavnerstangen vinder over lynstangen med sin perfekte kombination af sød vaniljeis og frisk limonadeis.

Jeg starter med at bide det obligatoriske hjørne af Københavnerstangens hårde, gule limonadeis og kommer hurtigt ind til vaniljeisen.

Klassiker vs. kopi

Isklassikere som Champagnebrus, Kæmpe eskimo og Magnum er isklassikere og kopieret af flere. Hen over sommeren tester vi klassikeren og varianten op mod hinanden.

Ved første bid strømmer barndommens minder ind og stiller sig i kø. Da man løb i bare tæer på den asfalterede vej, legede »Jeg melder krig«, sjippede bue og hinkede. Og sluttede legene af med en kold, forfriskende is i haven.

Frisko er grundlæggeren af børneisen, som vi ellers kender fra det altid udtværede Filur-ansigt og den multifarvede Zapp-is.

Frisko oplyser, at Københavnerstangen er fra 1972, hvor den kostede én krone. Nu fås den til 18 kroner på Shell-tanken få meter fra min bopæl.

Mødet mellem det cremede og læskende er både delikat og forfriskende. En perfekt kombination med den rette mængde af begge dele.

På Friskos facebookside er et billede postet, hvor Københavnerstangen spørger gæsterne på årets Roskilde Festival: »Er du til hårde typer, der er bløde indeni? Så vælg mig«, og det passer da egentlig godt. Jeg forestiller mig, at isen fik sit navn, fordi en københavner spiste utrolig mange af slagsen, men faktisk er der ikke en speciel grund til isens navn.

Når limonadeisen er spist, er der kun den cremefarvede vaniljeis tilbage. Den glider hurtigt ned, og med sin cremede konsistens virker den nærmest som et godt lægemiddel mod min hæse stemme, der bærer præg af en omgang Roskilde Festival.

Efter et par minutters pause kaster jeg mig over Lynstangen.

Det står hurtigt klart, at den gule overtrukne ananasis ligger som en hårdere skorpe end på Københavnerstangen, så man skal tage lidt flere bidder, inden man når ind til vaniljeisen og oplever kontrasten mellem den søde flødeis og den friske sodavandsis.

Det er Premier Is, der står bag Lynstangen, der også har astronauten med vingummien i toppen som vartegn.

Overraskende er Lynstangen faktisk en del ældre end Københavnerstangen. Den fik allerede sit navn i 1930’erne, fordi ispindene var lynfrosne på få sekunder, efter at en ny frysemetode kom frem.

Langsomt nærmer jeg mig vaniljeisen, som ikke er nær så cremet og smagfuld som hos Københavnerstangen. Men den får point for, at den overtrukne ananasis er lidt mere frisk og læskende i smagen. Og den søde isbjørn på pinden, der trofast smiler til mig, selv om den snart ryger ned i skraldespanden og lander på modkandidatens ispind.

Københavnerstangen vinder med fem tjektegn over Lynstangens tre. Lynstangen lever ikke helt op til den perfekte kombination af sodavandsis og vaniljeis, som Københavnerstangen formår allerede ved første bid.

Selv om de to is minder om hinanden, må de nærmere ses som søskende frem for enæggede tvillinger. Jeg vil fremover foretrække at hive Københavnerstangen op af fryseren i stedet for dens lillesøster.