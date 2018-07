»Da jeg flyttede fra Albertslund som 18-årig, var jeg sikker på, at jeg aldrig ville komme tilbage« Når vi flytter, er det for at kunne bo et sted i mange år. Sådan er det også for Benedicte og Louis, der snart flytter fra en lejlighed i Københavns Nordvestkvarter til et rækkehus i Albertslund. For at få mere plads og bo der i mange år.

Badebassinet uden vand er presset op ad hækken i den lillebitte forhave. Indenfor i den godt 80 kvadratmeter store lejlighed i en almen boligbebyggelse i det københavnske Nordvestkvarter er der tænkt over, hvor tingene skal stå, så alt har sin plads. Der er reoler i gangen, og de to drenge Frey og Falke på 4 og 2 år deler et værelse med køjeseng.

»Vi var godt klar over, at lejligheden blev for lille, da Falke blev født«, siger Benedicte Winkler, der er fysioterapeut og arbejder i Ballerup.

»Og så vil vi gerne gå fra at være lejere til at være ejere, så betaler vi jo til os selv«, supplerer Louis Winkler, der folkeskolelærer og arbejder på en skole i Gladsaxe.

Serie Derfor flytter vi Danskerne flytter i gennemsnit 5,88 gange i deres voksenliv. viser en undersøgelse, som kommunikationshuset Dentsu Aegis Network har lavet blandt 3.000 danskere. Unge mellem 26 og 35 år, som opgiver, at de er flyttet 3,94 gange, siden de fyldte 18 år. Oftest flytter vi, når livet ændrer sig. Når vi skal studere, får en partner, får børn, bliver skilt, bliver alene eller får en ny familie eller partner. I de kommende uger fokuserer vi på flytninger, der bryder det gænge mønster. I næste uge kan du møde Emma Borberg på 23, der er flyttet fra Nørrebro til Bornholm for blandt andet at lære at holde høns. Vis mere

Familiens ønske om at flytte, fordi de er vokset ud af deres bolig, er helt typisk. Det er navnlig ’begivenheder’, som sætter gang i flytteplanerne: når vi flytter hjemmefra, flytter efter uddannelse, flytter efter det første job, når vi danner par, får børn eller bliver skilt, fortæller statistikken.

Vi flytter sjældent langt væk

I 2017 var der 900.000 flytninger inden for landets grænser, hvor to ud af tre var inden for samme kommune, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Resten af sidste års flytninger var mellem kommuner, men flytningerne kan være mellem to nabokommuner eller kommuner tæt på hinanden, så klart de færreste flytninger er til en anden landsdel.

335.000 af flytningerne i 2017 bliver foretaget af unge i 20’erne. Jo ældre man bliver, jo mindre sandsynligt er det, at man flytter. Folk over 50 år flytter meget lidt.

Foto: Maud Lervik Lejligheden er lille, men der er plads til hygge mellem Benedicte Winkler og sønnen Falke.

Henrik Toft Jensen fra Roskilde Universitet (RUC) er forsker i byudvikling og demografi, og han betegner danskerne som ret bofaste.

»Det er sjældent, at vi flytter langt væk fra den by eller det område, hvor vi har slået os ned, når vi har fundet vores livsbane«, siger Henrik Toft Jensen.

»Der har været megen omtale i medierne af seniorbofællesskaber, andelslandsbyer, tregenerationers familier og seniorer, der bytter huset i forstaden ud med en lejlighed i byen, men den type flytninger er nærmest usynlig i statistikkerne«, siger han videre.

I øjeblikket deler drengene værelse, og det skal de blive ved med, men når de bliver ældre. Louis Winkler

Tilbage til familien i lejligheden i Nordvestkvarteret. Da beslutningen om at flytte blev truffet sidste efterår, så blev jagten efter et nyt sted at bo hurtigt snævret til et bælte 10 til 20 kilometer vest og nordvest for København.

»Der kunne vi få et hus i en rimelig størrelse, som vi havde råd til«, siger Louis Winkler.

Det endte med at blive et rækkehus i Albertslund, hvor Benedicte Winkler er vokset op.

»Da jeg flyttede fra Albertslund som 18-årig, var jeg sikker, at jeg aldrig ville komme tilbage, men efter at jeg har fået børn, så ser man jo lige pludselig anderledes på tingene«, siger 27-årige Benedicte Winkler.

30-årige Louis Winkler er vokset op i lejligheder på Østerbro, men muligheden for at slå sig ned i det københavnske brokvarter blev hurtigt droppet.

»Det er for dyrt. Med vores indtægter, så ville vi komme til at bo med småt«, siger Louis Winkler.

»Jeg kan heller ikke forestille mig mine børn vokse op dér«, indskyder Benedicte Winkler.

Her kan vi blive

Tidligere på foråret bød familien på et rækkehus på 111 kvadratmeter i Albertslund, som de også endte med at købe. Det er i to etager med tre værelser og badeværelse på første sal.