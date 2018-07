Børnenes Trafikklub er død: Nu kan du få øvelser, der passer til dit barns alder, serveret i indbakken

Siden 1971 har generationer af børn lært at begå sig i trafikken ved hjælp af materiale fra Børnenes Trafikklub.

Bøger og kassettebånd med gennemgående figurer som Split, Kasper og Thea eller Max & Antonette gjorde træningen med forældrene som indpiskere til en leg.

Tilgangen var revolutionerende, da den første årgang fik en invitation til klubben fra den dengang 3-årige komiker Casper Christensen, hvis far Lars Christensen var kreativ direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Fælles referenceramme svandt ind

I klubbens storhedstid var cirka halvdelen af en årgang medlem, men siden mistede det analoge materiale sin eventyrlige kraft. Derfor har Børnenes Trafikklub de seneste år været under afvikling og er nu helt lukket.

Heldigvis er antallet af dræbte og tilskadekomne børn i trafikken faldet drastisk siden 1970'erne, hvor omkring 70 børn i alderen 0-6 år hvert år mistede livet i trafikken. Men trafiktræning bliver aldrig overflødig, der sker stadig ulykker, og tusindvis af børn må på skadestuen på grund af hændelser i trafikken.

Ny digital trafikklub gør det let

Derfor har Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med TrygFonden og Nordea-fonden udviklet en digital afløser for Børnenes Trafikklub.

Det er skruet sådan sammen, at tilmeldte forældre årligt får tre-fire nyhedsbreve med råd, der passer til deres barns alder. Du kan tilmelde dig her.

Det et let og bekvemt

»Dels bliver man mindet om at huske trafiktræning i takt med, at barnet eller den unge kommer i berøring med nye udfordringer. Dels behøver man ikke brug tid på at opsøge relevant viden om emnet, for det kommer automatisk i nyhedsbrevet«, siger projektleder Maria Bryld fra Rådet for Sikker Trafik.

Rådet for Sikker Trafik understreger, at ordningen - modsat Børnenes Trafikklub - er gratis.

»Det er vigtigt, for vi ønsker at nå ud til så mange som mulig uanset ressourcer og social baggrund«, siger hun.

Hver alder sine udfordringer

Her er eksempler på emner, der sættes fokus på i forskellige aldersgrupper.

0-2 år: Sikker transport til fods, på cykel, i bus og bil. Det er tegn på, at autostolen er i orden, hvis den lange talrække under/efter E-mærket begynder med 03 eller 04.

3-4 år: Ideer til sjove stop-se-lyt øvelser, som ved hyppig brug udvikler dine børn til sikre trafikanter.

5-6 år: Fokus på at gøre dine børn sikre i afgrænsede situationer, så de lærer at følge en aftalt rute og f.eks. selv kan krydse vejen ved et fodgængerfelt på vej til skole.

7-9 år: Sådan vurderer du, hvad dit barn er parat til at klare alene, til fods eller på cykel. Det afhænger af barnets modenhed og hvor meget, I har trænet.

10-12 år: Du har stadig indflydelse, så vær en god rollemodel og giv klare beskeder. Klasseaftaler er vigtige, for det fylder, hvad 'de andre' gør.

13-16 år: Har du givet op? Det er for tidligt. Test din viden i quiz og blive klogere på, hvordan du kan hjælpe din teenager med at være ung i trafikken.

17-18 år: Få nyttig viden om kørekort, alkohol og gode råd om, hvordan du kan tale med din store teenager om trafik.

Vil du vide mere, så klik her og rul ned til den relevante aldersgruppe.

Alternativ klubmulighed

Forældre eller bedsteforældre, der godt kan lide den gammeldags form for trafikklub, hvor man betaler for medlemskab og får tilsendt pakker med trafikspil og lignende materiale, har stadig mulighed for det.

Sidste år etablerede Børneulykkesfonden trafikklubben Ny Trafikant for 3-6 årige børn.

Det skete blandt andet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Epinion, som viste, at knap hver fjerde forælder til et barn i alderen 3-5 år sjældent eller aldrig øver trafiktræning med deres barn.