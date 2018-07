Leonora Christina Skov om sit sommerliv: »Jeg har nærmest mareridt om at blive solbrændt og vågner badet i sved bare ved tanken« Bare fødder fra april til oktober, is hver dag og glæden ved at cykle rundt i kjoler og bare ben. Det er opskriften forfatter på Leonora Christina Skovs sommerliv.

Hvad er dit bedste sommerminde?

»I sommeren 2005 rejste min kæreste og jeg til Bali i en måned. Lige pludselig forstod jeg, at jeg virkelig godt kunne lide at rejse, at nu ville jeg se hele verden. Siden dengang har min kæreste og jeg rejst i 35 lande sammen. Fordi jeg fandt ud af, at det rev mig fuldstændig ud af hverdagen, når jeg tog af sted. At jeg hverken tænkte på lejligheden, indkøb eller livet i København, men i stedet tænkte helt anderledes tanker, talte med mine partner om nye ting og spiste noget totalt ukendt og spændende mad. Den rejse blev på en eller anden måde startskuddet til et liv, vi har levet lige siden. I år tager min kæreste og jeg til Berlin i en måned. Det har vi gjort de seneste 12 år. Efterhånden er det blevet til mit andet hjem, hvor jeg kender alle bydelene, cykler rundt, køber bøger og magasiner, sidder og stener og går ud og spiser. Det er hvert fald planen denne sommer«.

Serie Mit sommerliv Sommer er afbræk fra hverdagen. Der hvor vi går ned i gear og tanker ny energi. Hen over sommeren fortæller Bjarne Henriksen, Aura og Mia Jexen om deres sommerliv. I næste uge kan du møde skuespilchef Morten Kirskov.

Hvordan var dine barndoms somre?

»Jeg var enebarn, og mine forældre og jeg tog altid på sommerferie i to uger i enten Italien, Spanien eller Grækenland. Og ferien var sådan set den samme hvert år. Mine forældre valgte at tage mad med hjemmefra i store kufferter, så vi spiste ferskener og ananas på dåse og pølser i glas. Hele ferien tilbragte jeg primært i en pool, mens min mor tog solbad. Jeg var altid helt hvid, fordi jeg var under vandet, og min mor fuldstændig mørkebrun med total læderhud. Som voksen har jeg nærmest ikke kunnet rejse tilbage til de tre pågældende lande; jeg har fået rigeligt. Man må sige, at det er meget forskelligt fra, hvordan jeg rejser nu«.

Hvordan har du det med solen?

»Vejret denne sommer er helt fantastisk og passer 100 procent til mig. Jeg er meget, meget hvid og gør en dyd ud af det. Jeg er har nærmest mareridt om at blive solbrændt og vågner badet i sved bare ved tanken. Derfor er jeg altid i skyggen og aldrig nogensinde i solen. Jeg har slet ikke noget imod at sidde indenfor, når solen skinner, så får jeg stadig den varme luft indenfor. Men jeg kunne aldrig drømme om at ligge på en sandstrand«.

Hvad er sommermad for dig?

»Masser af salater, bønner, og linser. Og så bare den mad, der er på caféer og restauranter. Jeg drikker meget lidt alkohol, fordi jeg ikke har tid til at være træt dagen efter; det lyder meget kedeligt, men sådan er det. Når jeg endelig drikker, er det nok mest en aperol spritz. Jeg føler mig so last year, men den er virkelig god. Ellers et glas kold rose«.

Leonora Christina Skov Forfatter, litteraturanmelder og samfundsdebattør, der fik sit litterære gennembrud i 2007 med ‘Champagnepigen’ og står bag værkerne 'Silhuet af en synder’, ‘Førsteelskeren' og 'Hvor intet bryder vinden’. Aktuel med erindringsromanen 'Den, der lever stille’, der er solgt i mere end 55.000 eksemplarer.

Hvad skal du gøre i sommerferien?

»Hele vinteren, når jeg hader mit liv og cykler af sted, visualiserer jeg, hvordan det bliver om sommeren. Hvordan jeg kan cykle i kjoler og bare ben, mens mit hår sidder godt. Så det skal jeg satme gøre. Og så skal jeg spise is, det er faktisk nødvendigt for et godt liv, cirka en om dagen og gerne gammeldags med det hele. Jeg skal selvfølgelig også købe nye sommerkjoler og åbne vinduerne og gå i bare fødder fra april til oktober; også selv om det skidekoldt. Jeg har besluttet, at det er sommer i det tidsrum. Det bliver jeg nødt til, ellers kan jeg ikke holde ud at bo her«.