Ugens istjek: Ja, man skulle ikke tro det, men selv om den barnlige glæde spreder sig i kroppen, så smager lakridsisen bare for meget af... ja... lakrids Denne uges dyst står mellem lakridsisen fra Premier og Coops billigere alternativ. Premiers is er flot og god, men alligevel kun marginalt bedre end Coops ditto. De byder ikke på meget ud over smagen af lakrids.

»Øj, det er en fucking fråderen is«, udbryder dagens isekspert, Olivia, da hun tager sin første bid af ispinden i sin hånd.

Efter i tiltagende frustreret tilstand at have gennemtrawlet utallige kiosker på Nørrebro i København, der er bukket under for industrikonglomeratet Unilever og deres isfirma Friskos iskolde greb, er det befriende, at Premiers Gammeldags Flødeis med lakridssmag får den følelse frem hos medspiseren. Der var dagens testmodstander, Coops Classic Lakrids, lettere at finde, da den fås både i Kvickly, Superbrugsen og Dagli’Brugsen.











Coop - Classic Lakrids, 110 ml, 14,95 kr. for 3 stk.











Premier - Gammeldags Flødeis Lakrids, 100 ml, 26 kr.

Der går dog ikke så længe, før den første indskydelse erstattes af en ny, mindre behagelig tanke:

»Den minder mig om de lakridsshots, jeg fik på Folkemødet«, siger Olivia, og de sammenknebne øjne understreger, at det ikke er lutter positivt ment.

Måske lyder det selvfølgeligt for en lakridsis, men både Premiers is og modstanderen fra Coop deler smagsnuancer med de syntetiske shots, som er så populære landet rundt.

I begge tilfælde eksploderer kraftige salmiaknoter i munden ved første kontakt med lakridsovertrækket, og inde i selve isen er der »lakridssauce« blandet i. Heldigvis overskygger alkoholassociationen ikke, at det altså er ispinde, ikke 2 centiliters shotsrør, vi har med at gøre.

Jørgen Leth-knækket mangler

Premiers lakridsstang er isfirmaets nyeste udgave af den succesfulde Ismesterens Lakridsis, der i 2014 endte som den mest solgte pindeis i Danmark foran Magnum Mandel. Selv om is fra kiosken ikke kan konkurrere med supermarkedets priser, tillader man sig alligevel at forvente lidt, når den koster 26 kr.

Isen er flot, og man føler næsten, at den ved håndkraft er dyppet i et lag salmiaklakrids. Det er den ikke, men overtrækket har til gengæld en »perfekt tykkelse«, siger Olivia, i forhold til Coops udgave med tre is for 14,95 kr. Selv om smagen i de to overtræk er påfaldende ens, savner man i Coop-isen det knæk, der kan få selv Jørgen Leth til at falde i svime.

Den barnlige glæde, der spreder sig i kroppen, når overtrækket på ens ispind knækker i mødet med fortænderne er fantastisk. Pludselig glemmer man eventuelle Emma Gadske spisemanerer, for isen skal ned, før den smelter.

Her trækker den dyrere Premier-is igen det længste strå. Selv om sommersolen har sendt lejlighedstemperaturen godt i vejret, smelter Coops is så hurtigt, at små børn hurtigt ville få større problemer end normalt med at holde isen fra at blive tværet ud over håndfladerne.

Enhver issmag overdøvet

På forhånd var dagens istester og undertegnede bekymrede for, hvad isene ville byde på inde bag overtrækket.

Coops is er lavet på skummetmælkspulver, og var det ikke, fordi salmiaksmagen sætter sig så markant i munden, ville den være fuldkommen smagsløs. Kontrasten i både smag og udseende mellem den blege, hvide is er enorm. Her brillerer Premiers flødeis med sin fedme og flere smagsnuancer end sit billigere modstykke.

Saucen iblandet isen gør i begge tilfælde sit til at overdøve enhver smag, der ikke har med lakrids at gøre. Som med et dårligt moderne popnummer sidder man med følelsen af, at der er skruet ekstra op for førstehåndsindtrykket, så man ikke bemærker det slatne håndværk, der følger efter.

Begge is er velegnede til et hurtigt lakridsfix. Premiers er bedst, men for en pæn ispind og en lidt fyldigere issmag er pengene, man sparer ved køb af Coops, måske bedre brugt på lakridsshots.