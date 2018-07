Guide: Det skal du vide, når dit barn skal lære at gå, cykle eller rulle i skole

Skolestart betyder, at der igen bliver et mylder på skolevejene, og at mange af børnene er nye i trafikken eller uvante med at klare turen alene, på cykel, eller hvad et nyt klassetrin har åbnet for.

Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik forældre til at bruge nogle dage før skolestart på at gå eller cykle skolevejen med deres barn. Opfordringen gælder også, hvis man kører sine børn. Man kan parkere lidt væk og gå det sidste stykke.

»Så har man bedre tid til at tale om trafikken undervejs, end når hverdagen begynder«, sige projektleder Rosa Nissen fra Rådet for Sikker Trafik.

Det er utrolig vigtigt at være en god rollemodel og holde sin egen telefon i lommen, når man følger sine børn i skole Rosa Nissen, Rådet for Sikker Trafik

Mange forældre er opmærksomme på generelt at snakke om trafik med deres børn, men det er ikke nok at runde reglerne om rødt eller grønt lys ved aftenbordet, for den vigtigste trafiktræning foregår i – ja – trafikken.

»Trafiksikkerhed kan ikke læres fra bagsædet af en bil eller ved at kigge i en bog. Børn forstår lettere budskabet, når der er konkret sammenhæng mellem ord og handling, så de skal ud i trafikken og øve sig«, siger projektleder Rosa Nissen fra Rådet for Sikker Trafik.

Udnyt pausen fra hverdagens tempo

Børnene skal både lære trafikregler og at aflæse andre trafikanter og forskellige situationer. Begynder man i sommerferien, er der tid og ro, men der skal følges op i tiden efter.

fakta Færre ulykker Antallet af trafikdræbte børn er fra 2007 til 2016 faldet støt fra 31 til 6 om året. Antallet af alvorligttilskadekomne er i samme periode faldet fra 487 til 173 om året. Hver tredje skolebarn mellem 5 og 8 år bliver fragtet til skolen af forældrene. Ser man på samtlige klassetrin, er der tale om et ud af fire børn. Børn, der gåreller cykler til og fra skole, har bedre indlærings- og koncentrationsevner end børn, der bliver kørt i skole. Læs mere om trafiktræning her Kilde: Rådet for Sikker Trafik Vis mere

»Der er jo anderledes smæk på trafikken i hverdagen, og i myldretiden kan virvaret hurtigt blive uoverskueligt for børn. Derfor er det vigtigt at fortsætte træningen og løbende vurdere, hvad børnene er klar til. Jo mere træning, jo bedre«, siger projektlederen.

Stor forskel på børns parathed

Hvis man gerne vil have et utvetydigt svar på, hvornår det er forsvarligt at lade børn gå eller cykle alene i skole, spørger man forgæves, for det er individuelt og afhænger af barnets modenhed, hvor meget man har trænet og trafikken i området.

Børn på 7-9 år kan typisk lære at gå alene til og fra skole på sikre veje uden farlige kryds samt at cykle alene på stille veje. Men nogle kan først klare det, når de er 10-12 år gamle.

Flest børn på vejene, flest ulykker

Antallet af trafikulykker med børn er faldet støt i mange år, men statistikken viser, at langt de fleste sker i hverdagen med triste rekorder i perioden klokken 7-8 og klokken 14-16.

En af grundene til den gode udvikling er, at forældre er gode til at træne med deres børn. Men når der sker ulykker, er det typisk i det tidsrum, hvor børn er på vej i skole eller tager fra skole og hjem eller til fritidsaktiviteter, så det må ikke blive en sovepude.

Og der er kommet et nyt punkt på listen, siden forældrene selv lærte trafikregler.

Det er farligt at være uopmærksom

»Både voksne og børn kigger meget på skærme, desværre også når de færdes i trafikken. Vi ved, at uopmærksomhed er en af de faktorer, der skaber flest farlige situationer. Lær derfor børnene, at mobiltelefoner lægges væk, når man færdes i trafikken«, siger Rosa Nissen og fortsætter med en vigtig påmindelse:

»Det er utrolig vigtigt at være en god rollemodel og holde sin egen telefon i lommen, når man følger sine børn i skole. Hvis de ser, at man kigger på skærm, når man går, cykler eller sågar kører, så gør de det også selv. Sådan er det«.

Tjek her, hvad du alt efter jeres transportform skal træne med dit barn for at gøre ham eller hende klar til første skoledag.

fakta Parathed Børn på 5-6 år har stadig svært ved at vurdere, hvad der er sikkert, og hvad der er farligt. De kan f.eks. ikke forstå, at chaufføren i en bil ikke kan se barnet, selv om barnet kan se bilen. De har brug for masser af praktisk erfaring i trafikken sammen med dig. De ser dig som rollemodel og lærer mere af, hvad du gør, end hvad du siger. De vil gerne klare flere ting selv, men har brug for din hjælp i trafikken. Kilde: Rådet for Sikker Trafik Vis mere

Hvis I er til fods: Vælg en sikker rute. Det er den rute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er mindst trafik. Gå ruten mange gange sammen, og aftal enkle regler for, hvad barnet skal gøre de forskellige steder. Gentag reglerne, I har øvet tidligere: Stop ved kantstenen, se dig for til begge sider, tjek, at bilerne stopper, før du går over for grønt. Lær dit barn at lægge mobiltelefonen væk, når I går i trafikken. Og vær selv et godt eksempel.

Hvis du har flere børn med ude at gå: Hold den mindste i hånden. Lad barnet gå inderst, væk fra trafikken. Lad de større børn gå foran dig, hvor du kan se dem. Hvis der ikke er fortov, skal I gå i venstre side af vejen, så I kan se bilerne komme imod jer.

Hvis I cykler: Selv om dit barn ikke er klar til at cykle alene, kan I cykle sammen i let trafik, hvis barnet mestrer cyklen. Dit barn skal kunne sætte i gang uden at slingre, bremse sikkert, styre, give tegn og stadig holde balancen. Vælg en sikker cykelrute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er cykelsti. Lad dit barn køre inderst eller forrest, så du kan holde øje med ham/hende. Husk, dit barn har brug for længere tid end dig til at sætte i gang, forstå en besked og orientere sig i trafikken. Husk cykelhjelm

På løbehjul eller rulleskøjter: Lad kun dit barn køre i trafikken, hvis I har trænet stop, sving og balance. Barnet kommer let op i fart og kan overraske andre, så lær dit barn at køre stille og tage hensyn. Løbehjul og rulleskøjter hører hjemme på fortovet. Husk cykelhjelm.

Hvis I kører i bil: Det er stadig vigtigt at træne trafik, og det er stadig muligt. Parkér et stykke væk fra skolen, og gå det sidste stykke sammen. Dine børn får erfaringer, og løsningen hjælper med at mindske antallet af biler ved skolen.

Hvis der er skolebus: Tag turen sammen nogle gange, før dit barn tager bussen selv. Lær dit barn den sikreste vej til og fra stoppestedet. Vær i god tid, så barnet ikke skal løbe. Vis dit barn, hvor det skal stå ved vejkanten eller på fortovet, så chaufføren kan se ham/hende. Lær dit barn at vente med at gå over vejen, til bussen er kørt, så barnet kan se, om der kommer biler – og så bilisterne kan se barnet.