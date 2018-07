Dilemmaer på spisebordet: Her kan dine vaner gøre en klimaforskel Hvis du som forbruger vil gå efter de madvarer, der afføder mindst udledning af CO2, står dilemmaerne i kø. Men enkle greb kan få dig rigtig langt.

Mange forbrugere vil de seneste år have mødt udsagnet, at oksekød er en langt større belastning for klimaet end svinekød, som så til gengæld er mere belastende end kylling.

Mere kompliceret bliver det, når skæreosten medfører mere CO 2 -udledning per kilo end svinekødet, fordi der går en masse mælk fra klimabelastende kvæg til produktion af osten. Eller når den danske økologiske drivhustomat ifølge Torben Chrintz fra klimatænketanken Concito er et større problem for klimaet end den pesticidsprøjtede, der er kørt hertil fra Spanien.

Opvarmningen af drivhuset er nemlig mere belastende end transporten af den spanske tomat.

Økologisk grønt kan være op mod 25 procent mere belastende end det konventionelle Torben Chrintz, Concito

»Der vil være indbygget en række dilemmaer, når vi skal forholde os til, hvilke madvarer der belaster klimaet mest. I dag har vi Ø-mærker og andre miljømærker på varerne. Men klimamærker kan betyde, at ikke alle mærker peger i den samme retning«, siger Torben Chrintz.

Det gælder især de økologiske varer, der meget ofte vil være mere klimabelastende end varer uden det røde Ø.

»Økologisk grønt kan være op mod 25 procent mere belastende end det konventionelle, og en økologisk gris betyder en større CO 2 -belastning end den ikkeøkologiske, fordi den lever længere og typisk optager et større areal og mere foder«, siger Torben Chrintz og tilføjer, at der nu er en bevægelse i gang blandt økologer for at gøre produktionen mere bæredygtig også i forhold til klimaet.

Sæt røde mærker på drøvtyggerne

Hvis man indførte en simpel mærkningsordning, så de mest klimabelastende varer inden for forskellige varegrupper fik et rødt mærke, mellemgruppen var gul, og de bedste var grønne, ville for eksempel bær og krydderier, som bliver fløjet ind, bære et rødt mærke.

Kød fra okse og lam ville også få et rødt mærke, mens svinekødet formentlig ville få et gult og kyllingen et grønt.

»Vi taler om en gigantisk regneøvelse, hvis man skal regne CO 2 -trykket ud på alle fødevarer. Det nemmeste er helt klart at starte med at begrænse kødet, ikke mindst oksekødet«, siger Torben Chrintz og påpeger, at oksekødet står for 75 procent af CO 2 -belastningen fra den gennemsnitlige danskers kost.

Efter oksekødet ligger disse ni varer højest, hvad angår danskernes kosts klimabelastning: Gul ost (skæreost), letmælk, svinekød, kylling, æg, løg, rugbrød, hvedemel og franskbrød.