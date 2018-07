19-årige Amalie tog et kviklån: »Jeg har fået styr på økonomien, men min far holder stadig øje med min konto«

Socialdemokratiets 10 forslag

1 Et loft over udbydernes kreditrisiko skal sikre, at der ikke bliver givet kviklån til forbrugere med meget lav kreditværdighed. Bliver loftet ikke overholdt, skal der betales en bøde. Det skal sikre, at udbyderne ikke spekulerer i at udstede lån til personer, som ikke forventes at kunne betale tilbage, og som derfor skal betale ekstra renter.

2 Lån skal kunne indfries lige så nemt, som de kan optages.

3 Der skal være en større gennemsigtighed, så forbrugeren kender vilkår og priser før optagelse af et kviklån. Det fulde tilbagebetalingsbeløb skal oplyses i både kroner og procent. Derudover skal Forbrugerombudsmandens vejledning tilpasses.

4 Tilsynet med udbydere af kviklån skal skærpes og udføres af Finanstilsynet. Overholdes reglerne ikke, skal der indføres sanktionsmuligheder i form af bøder og i særligt grove sager forbud mod at yde flere lån. Derudover skal der indføres en ekstern kvalitetsmærkning af udbydere, som skal vises ved markedsføring af lån.

5 Et kommende nationalt kreditregister skal også omfatte data fra kviklånsudbydere, så udviklingen i den type lån kan følges indgående. Målet er, at alle udbydere – ligesom banker og realkreditinstitutter – skal indberette deres lånedata i anonymiseret form fra 2019.

6 Kviklånsudbydere skal være omfattet af reglerne om god skik, som bankerne også er. I dag er de ikke underlagt samme krav om at handle redeligt og loyalt over for kunder.

7 Der skal indføres en 48-timers betænkningstid på alle forbrugslån, så udbydere af kviklån ikke kan omgå reglen om en tænkepause, som det er tilfældet i dag.

8 En person må maksimalt have optaget to kviklån på 30.000 kroner ad gangen. Personer med et misligholdt kviklån må slet ikke optage flere kviklån, så de ikke optager nye lån for at betale for tidligere lån.

9 Der skal være et loft over, hvad misligholdte kviklån må koste. Den ekstra renteomkostning på misligholdte lån, den såkaldte morarente, skal fastsættes til maksimalt 30 procent i nominal årlig rente, og det samlede beløb må ikke overstige det dobbelte af lånets samlede tilbagebetalingsbeløb.10Et opgør med reklamer for kviklån i det offentlige rum skal begrænse lånenes synlighed. Konkret skal reglerne for reklamer i tv, radio og på internettet skærpes, og det skal afdækkes juridisk, hvad mulighederne er for et totalforbud i lighed med det, der gælder for tobaksprodukter.

