Tørken koster: Varerne bliver dyrere, når kornet visner væk Kornpriserne kommer til at stige, men kornlagre og høsten i andre dele af verden vil hjælpe os, forudser fødevareøkonom. Økologien og vores lokale varer kan blive ekstra hårdt ramt.

Det kan godt være, at høsten smuldrer i store dele af Nordeuropa, men på verdens centrale kornbørser i London og Chicago kommer råvareprisen på korn kun til at stige en smule.

Det vurderer Henning Otte Hansen, forsker ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi under Københavns Universitet.

»Tørken har nu bredt sig så meget, at vi kommer til at se en indvirkning på priserne. Men høsten andre steder gør, at der ikke vil ske et kæmpe løft i prisen på børserne. Køber du ind på børsen i Chicago, vil verdensmarkedsprisen ikke have forandret sig nævneværdigt på grund af tørken i Nordeuropa«, siger Henning Otte Hansen.

Danskerne og andre nordeuropæere kan takke verdensmarkedet for, at råvareprisen på korn og mælk ikke stiger med rekordfart. Når et marked har en dårlig høst, kan den gode høst et andet sted i verden nemlig være med til at holde priserne i ro.

Det er især i Danmark, Sverige, Norge og Nordtyskland at høsten svigter. Men også EU's sydlige lande som Spanien og Portugal, samt Ukraine, Rusland og det sydlige Østeuropa er ramt af tørke.

Tilmed spår metereologerne i en ny vejrprognose fortsat tørre tider de kommende seks uger. Det kommer til at ramme høsten af blandt andet majs, kartofler og roer.

Da verden i 2011-12 oplevede elendig høst i blandt andet Ukraine og Rusland var kornlagrene ikke fyldte, som de er nu. Det fik prisen op.

»I år er der rimelige kornlagre, og det er med til at sikre, at vi ikke kommer til at opleve fødevarekriser som dem vi så i 2007-08 og 2011-12«, siger Henning Otte Hansen.

Dagligvarer absorberer højere råvarepriser

Selv når råvarepriserne ryger i vejret, er det sjældent, at forbrugerne mærker ret meget til det. Råvaren udgør nemlig ofte kun en lille del af varens pris, forklarer erhvervøkonomisk chef i landbrugets videnshus Seges, Klaus Kaiser.

»Der er mange mellemled mellem råvaremarkedet og forbrugeren. Detail-ledet og producenterne kan vælge at tjene mindre, og afgiften på varen fylder også en del. Det er vigtigt, at vi ikke overgør de her prisstigninger«, siger Klaus Kaiser.

For eksempel fylder råvarens pris kun fem procent af det, som et brød koster. Resten af prisen går til lønninger, husleje, transport, avance, emballage og markedsføring.

Klaus Kaiser forventer at prisen på korn og gryn stiger, men det er for tidligt at sige, om tørken også kommer til at gøre mælkeprodukter og kød dyrere.

»Lige nu har landmændene foder fra foråret til deres dyr. Men hvis der opstår fodermangel senere på året, kan det betyde, at de skal reducere antallet af dyr eller betale ekstra for foder, og det vil kunne påvirke priserne på mælk og kød«, siger Klaus Kaiser, og understreger, at det langt hen ad vejen er det globale udbud, der bestemmer priserne.

Dog forsøgte bagere og butikker ifølge Henning Otte Hansen under den seneste fødevarekrise at udnytte krisesnakken til at øge priserne yderligere.

»Dengang kunne vi tydeligt se, at priserne på brød steg langt mere, end de stigende råvarepriser egentlig kunne forklare. Det kan ske igen«, siger forskeren.

Økologiske varer er udsatte

Mens konventionelle svineavlere eller mælkebønder relativt nemt kan gå ud på verdensmarkedet og skaffe det rette foder til deres dyr, er det sværere for den økologiske landmand, når græsmarken er svedet af. Udbudet af økologisk foder er ikke lige så stort.

Derfor er nogle økologer begyndt at tale om at slagte deres dyr før tiden. Og det kan paradoksalt nok gøre det lidt billigere for forbrugerne, mener Henning Otte Hansen.