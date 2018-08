Tag dit skrald med dig. Det er dit ansvar. Ingen andres.

En gruppe teenagedrenge sidder ved et bord på en McDonald’s i Tokyo med burgere, fritter og sodavand på bakkerne. Emballage med det så velkendte gule logo danner små bjerge af papæsker og papir mellem dem. De spiser og rejser sig, som var de én krop, samler alt affaldet og sorterer det sirligt i de anviste beholdere. Bordet tørrer de af.

Men noget mangler. Et stykke papir ligger ensomt på bordet som det eneste tegn på, at de unge har spist aftensmad her. En af dem får øje på papiret, samler det op og putter det i skraldespanden. Han skubber stolene ind under bordet, som nu er klar til et nyt rykind her i en af verdens største byer. Intet er efterladt.

Under tre ugers ferie i Japan bed jeg mærke i japanernes forhold til skrald. Hverken i bjergene eller i de store byer ligger affald og roder i gader og natur. Selv i metropolen Tokyo med sit mylder af mennesker er det svært at få øje på så meget som et cigaretskod – man må ikke ryge på gaden – eller et stykke papir, en tom flaske. De mørke klatter af tyggegummi, som skæmmer danske fortove, kunne jeg ikke se nogen steder. Verdens mest travle station, Shinjuku, er trods knap fire millioner daglige brugere klinisk renset for skrald. Ligesom togene.

Det paradoksale er, at der set med danske øjne er ganske få skraldespande i det offentlige rum. Du er nødt til at gå rundt med dit skrald i en lille pose eller i lommen, indtil du støder på en stribe affaldsbeholdere, hvor du skal sortere dit affald, inden du putter det i de passende huller. Og når der er så rent, er det umuligt at få sig selv til at droppe så meget som en nullermand på gaden.

Jeg er hverken den første eller sidste turist til at lægge mærke til, hvor rent Japan er. Nettet er fyldt med artikler og kommentarer med undren og forklaringer. Opdragelse fra en tidlig alder, god organisering af affaldshåndtering, kultur, respekt og sanktioner er nogle af de mange bud, som vi ikke skal dykke ned i her.

Men måske kunne vi lære lidt af japanerne i den sammenhæng? Den tanke fik jeg i hvert fald, da jeg vendte hjem og så historier og opslag med billeder fra havnebade, der på travle dage er svinestier, hvor kommunens renovationsfolk har svært ved at følge med behovet for at tømme skraldespande og -containere.

En undersøgelse viser, at mængden af henkastet affald i København er steget med 50 pct. på 10 år, i takt med at befolkningen er vokset. Mindre skrald ryger i spandene end før. Paptallerkener, krus og skodder flød eksempelvis på Islands Brygge, selv om affaldsbeholderne var halvt fyldte, konstaterede Politiken i en reportage.

Det handler om opdragelse, sagde en anlægsgartner. Det har han ret i.

Heldigvis trækker en ny tendens i en anden retning. Danskere mødes og samler andres skrald. Måske er tiden kommet til, at vi ikke kun tager ansvar for eget skrald, men fjerner det, vi ser ligge smidt. Og måske skal vi bryde barrieren, når andre smider affald på gaden, og sige: Tag dit skrald med dig. Det er dit ansvar. Ingen andres.