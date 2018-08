Mikkel Borg Bjergsø: »Jeg skal sørge for bare at ligge i hængekøjen om sommeren« Brygger Mikkel Borg Bjergsø, der står bag ølfirmaet Mikkeller, bruger ferien i sommerhuset, hvor han helst skal lave så lidt som muligt.

Sommer er ...?

»Helt klart den årstid, jeg bedst kan lide. Jeg er en totalt varmt vejr- og sommerperson og er slet ikke den der type, som elsker, at vi har fire årstider. Fra efteråret starter, venter jeg faktisk bare på, at det bliver sommer igen. Alting virker mere impulsivt og umiddelbart, og jeg kan godt lide, at tempoet går en lille smule ned. Folk slapper af, og vi har ikke behov for at skynde os hjem inden døre. Især en sommer med vejr som denne er jo fantastisk, og jeg vil bare gerne kunne stoppe tiden, så det kunne blive ved et stykke tid endnu«.

Blå bog Mikkel Borg Bjergsø Brygger bag mikrobryggeriet Mikkeller, som har adskillige barer og restauranter i både Danmark og udlandet såsom Rumænien, Island, Sydkorea, Singapore, Taiwan og USA. Er oprindelig uddannet lærer på seminariet og bor i dag på Frederiksberg med sin kone og børn. Har desuden været til til at starte Haven-festival, der starter på fredag.

Hvad laver du typisk om sommeren?

»Vi har et sommerhus ved Vejby Strand. Jeg har rimelig travlt til hverdag, rejser sindssygt meget og bruger meget tid på kontoret, når jeg er i København. Derfor skal jeg sørge for bare at ligge i hængekøjen om sommeren, tage på stranden, købe råvarer på gårdene og egentlig lave så lidt som muligt. Når jeg endelig har tid, gider jeg ikke fare rundt; så handler det udelukkende om totalt simple ting som at slappe af og være sammen med mine børn«.

Rejser du om sommeren?

»Vi prøver at gøre det så lidt som muligt. På grund af vejret sidste sommer tog vi impulsivt til Grækenland, men jeg vil meget hellere være hjemme, hvis solen skinner. Så rejser vi i stedet om vinteren, hvor jeg helst vil så langt væk fra Danmark som muligt. Sidste december og januar kørte vi rundt i USA og Mexico, og det var fedt at komme til noget ordentligt vejr. Men fordi vi har så meget knald på i hverdagen, udnytter vi faktisk muligheden for det helt modsatte i ferien«.

Serie Mit sommerliv Sommer er afbræk fra hverdagen. Der hvor vi går ned i gear og tanker ny energi. Hen over sommeren har sangerinde Aura, forfatter Leonora Christine Skov, skuespiller Bjarne Henriksen, skuespilchef Morten Kirkskov og skuespiller Mia Jexen fortalt om deres sommerliv. Dette er den sidste i rækken.

Hvad er din bedste sommeroplevelse?

»Jeg har mange rigtig gode minder med min kone og børn, men jeg kan da også se tilbage på sommerferier, da jeg var yngre, gik på seminariet og bare var fuldstændig fri. Før jeg fik børn, blev gift og sådan noget. Hvor jeg sad på springvandet på Enghave Plads til klokken ti om morgenen og drak bajere med vennerne, væltede hjem og vågnede op om eftermiddagen, når solen skinnede, og så startede dagen ligesom der. Den tid uden så mange forpligtelser, arbejde og ansvar kan jeg godt savne nogle gange, og somme tider har jeg lyst til at spole tiden tilbage og prøve det igen. Også til dengang, hvor jeg mødte min kone, og vi var frie til at gøre fuldstændig, som vi ville«.

Hvad står på bordet på en varm sommerdag?

»Min yndlingsdrik er helt klart Campari. Den kan blandes med appelsinjuice eller tonic, og jeg elsker den røde farve, der passer perfekt til sommer. Når jeg laver mad, nyder jeg godt kød på grillen. Jeg har meget mere tid i sommerhuset, og madlavning bliver altså en del sjovere, når man kan marinere en lammekølle eller langtidsryge et stykke kød. Det ville aldrig ske derhjemme. Vi spiser rimelig meget takeaway i hverdagen, men at servere ordentlig mad er bare meget hyggeligere end det, der kommer i bakker«.

Hvad mindes du ved dine barndoms sommerferier?

»Somrene virkede stabile og enormt lange, og jeg mindes især vores familierejser til Grækenland. Det var i slut-1970’erne, start-80’erne, hvor alt var lidt mere frit og nede på jorden. Hvor mine forældre var til grisefest, mens jeg var sent oppe, legede med de lokale børn og lagde mig til at sove under bordet. Det sjove er, at jeg langt bedre kan huske somrene end vintrene i min barndom. Det må være dem, jeg har valgt at huske«.