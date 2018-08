I burgerbaren, på restauranten og i kiosken: Danskerne dropper kødet i stigende grad Mens klimaeksperter foreslår mærkning af især det miljøbelastende kød, tager stadig flere forbrugere sagen i egen hånd.

Veganer, vegetar, flexitar eller bare en kunde, der afholder en af sine kødfri dage. Uanset hvad de kalder sig, bliver der stadig flere i gruppen af forbrugere, der ikke gider at købe kød i fastfoodrestaurenter eller som takeaway.

På den måde bevæger de ellers meget kødspisende danskere sig i en mere klimavenlig retning med deres spisevaner. Oksekød er nemlig den mest CO2-belastende madvare.

I Halifax, en kæde af burgerrestauranter, mærker man forbrugernes nye tilgang til kødet meget tydeligt. På bare et år har kædens ti afdelinger tredoblet salget af vegetariske burgere. Lige nu er mere end hver tiende burger i restauranten helt uden kød og ofte også uden mælkeprodukter, oplyser direktør i Halifax, Ulrich Dehler .

»Vi har haft to vegetariske varianter til bøfferne i de ti år, vi har eksisteret, men salget af dem har altid ligget nede på en til to procent. Efter 2015 voksede det lidt, men i år har det taget et kæmpe spring op til 11 procent af salget«, siger Ulrich Dehler fra kæden, som serverer burgere i den lidt dyrere klasse i blandt andet Hillerød, Lyngby, Køge og indre København.

Det er blevet mainstream at folk ønsker sig en burger uden kød Mads Friis, kommerciel direktør i McDonalds

McDonalds lancerede for et halvt år siden sin første vegetariske burger, og er nu i gang med at få endnu en på markedet, siger kommerciel direktør Mads Friis.

»Når vi lancerer sådan en burger, er det fordi der er en efterspørgsel blandt vores kunder, ikke bare i København, men i hele landet. Det er blevet mainstream at folk ønsker sig en burger uden kød«, siger Mads Friis.

Også de landsdækkende 7Eleven-kiosker har stadig flere kunder, der vælger varer uden kød og nogle gange også uden fisk, æg og mælk, oplyser kommerciel direktør Morten Vedel.

»Vi har mere end 60 forskellige varer, som man kan købe, hvis man er vegetar eller veganer, og det er en trend, der virkelig har taget fart de seneste to år«, siger Morten Vedel.

7Elevens måltider skal kunne dække alt fra morgenmad og frokost til aftensmad eller kæden til eftermiddagskaffen, og i alle de kategorier er der tilbud uden kød og andre animalske produkter.

»Efter at vi har udviklet de vegetariske alternativer er 15-20 procent af vores salg flyttet over på de varer. Ikke kun fordi kunderne køber noget andet, men også fordi der er kommet nye kunder til. Vi var ikke så gode til at tiltrække stiletpigerne før«, siger Morten Vedel.

Kun en procent kalder sig veganere

Forbrugernes hang til nye madvaner underbygges af tal fra meningsmålingsinstituttet Epinion. Tidligere i år sagde 55 procent af forbrugerne, at de vælger kødet fra mindst én gang om ugen. 15 procent havde i starten af i år planer om at spise mindre kød i 2018, end de gjorde i 2017.

Det grønne vinder frem, også hos dem, der spiser kød, men som man kunne kalde flexitarer Judith Kyst, direktør i Madkulturen

Med andre ord er det ikke kun vegetarer og veganere, der går efter vegetariske retter. Kun cirka tre procent siger ifølge videnshuset Madkulturens seneste undersøgelse, at de spiser vegetarisk, mens en procent oplyser, at de spiser vegansk, og dermed undgår alle animalske madvarer.

I Madkulturen er man begyndt at kunne spore den grønne tendens, særligt blandt de unge og børnefamilierne, og særligt i København, siger direktør Judith Kyst.

»Det grønne vinder frem, også hos dem, der spiser kød, men som man kunne kalde flexitarer. Vi er ikke i tvivl om, at det er i voldsom vækst, siger Judith Kyst. Selv om det primært er de unge, der ændrer deres holdning til kød, hører direktøren nye måder at tale om kødet på alle steder. Det er trendy at tale om lidt, men godt, og kødfri dage.

»Jeg tror, at vi ser mange trends smelte sammen. Det er både en bevidsthed om klima, der er holdninger om dyrevelfærd og det hele forbindes også med sundhedstrends. Det skaber en kollektiv bevidtshed om kød, som virkelig har fat nu. Vi kommer til at se det have en blivende indflydelse på madkulturen, det er jeg sikker på«, siger Judith Kyst.