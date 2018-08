FOR ABONNENTER

Så er det mandag igen, Politiken-Lørdagsliv-brevkasse-mandag. For da får jeg alle de mails, som læserne har sendt til mig i løbet af weekenden, og i dag var der 20! Jeg løber dem igennem og sorterer, for det er langtfra alle, der kan bruges i brevkassen. Spørgsmålene skal være gode, sjove, overraskende eller væsentlige for at ende i brevkassen, og de fleste får et direkte svar.