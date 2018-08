Spørg Søren Ryge: Hvad er det for et monsteragtigt krapyl, der bider på terrassen? Og kan man egentlig forberede sit oliventræ på at blive flyttet? Søren Ryge giver læserne svar.

Et bidende krapyl

Steen Frimodt: Vi har i den seneste tid været plaget af dette krapyl (se billeder øverst i artiklen). Både i vores villahave og på terrassen på 1. sal. Krapylet bider og efterlader kløende hævelser – meget værre end myggestik. Man ser det ikke komme – først når stikket er der.



Hvad er det for et krapyl? Søgning på internettet har ikke afsløret det. Flere bekendte i området har i år også oplevet disse usædvanlige stik, og krapylet er også set, men det er ikke et dyr, man normalt lægger mærke til. Kun nærbilledet afslører et monsteragtigt væsen.

Søren Ryge Petersen:

Den er speciel. Jeg har mødt krapylet før, men ikke, fordi den bed mennesker. Den plejer at nøjes med bladlus, og måske er der så få af dem, at den er blevet desperat og forsøger sig med mennesker.

Det er såmænd larven af et meget smukt insekt, der hedder guldøje, og som mange møder om vinteren, når de henter brænde ind. Den overvintrer nemlig på tørre steder, typisk i udhuse og brændestabler, og når den så kommer ind i varmen, flagrer den forvirret rundt, indtil den dør af vintervarme.

Dens larve er noget helt andet. Et glubende rovdyr, der som nævnt er specialist i bladlus ligesom mariehønens larve. Af samme grund har den et flot dansk navn: bladhusløve!

Jeg tror nu ikke, at man skal bekymre sig for meget. Den er ikke giftig som hvepsen, men muligvis sprøjter den et eller andet mystisk stof ind, når den bider, for det gør næsten alle bidende insekter.

Her på matriklen har vi i år rekord i forekomsten af klæg, en slags flue, grå, grim og doven. Den lander på bar hud, bider hul og suger blod.

Det gør dog så ondt, at man altid når at klaske den ihjel med det samme, og derpå sker der ikke mere med mig, som er immun over for den slags, hvorimod Cathrine svulmer op i dagevis og derfor hader klæg.

Kan man flytteforberede sit oliventræ?

Lene: Mit oliventræ i drivhuset i Troense har stået plantet i ussel jord i 14 år. Har beskåret det hvert år 14 dage efter påske og vandet det om vinteren. Træet er en kær gave og skal derfor med mig, når jeg flytter inden for det næste år.

Hvordan forbereder jeg træet på, at det skal op af jorden og over i en kæmpe potte?

Søren Ryge Petersen: Jeg er ikke helt glad for at svare på dette, for jeg har aldrig prøvet det. Men har da hørt om, hvordan man gør, f.eks. i de planteskoler, der laver store træer og buske, som skal plantes om.

Metoden hedder rodstikning. Det er helt afgørende, at et sådant træ har så mange rødder med sig som muligt, når det flyttes, og rodnettet er normalt så vidt forgrenet, at man kun får en brøkdel med, når man graver træet op. Derfor tager du en skarp spade (kan skærpes med en fil eller på slibesten) og stikker ned rundt om træet – så langt fra stammen, at det passer med størrelsen på den krukke, den skal vokse i fremover. Du stikker så langt ned, som spaden kan nå, og du kan mærke, at du skærer en masse rødder over. De rødder, der går nedad, lader du være.

Herefter vil træet bruge resten af sommeren på at danne en masse nye rødder som erstatning – på samme måde, som når man saver en gren af, og der kommer nye skud. Og næste forår graver du igen, samme sted, forsigtigt med en greb, og graver også ind under planten og skærer de sidste rødder over. Så kan træet løftes op med en (forhåbentlig) rimelig stor rodklump og flyttes over til sit nye voksested. Bør nok beskæres ekstra stærkt ved samme lejlighed. Så tror jeg helt bestemt, at din oliven kan flytte med dig med livet og minderne i behold. Held og lykke.