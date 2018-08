Thomas Rode: »Jeg havde en meget klar opfattelse af, hvordan tingene hang sammen. Hvis nogen sagde, folk kunne have gavn af hvide ris, så var de bare nogle idioter. Men nu tænker jeg, at det kan godt være, de har ret« Thomas Rode Andersen blev berømt og latterliggjort for at sætte stenalderdiæten på dagsordenen. Han synes selv, at han på et tidspunkt var meget skarp i retorikken. Selv om han nu er mindre ekstrem, kæmper han stadig for sine idealer.

Thomas Rode står bøjet med hænderne på knæene og ånder tungt, øjnene er knebet sammen, tænderne blottede.

»Den er fandeme nasty, den her«, siger han. Musklerne på bagsiden af armen er syret helt til, og han begynder at massere dem med knoerne.

Rodes tatoverede krop ligner noget, der kunne sidde på en 25-årig, men han fyldte i juli 50 år, og han kan godt mærke alderen.

Den tidligere michelinkok har selv valgt dagens ’nasty’ træningsprogram til det lille faste hold af deltagere, der tæller flere topkokke, en tidligere jægersoldat, en radiovært og en tøjdesigner.

Stenalderkost – virker det? Stenalderkost i sin moderne forstand stammer tilbage fra 1970’erne og blev populariseret af forskeren Loren Cordain i 2002 i bogen ’The Paleo Diet’. Diæten er inspireret af, at naturfolk sjældent lider af livsstilssygdomme. Hovedpunkterne i palæodiæten er, at man undgår mælkeprodukter, alle slags korn, bælgfrugter, sukker og tilmed stort set alle forarbejdede fødevarer. Stenalderkost har været testet videnskabeligt over flere omgange, heriblandt i 2014 af forskerne fra Umeå Universitet og University of Cambridge. Diæten så ud til at virke bedre på vægttab og fedtindhold i blodet end de fællesnordiske kostråd. Thomas Meinert Larsen, lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, sagde dengang til Videnskab.dk: »Stenalderkosten har tilsyneladende nogle mere gunstige effekter på sundheden end kostrådene. I hvert fald for overvægtige. Men det er selvfølgelig afgørende at vide, om kosten er realistisk for folk at følge, inden man går ud og anbefaler den frem for andre kosttyper«. Vis mere

Træningen foregår i vand og på land ved træmolerne ud for Nykredit ved Langebro, og hver runde lægger ud med en skræmmende øvelse, hvor deltagerne går på alle fire som Spiderman ned ad en trappe, hovedet forrest.

Derefter følger en kombination af løb, gang med dybe skridt ned i knæ, udspring i vandet efterfulgt af crawl og gentagne løft op af vandet på flydebroen.

Efter tredje runde er Rode tæt på at være brugt op. Og de er kun halvvejs.

»Nogle gange har man bare ikke energien. Heldigvis er det ikke konkurrence, det handler om at gøre det sammen«, siger han.

At træne andre er en væsentlig del af Thomas Rodes mission lige nu. Ud over kokkeholdet har han en ugentlig tjans som functional life style-mentor på Kurhotel Skodsborg under overskriften ’Gamle mænd i nye kroppe’. Det handler om at få folk til at blive den bedste version af sig selv, siger han.

Foto: Maud Lervik/ Deltagerne i Thomas Rodes træning er butiksejer Rasmus Storm, den tidligere jægersoldat Anders Lorentzen, kollega fra Kong Hans-tiden Jonas Frank, radioværten og podcasteren Peter Falktoft og de to topkokke Torsten Schmidt og Mikkel Maarberg.

Ligesom han selv blev det, da han tog stenalderkosten og træningen til sig efter at have mødt sin nuværende, yngre kone, Thilde.

Den anden mission er stadig den såkaldte stenalderkost eller palæo for at bruge det amerikanske ord, der også står på nøddebarerne og måltidssalaterne i 7-Eleven og andre steder (dem har Thomas Rode dog ikke noget med at gøre).

Rode var mere end nogen andre manden, der med bestselleren ’Stenalderkost’ i 2012 og flere efterfølgende bøger bragte den kostform og medfølgende livsstil til Danmark, og han blev på kort tid både berømt, feteret, berygtet og latterliggjort.

I årene efter 2012 var kostformen og dens nære fætter LCHF (low carb, high fat) det helt store dyr i livsstilsåbenbaringen. Nu kører plante- og veganerbølgen af sted med 1.000 kilometer i timen. Det kan udefra se ud, som om Rode har tabt slaget.

Men sådan ser han det ikke.

Har du en million?

Rodes store projekt lige nu er undervejs i hans lejlighed på Gothersgade i København. Da jeg møder op for at interviewe kokken, holder Rode statusmøde rundt om et konferencebord med tre kolleger i det nystartede firma Rigtigmad.dk.

»Du har ikke en million kroner, vel? Vi kunne godt bruge dem«, griner han.

Rigtigmad.dk er en webshop, der sælger kød, fisk, skaldyr og snart også færdigretter. To ting gør webshoppen særlig. Det ene er, at kødet stammer fra dyr, der har levet så naturligt som muligt. F.eks. naturokser, der græsser på en strandeng ved Faxe, grise fra Lolland, der aldrig har set en stald i deres liv, og agernspisende spanske sortfodssvin, der hver har to hektar at boltre sig på og ender med at få en fedtkvalitet i kødet hen ad olivenolie.

Det andet er, at det er en form for madklub eller indkøbsforening, hvor du betaler et abonnement på 75 kroner om måneden, men så får du varerne til særlig fordelagtige priser uden supermarkedernes typiske avance. Den type ’kompromisløse råvarer’, f.eks. naturokse eller skovgris, bliver ekstremt dyre, når supermarkederne – ifølge Thomas Rode – ganger med 2,5.

Supermarkederne svigtede

Rigtigmad.dk er Rodes seneste forsøg på at få bragt en type råvarer, der harmonerer med palæotankens idé om naturlighed, ud til befolkningen, vel at mærke uden at bruge begreberne stenalder eller palæo. Det første forsøg var at få det ud i de mere eksklusive supermarkeder, og tanken om det kan stadig gøre Rode vred. Det gik ad helvede til.

Foto: Maud Lervik Thomas Rode er »forbandet« over den der påtagede trodsige hedonisme. »Folk ved jo godt, at man ikke kan ryge cigaretter og høvle barolo i sig dag ud og dag ind«.

»Det lykkedes os at lande en aftale med en større dansk kæde om at komme på hylderne, uden at de lagde den samme høje avance på. I stedet ville de kunne sælge nogle flere varer og dermed tjene det samme. Vi brugte uhyggelig mange penge på det, blandt andet på varedemonstrationer i kædens supermarkeder, og vi stillede op til messer.

Så fik kæden en ny indkøbschef, der ikke var med på ideen. Vi stod pludselig med varer for en halv million kroner, de ikke skulle have. Så vi endte med selv at give rabatten, så folk kunne få det til den billige pris. Det er jeg stadig meget skuffet over.

Jeg kan godt lægge et billede af mig selv op på de sociale medier, hvor jeg sidder og får en gin og tonic eller en is. Det ville jeg aldrig have gjort for nogle år siden. Folk ville sige, se Stenalder-Thomas sidder og får en is, hvad har han gang i Thomas Rode

Der er mange mennesker, der gerne vil have de varer. Vi fik ikke tid til at bevise det eller rulle hele vores plan ud«, siger Rode, der ikke ønsker at nævne supermarkedskæden med navn. Det er dog ikke svært at finde ud af. Det var Irma.

Nu handler det i stedet om at skabe en klub for folk, der gerne vil have deres kød fra små producenter og fra dyr, der har levet så tæt på vildt som muligt. Indtil videre har de knap 600 betalende medlemmer, hvilket ikke er nok. Det er mængden, der skal få det til at løbe rundt.

Men Rode håber, det vil vende, i takt med at de får forklaret, hvad ideen går ud på. Der må være en stor gruppe danskere, der vil have disse varer, tror han.

Gik for langt

Det gik en overgang økonomisk rigtig godt for Rode, efter at hans første bog, ’Stenalderkost’, udkom og solgte 100.000 eksemplarer, et nærmest uhørt stort oplag.

Det var ikke engang nogen særlig god bog, siger han i dag – dertil var den alt for topkokkeagtig i sine ingredienser og metoder. Han er langt gladere for ’Rigtig mad’, kogebogen fra 2015, han lavede sammen med sin kone, Thilde, og ernæringsprofessor Arne Astrup. Men da var interessen aftaget, og den solgte kun i 2.500 eksemplarer.

Nu er indtægterne anderledes beskedne, der er gæld i firmaet og Rode lever »så billigt som muligt«, som han siger det. Blandt andet ved at dyrke sine grøntsager selv i sommerhuset i Tikøb, hvor han har en 800 kvadratmeter køkkenhave, orangeri og et kæmpe drivhus.

»Vi lever egentlig efter de samme principper som hele tiden, men vi er knap så ’nazistiske’ som i gamle dage. I de første par år var det ekstremt vigtigt at være hardcore. Nu har det fundet et leje, hvor man kan flegne ud i et eller andet omfang«, siger kokken, der ikke længere er så ekstrem i alt, hvad han gør.

»Jeg kan godt lægge et billede af mig selv op på de sociale medier, hvor jeg sidder og får en gin og tonic eller en is. Det ville jeg aldrig have gjort for nogle år siden. Folk ville sige, se Stenalder-Thomas sidder og får en is, hvad har han gang i«.

Foto: Maud Lervik/ For Thomas Rode er det vigtigste, at vi alle tager de valg, vi har lyst til, og som vi kan mærke passer os og vores kroppe. Om det er palæo, LCHF, vegansk eller fleksitar.

Stenalderdiæten tillader i sin rene form ikke sukker, brød, ris, kartofler og andre meget stivelsesholdige fødevarer.

»Når noget fungerer, sådan som stenalderkosten gjorde for mig, så bliver man eksalteret og vil gerne dele det med andre mennesker. Jeg havde en meget klar opfattelse af, hvordan tingene hang sammen. Hvis nogen f.eks. sagde, at folk godt kan have gavn af at spise nogle hvide ris, så passede det ikke ind i min opfattelse, og så var de bare nogle idioter. Men nu tænker jeg, at det kan godt være, de har ret. Thilde har f.eks. godt gavn af nogle hvide ris på den måde, hun lever og træner for tiden, og jeg spiser det en sjælden gang, fordi jeg godt kan lide det. Dengang var der bare ikke plads til det, der var kun én måde at gøre det på«.

Omvendt kan intet trætte ham mere end dem, der storskrydende giver los i det hele.