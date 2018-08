Jeg har fundet opskriften: Det kan virke så banalt, men er en uudtømmelig kilde til et lykkeligere liv

For godt ti år siden havde jeg kærestesorg på måden, hvor man græder om dagen og ikke kan sove om natten. Det var ikke specielt morsomt, men jeg er så taknemmelig for den kærestesorg.

For en oktoberdag cyklede jeg langs Søerne i København. Det var midt på dagen, og der var ikke ret meget trafik. Midt på Øster Søgade faldt lyset gennem træernes flammende blade, og for første gang i ugevis trængte skønheden gennem min tristesse. Det er pænt, tænkte jeg. Hvor er jeg heldig at se det.

Så cyklede jeg videre. Alting var som før. Ingenting var som før. For mit liv var forandret.

Lige der gik op for mig, at jeg kunne vælge mismodet og falde til bunds i det. Men jeg kunne også vælge at begynde at glæde mig over de bittesmå ting, der stadig var gode. Først var det svært; jeg tror ikke, jeg er født som et specielt muntert menneske, jeg har altid været dygtig til at brokke mig, men dengang øvede jeg mig, fordi jeg var nødt til det, hvis jeg ikke ville tude hele tiden, og med tiden blev det en vane. Nu gør jeg det konstant.

Hvis man først begynder at lægge mærke til det, er der så utrolig meget at være taknemmelig over. Et renvasket køkkengulv under fødderne, ja, at have fødder, der kan gå. En nyredt seng. Sengebordet fyldt med bøger, jeg skal læse. Lyden af børn, der leger i gården hjemme på Vesterbro. Kuglepenne, der glider blækvådt og let over papiret. Lyset i Parken, når FC København spiller. At have opdaget Ottolenghis opskrift på hummus. Min mand, der morgen efter morgen laver kaffe til mig uden at forvente noget til gengæld. At give et par strikkede sokker væk. Lilla bønner fra min nyttehave. Hvilket mirakel det er, at et lille frø bliver til mad. Jeg samler på alt, der er godt, og det kan virke så banalt, men at fokusere på og registrere alt, der kan bringe glæde og taknemmelighed, er en uudtømmelig kilde til et lykkeligere liv, har jeg opdaget.

Det gode er, at det kan næsten alle gøre. Og nej, jeg taler ikke om, at folk, der har det svært, bare skal glæde sig over frugt eller hæklerier; der findes sorger så store, at de ikke går over, sygdomme så alvorlige, at de overskygger alt, og depressioner så mørke, at intet andet end medicin og terapi hjælper. Men alle vi andre, der lever små almindelige liv, vi kan vælge. Det gode og det fine. Eller den evige brok.

Det betyder ikke, at man skal være dummepeterglad og finde sig i hvad som helst, så man sidder og glæder sig over en smuk ske, mens der svømmer en flue rundt i suppen; man skal huske at være kritisk, fordi det også er at insistere på at bruge sin energi på at få det bedst muligt. Og man må gerne lade sin Svend Brinkmann nejhat være skruet godt ned over øjenbrynene, hvis man husker at sætte pris på det, man faktisk siger ja tak til.

For livet er så kort. Tik tak, og en dag er det slut. Men indtil da er det fyldt med gode ting. Nyd dem.