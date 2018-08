Fremtidens pensionister er bange for økonomisk uføre Danskerne lægger store beløb til side til pension, men alligevel er usikkerheden om pensionistøkonomien stor, viser undersøgelse fra PFA.

Frygten for helbredet eller angsten for ensomhed er ikke det, som bekymrer fremtidens pensionister mest. Den største bekymring er økonomien.

Mere end hver tredje – 37 procent – af fremtidens pensionister frygter, at deres økonomi ikke er tilstrækkelig stærk til at leve det liv, de ønsker, viser en analyse, som analyseinstituttet Epinion har lavet for pensionsselskabet PFA.

På de næste pladser over bekymringer følger helbred og ensomhed.

»Det stemmer godt med den oplevelse, jeg har, når jeg taler med kunderne«, siger forbrugerøkonom Carsten Holdum fra PFA.

Den udprægede usikkerhed og tvivl om økonomien i pensionistlivet hænger formentlig sammen med et manglende overblik over den fremtidige økonomi som pensionister, vurderer forbrugerøkonomen.

»Reglerne er meget indviklede, og det skaber usikkerhed. Når vi sidder sammen med kunderne, bliver de ofte lettede, når de får et overblik over deres økonomi som pensionister. De har siddet med helt lavpraktiske spørgsmål, om der for eksempel fortsat er råd til sommerhuset eller til at have en bil«, siger Carsten Holdum, der til gengæld også kan fortælle om ubehagelige samtaler.

»Det er virkelig svært at sidde med folk på 55-60 år og fortælle dem, at de har sparet for lidt op. Og der ikke er så meget andet at gøre, end at de som pensionister må indstille sig på et pensionistliv med en indtægt, der er 50 procent af deres lønindkomst«, siger Carsten Holdum.

Forbrugerøkonomen fremhæver tre ingredienser i cocktailen, som skaber et godt pensionistliv.

»Det gode liv i den tredje alder handler om at have sociale relationer, være ved godt helbred og ikke at behøve bekymre sig om økonomi«, siger Carsten Holdum.

Det er vanskeligt at rette op på pensionistøkonomien, hvis man nærmer sig de 60, men er man 50 år, kan man ifølge Carsten Holdum nå at rette op sin pensionsordning.

»Første øvelse er at få overblik over, hvor meget man har sparet op, og om opsparingen rækker til hele pensionstilværelsen. Heldigvis er danskere generelt flittige både i arbejdslivet og til at spare op, så de fleste gange bliver det en rigtig god oplevelse at få overblik over den fremtidige økonomi«, siger Carsten Holdum.

En million kigger på Pensionsinfo

I brancheorganisationen Forsikring & Pension betegnes portalen Pensionsinfo som dets mest succesfulde forbrugerværktøj. Her kan danskerne blandt andet gå ind og se, hvor meget de har i privat pensionsopsparing, vil få i folkepension og atp.

Der er mere end en million danskere, som hvert år går ind på Pensionsinfo for at danne sig et overblik over deres privatøkonomi som pensionister.

»I begyndelsen var det mest folk med lang uddannelse, som gik ind på Pensionsinfo, men vi kan se, at også ufaglærte og faglærte er kommer rigtig godt med«, siger vicedirektør Jan V. Hansen fra Forsikring & Pension.

På trods af at danskerne er flittige til at tjekke pensionsforhold på nettet, er usikkerheden ifølge PFA’s undersøgelse fortsat stor. Det er der ifølge Jan V. Hansen flere forklaringer på.

»Reglerne er indviklede – for eksempel reglerne for modregning, så éns folkepension afhænger af, hvor meget husstanden har i privat opsparing. Helbredog ledighed spiller også ind. Der er meget stor forskel på rådighedsbeløbet, om man er nødt til at gå på pension som 62-årig eller har muligheden for at fortsætte til det 67. år«, siger Jan V. Hansen.