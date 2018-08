Klarlunds brevkasse: Kan jeg gøre noget særligt for at undgå ømhed efter træning?

FOR ABONNENTER

Lotte Kofod Ludvigsen: Jeg er i gang med at komme i form, men har den udfordring, at jeg bliver meget øm i min krop efter træning, hvis jeg har presset mig selv. Det føles nogenlunde som at have fået tæsk med en kæp. Jeg er 42, normalvægtig og cykler 15 km om dagen, men vil gerne lave styrketræning og intensiv pilates for at blive stærkere og få bedre kondition. Kan jeg gøre noget særligt for at undgå at få ondt?