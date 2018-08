Ulla Jepsen fik nok i Netto: Hvorfor skal en melon pakkes i en overflødig plastikpose?

»Hvorfor jeg reagerede? Jamen det gjorde jeg, fordi det er absurd. Hvorfor skal en melon være pakket ind i plastik? For mig var det: Nu er det nok! Jeg blev simpelthen provokeret«.

Sådan forklarer Ulla Jepsen, hvorfor hun, der hverken er engageret i politiske eller aktivistiske organisationer, pludselig lavede facebookopslag, udbad sig et svar fra Netto og kontaktede Politiken.

Jeg mister lysten til at købe frugt, når der er brugt unødvendig emballage Ulla Jepsen

Hendes aversion mod unødvendig brug af plastik har gennem det seneste års tid vokset sig så stor, at det gør lige så ondt på hende at se plastikspild som at se på en løbende vandhane.

Plastik er gået i følelserne

Det er gået i følelserne – og det kan tolkes som et klart signal til aktører på området om, at plastik er blevet et miljøemne med bred folkelig appel.

»Vi er en almindelig familie. Jeg arbejder som chefkonsulent i Danmarks Eksportkredit og bor sammen med mine to børn på 16 og 18 år i en lejlighed på Holmen i København. Vi spiser en del økologisk frugt og grønt, men lige så tit konventionelt dyrkede varer, og vi er ikke på nogen måde fanatiske«, fortæller hun.

fakta Masser af plastik Stigning: I 1960 brugte hver dansker 6,5 kg plastik om året. I dag bruger vi hver især cirka 100 kg plastik om året. Forklaring: Eksplosionen i forbruget skyldes, at plastik er er billigt og let at forarbejde, formgive og vedligeholde. Problem: Plastik nedbrydes ikke i naturen og indeholder ofte stoffer, der kan skade sundhed og miljø. Modtræk: Erkendelsen har skabt et nyt forbrugsfokus, som tages alvorligt på mange niveauer: EU er på vej med flere initiativer, der skal begrænse vores forbrug af plastik. Regeringen har lavet en national handlingsplan mod plastikforurening. Organisationer og firmaer søsætter som aldrig før projekter til begrænsning af plastikspild og plastikforurening. Kilder: Plastindustrien og Plastic Change Vis mere

Da Politiken besøger Ulla Jepsen, har vi en melon i plastikpose med, for hun køber dem ikke selv.

Under hashtagget #SingleUseSucks hænger kritiske forbrugere unødvendig emballage til tørre på de sociale medier.

»Jeg mister lysten til at købe frugt, når der er brugt unødvendig emballage. Er der jordbær i papbakker og i hård plast, vælger jeg altid papbakken. Vi affaldssorterer på livet løs her i området. Det har synliggjort den vanvittige produktion af plastikemballage til dagligvarer«, siger hun.

Svar fra kundeservice

Ulla Jepsen var ikke tilfreds med det svar, hun fik fra Nettos kundeservice: at kunder skal kunne se forskel på økologiske og konventionelle varer.

»Vores kunder skal kunne stole på, at økologiske varer rent faktisk også er økologiske. Men vi ser på andre løsninger, da det ikke er helt så bæredygtigt, som vi godt kunne tænke os«, stod der.

»I mine øjne er svaret absurd. Netto er ude af trit med deres kunder, hvis de tror, at forbrugerne er så bange for at forveksle en økologisk frugt med en konventionel, at det er nødvendigt med en plastikpose«, siger hun og fortsætter:

»Et simpelt skilt er nok. De fleste kan se, at den mindre og let rynkede appelsin er økologisk, og at den store skinnende bandit har fået, hvad den kan trække af sprøjtegift og behandling«.

Kontrast mellem ord og handling

Ulla Jepsen udbad sig også svar på, hvor meget Nettos forbrug af plastik til indpakning er steget de seneste tre år. I den lokale butik har hun nemlig oplevet, at det griber om sig, hvilket står i kontrast til flere dagligvarekæders nylige tiltag med at fjerne engangsplast fra hylderne, lægge pant på plastikposer og lignende.

»Danske kirsebær er f.eks. emballeret i hård plastik. Engang lå de i papbakker eller i løs vægt, så man kunne fylde en papirpose og veje af. Der bliver helt unødvendigt brugt masser af hård plastik, som ryger ud, så snart man er hjemme. Men hvor meget det drejer sig om, har jeg ikke fået svar på«.

Valgmulighed ønskes

Den kritiske forbruger anerkender, at plastikemballage kan have betydning for madvarers holdbarhed og f.eks. beskytte frugt mod at blive mast under transport – to ting, som modvirker madspild.

»Men som forbruger vil jeg gerne have mulighed for at vælge. Jeg vil hellere have en plastikfri agurk end en, der kan holde sig i to uger. Miljøet er vigtigere end langtidsholdbarhed«, siger Ulla Jepsen og fortsætter:

»Det er, som om de gamle husmoderlige dyder er gået fløjten. Dem med, at man ikke køber mere, end man har brug for. Mange af os har mulighed for at supplere fra dag til dag og behøver ikke stort forråd. Det virker, som om supermarkederne er indrettet efter, at alle laver madplaner og køber stort ind én gang om ugen«.

Ulla Jepsen oplever, at stadig mere frugt emballeres i hård plast, selv om butikkerne laver tiltag, der skal begrænse plast.

Den udvikling strider mod chefkonsulentens oplevelse af, at kampen mod plastikspild ikke kun er en sag for speltsegmentet.

»Rigtig mange almindelige forbrugere som mig er begyndt at sige nej, nu må vi have en fornuftig holdning til det her, ligesom vi har fået det til energi og vandforbrug. Nu må vores vanvittige forbrug af plastik stoppe«.

Netto: Folk skal vide, hvad de køber

Hos Netto vil Michael Løve, der er direktør for Netto International, gerne svare på Ulla Jepsens spørgsmål om kædens brug af og forhold til plastik.

Han kan godt forstå, at kunderne nogle gange undrer sig. Forklaringerne er ikke altid umiddelbart indlysende.

»Når vi snakker frugt og grønt generelt, skal det være pivtydeligt, om en vare er økologisk eller ej. Folk kan ikke se, om en frisk agurk er dansk, spansk eller økologisk. Det skal være muligt at identificere og adskille varerne, så vi kan garantere, at kunden får den rigtige«, indleder han.

Posen er en svipser

Nogle varer er så små, at de skal i lukket emballage, da det ikke giver mening at sætte et klistermærke på eksempelvis hver enkelt lille tomat. På større varer som meloner kan det fremgå af et klistermærke med stregkode, om det er en økologisk eller konventionel melon.

Men hvorfor sælger I så meloner i poser?

»Emballagen bruges først og fremmest for at identificere en vare og skille økologisk fra konventionelt, men også for at øge holdbarheden og dermed modvirke madspild. En melon i en åben plastikpose lyder ikke som en særlig god løsning ud fra noget perspektiv. Den type emballage skal naturligvis væk«.

Så det er simpelt hen en svipser?

»Ja, det kan ikke undgås i en stor virksomhed. Men jeg lover, at Netto ikke sælger meloner i åbne plastikposer til næste sommer«.

Netto skruer op for sin plastindsats

»I næste uge meddeler vi alle vores leverandører, at det er vores ambition at reducere plastforbruget, og at vi over tid vil prioritere varer og leverandører, der lever op til vores kriterier om mindre brug af plast og øget brug af genbrugsplast«.

Forstår du kundens oplevelse af dobbeltmoral? I profilerer jer på pant på poser, men sælger meloner med sjove plastikansigter?

»Jeg kan godt forstå, at det får folk til at reagere. Men uagtet motiver man måtte tilskrive en stor detailhandler, kan jeg garantere for, at vi ikke bevidst bruger penge på emballage, der er totalt overflødig og ikke tjener noget formål«.

Måske øger det sjove ansigt med appel til børn salget?

»Vi har ikke en strategi om at sætte sjove motiver på melonerne for at få børn til at købe dem, det garanterer jeg. Jeg bliver selv grænseløst irriteret, når jeg falder over overflødig emballage«.

Langt mere genanvendelig plast

Kunden oplever, at stadig mere frugt og grønt emballeres i hård plastik. Hvordan har Nettos forbrug været de senere år?

»Bevidstheden om alt det her er så ny, at vi ikke har ført statistik, men det kommer vi til. Vi har indgået et partnerskabet med WWF Verdensnaturfonden, hvor vi også sætter nogle konkrete mål, f.eks. skal al emballage på egne varemærker være 100 procent genanvendelig inden 2023«.

Shitstorm og billige point

Antiplastbølgen har skruet op for alle dagligvarekæders interesse for materialet. Også hos de selvstændige købmænds organisation Dagrofa, som dog advarer mod, at iveren efter at få omtalt tiltag i medierne og score plastikpoint i offentligheden kan tage overhånd og være forklædt markedsføring.

Det seneste halve år har forskellige dagligvarekæder kappedes om at komme først med populære, men mere eller mindre uigennemtænkte initiativer Mogens Werge, Dagrofa

»Vi kigger også på vores emballager og forbrug af plast, men vi vil gerne træffe velbegrundede beslutninger og meget gerne fælles beslutninger på tværs af handel og industri. Den slags kræver tid, men det seneste halve år har forskellige dagligvarekæder kappedes om at komme først med populære, men mere eller mindre uigennemtænkte initiativer«, siger Dagrofas CSR-chef, Mogens Werge.

Han henviser til, at al plastik ofte får samme negative dom i offentligheden, selv om visse plastiktyper, f.eks. kan PET-plastik, som bruges til sodavandsflasker, være en bedre miljømæssig løsning end alternativerne.

Hos Netto er Michael Løve enig i, at der er opstået konkurrence om pant, poser og sugerør. Den folkelige interesse kan være udfordrende, da den både øger chancen for positiv omtale og risikoen for negativ.

Jeg kan forsikre, at vi mener det alvorligt. Jeg har tre døtre og har aldrig været mere bekymret for Jordens klima, end jeg er nu Michael Løve, direktør Netto International

»Det tager tid at ændre ting, så folk vil altid kunne finde noget, hvor der ikke er sammenhæng mellem ord og handling. Men vi ville være handlingslammede, hvis vi undlod at gøre noget på et område, fordi vi ikke havde styr på et andet, og jeg kan forsikre, at vi mener det alvorligt. Jeg har tre døtre og har aldrig været mere bekymret for Jordens klima, end jeg er nu«, slutter han.