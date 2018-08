Få overblikket: Se, hvad dit supermarked gør mod plastikspild Vi sender hvert år 216.000 tons engangplast i skraldespanden, så det er ikke nok at skippe vatpinde.

Plastik er blevet hot. Eller rettere, det er ikke længere forbeholdt miljøforkæmpere at sige not.

En folkestemning mod materialet har fået EU til at varsle forbud mod engangsservice af plast samt andre initiativer, der skal begrænse vores forbrug af plastik.

Ifølge brancheorganisationen Plastindustrien producerer vi i Danmark hvert år 216.000 tons plastaffald alene fra emballage, så der skal mere til at løse forureningsproblemet end at fjerne vatpinde og engangsservice af plast fra supermarkedernes hylder.

Fælles fodslag

For at skabe fælles fodslag har brancheorganisationen Plastindustrien taget initiativ til Forum for cirkulær plastemballage, hvor industri, ngo’er, forskere, politikere og supermarkeder samarbejder.

Forummet lancerede i maj en række anbefalinger, blandt andet om, at en langt større del af plastemballagen skal genanvendes, og om at viden om biobaseret og bionedbrydelig plast skal udbredes.

Supermarkederne er gået i gang. Her eksempler på de enkelte dagligvarekæders initiativer og mål.

Salling Group (Netto, Bilka, Føtex og Salling): Al emballage på egne varemærker skal være 100 procent enanvendelig inden 2023. Al engangsplastik udfases i Føtex med udgangen af 2018 og i de andre tre kæder i løbet af 2021. Direkte tilsat mikroplastik udfases i egne varer. Føtex har fjernet vatpinde af plast og udfaser engangsservice samt sugerør af plast med salgsstop fra årsskiftet. Netto laver forsøg med pant på plastikposer på Fyn og Bornholm.

Coop (Fakta, Dagli’Brugsen, Kvickly, SuperBrugsen og Irma): Plastik i emballage og engangsprodukter reduceres med 25 procent i 2025 i forhold til 2017. Det sker ved at udfase engangsprodukter af plastik samt unødvendig emballage og ved at omstille til biobaserede og genanvendte materialer. Emballagen på Coops egne varemærker skal være genanvendelig eller laves af genanvendte/fornybare materialer. Skadelig kemi i emballage udfases. Der gøres især noget ved emballagen på de produkter, der forårsager mest spild hos forbrugerne.

Lidl: Plastikemballage mindskes med 20 procent i 2025 i forhold til 2017 på egne mærker og i fast sortiment. Andelen af genanvendelige og genbrugelige materialer øges generelt. Frugt- og grøntposer skal erstattes med mere miljørigtige alternativer. Engangsbestik og andre engangsprodukter af plastik erstattes med varer af nedbrydelige materialer. Sugerør af plastik er fjernet. Der er indført bæreposer af papir.

Rema 1000: Andelen af genanvendt plast øges. Flere rengøringsprodukter er emballeret i genanvendt plast. Produktionen af kødbakker omlægges til genanvendt plast. Der er introduceret klude uden mikroplast. Bæreposer er lavet af genanvendt plast, og der er introduceret indkøbsnet i polyester.

Dagrofa (Meny, Spar, Min Købmand, Let-Køb) stiler mod: Plastbakker til kød skal fremstilles af en ren og genanvendelig plasttype (f.eks. PET-plastik, som bruges til sodavandsflasker). Mængden af engangsbæreposer skal reduceres, der er indført genbrugsnet, kunder opfordres til at genbruge de kraftige plastposer. At vurdere, om produkter af engangsplast kan udfases eller erstattes med andre materialer. Egne varer emballeres i videst muligt omfang i ren, genanvendelig plast. Samarbejde med vidensinstitutioner for at fremme cirkulær plastøkonomi.